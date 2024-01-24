Энберт о песнях Трусовой: «У людей должен быть выход творческой энергии. Саше нравится петь, она делает это с душой, очень рад за нее»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Энберт заявил, что поддерживает творческие начинания Александры Трусовой.

– В декабре Трусова выпустила свой второй трек «Я не кукла». Вы поддерживали выход ее первой песни «Два крыла» и клипа на нее. Удалось ли ознакомиться со второй песней? И как относитесь к таким творческим начинаниям Александры?

– Да, удалось ознакомиться. Мы как раз сидели после съемок в один из дней, и Александра дала мне послушать. Я отношусь к ее творческим начинаниям хорошо.

Считаю, что у людей должен быть выход их творческой энергии, и очень рад, когда они не стесняются и пробуют новое, записывают песни, снимают танцы, сами ставят программы на льду, рисуют, как Марк Кондратюк. Я за то, чтобы люди находили себя, и в любом случае поддерживаю это.

Мое творческое начинание заключается в том, что я стараюсь снимать короткие видео на YouTube. Возможно, они пока не такие профессиональные и не такие дорогостоящие в плане продакшена, но мне просто нравится это делать, и я рад, что это еще кому-то нравится.

В случае с песнями я думаю, что Александре это тоже нравится, она делает это с душой, и я рад, что человек ищет себя и занимается творчеством. Очень рад за нее, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 Александр Энберт.

«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню

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8 комментариев
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Если человек будет рисовать с помощью компьютерной обработки, то я его художником не назову. Так же и с певцами. Какая душа вложена, если твой голос обработан?
Это не конкретно в отношении Саши, а вообще.
В данном случае это похоже на развлечение.
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"Ах какая невезуха, абсолютно нету слуха , ну а мне какое дело, а мне бы дали, а я бы спела")))) Саша выдающаяся фигуристка, но всё туда же, в безголосые поющие трусы
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Этот стон у нас песней зовётся....
Ужас! Петь и просто голосить - две большие разницы.
Это " творчество" не для публичного исполнения, а для родных и близких.
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Когда не можешь сказать, что не понравилось, потому что тебе еще пересекаться с этим человеком на съемках))
Дипломат от бога
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Трусовой даже рот не доверяют открывать под этот трек записанный совсем другим человеком.
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