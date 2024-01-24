Энберт о песнях Трусовой: «У людей должен быть выход творческой энергии. Саше нравится петь, она делает это с душой, очень рад за нее»

Энберт заявил, что поддерживает творческие начинания Александры Трусовой.

– В декабре Трусова выпустила свой второй трек «Я не кукла». Вы поддерживали выход ее первой песни «Два крыла» и клипа на нее. Удалось ли ознакомиться со второй песней? И как относитесь к таким творческим начинаниям Александры?

– Да, удалось ознакомиться. Мы как раз сидели после съемок в один из дней, и Александра дала мне послушать. Я отношусь к ее творческим начинаниям хорошо.

Считаю, что у людей должен быть выход их творческой энергии, и очень рад, когда они не стесняются и пробуют новое, записывают песни, снимают танцы, сами ставят программы на льду, рисуют, как Марк Кондратюк. Я за то, чтобы люди находили себя, и в любом случае поддерживаю это.

Мое творческое начинание заключается в том, что я стараюсь снимать короткие видео на YouTube. Возможно, они пока не такие профессиональные и не такие дорогостоящие в плане продакшена, но мне просто нравится это делать, и я рад, что это еще кому-то нравится.

В случае с песнями я думаю, что Александре это тоже нравится, она делает это с душой, и я рад, что человек ищет себя и занимается творчеством. Очень рад за нее, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 Александр Энберт.

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