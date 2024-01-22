Инна Гончаренко: «У Базылюк есть шанс показать, насколько она дерзкая, что она претендует в будущем на самые высокие места»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко Александра Трусова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Гончаренко считает, что фигуристку Базылюк еще рано называть новой Трусовой.

Ранее 12-летняя Маргарита Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам.

– Кто больше всего впечатлил?

– Сложно кого-то выделить. Тут все в комплексе действует. Не стоит выделять кого-либо. Рада, что Лизу Туктамышеву увидела.

– А Маргарита Базылюк?

– А что Маргарита Базылюк? Что она сделала, удивительный каскад? Про это все очень много говорили. Сложно, наверное, что-либо добавить. Молодежь у нас, как говорится, дерзает. У нее есть шанс показать, насколько она дерзкая, что она претендует в будущем на самые высокие места и самые сложные элементы.

– Еще рано называть её новой Трусовой?

– Я думаю, рано. Надо подождать. Пусть будет все постепенно. Маргарита заявила о себе, но ей еще надо очень много работать, – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

36 комментариев
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- Больше всех на прыжковом турнире Гончаренко понравилась Туктамышева.
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А кто сказал что Марго дерзкая?
Начинаются домыслы и охаивания.
Марго на сегодня такая какая есть.
Ей можно только пожелать удачи, а не каркать про будущее.
У наших манера сначала ярлыки космические вешать, а потом грязью поливать.
Удачи Марго и всем нашим фигуристам!!!
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Про Риту и её возможности уже все любители фигурного катания давно знают, как минимум второй сезон за ней наблюдаем и восхищаемся, как и Леной Костылевой. Для меня открытие турнира - Иван Попов. Помимо того, что он пробился в финал лички, куда не смогли попасть ни Гуменник, ни Дикиджи, ни Семененко, он меня поразил техникой квадов - такой шикарной группировки, идеально ровной оси и чёткой позиции "винта" в воздухе нет ни у кого. Визуально его квады смотрятся очень красиво, просто бери и выставляй в палату мер и весов как образец для подражания. Добавить бы ещё старший квад в арсенал, а лучше два - цены парню не будет. Надеюсь, этот турнир станет для него таким же карьерным трамплином, как в свое время КПК-2021 для Кондратюка.
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Рада, что увидела косую Лялю?
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Начинает уже доставать. Можно Базылюк будет самой собой, а не "новой Трусовой". Она хоть и юная, но уже отдельная личность и сильная спортсменка. Хватит принижать людей, тем более детей, в конце концов они живые, а не мультяшные персонажи на экране.
А Лизе, учитывая ее выступление, бомонд оказывает плохую услугу подобными упоминаниями. "Рада, что увидела Лизу", зато "а что Базылюк", подумаешь каскад 4-4 прыгнула, типа сколько можно об этом говорить.
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Всем есть над чем работать... Туктамышевой, например, надо научиться тройной лутц прыгать.
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Так Марго всё это уже показала на прошедшем турнире!
А то, что надо много работать дальше - очевидно.
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+11
Ответ Белые Росы
Не научиться, а восстановить. Она его всегда прыгала, но последние месяцы она - без спортивной практики. Если не в курсе арсенала Туктамышевой, пересмотрите ее выступления, либо не пишите здесь неправду.
Зачем спортсменка без спортивной практики выходить на ПРЫЖКОВЫЙ турнир?
Опозориться, пропиариться или срубить денег за счет таких как Базылюк?
+14
-3
+11
Я в шоке) увидела валяющуюся на льду Туктамышеву-"вау! Браво, браво", слезы счастья на глазах.
Базылюк прыгает 4-1-4 впервые в мире из девушек:"а? Хто? Что-то прыгнула, да? Ну ок, я не смотрела, я Туктамышевой любовалась".
Приз в студию!
+11
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+10
Странно, что про Туктамышеву прямых вопросов никому не задают (как вы думаете, сможет Лиза вернуться и каковы шансы восстановить все прыжки?).. и фоток с её падениями и "кривой лялей" не выкладывают.
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+8
Базылюк претендует в будущем, потомучто ее в настоящем не пускают. Иначе она претендовала бы и в настоящем, как мы видели на прыжковом турнире.
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Действительно, что говорить про Марго, выделять ее. Подумаешь, кучу баллов чемпионке России привезла. Подумаешь, уникальный 4-О-4, подумаешь, 4-3-3-3-3. Это же каждая дерзкая 12-летка делает, причем стабильно. Как только не стыдно так обесценивать чужой труд и достижения. А ТуктАмышеву на шоу можно видеть в любой момент и радоваться, не этого не нужно ждать ЧР по прыжкам. Контент у нее там и там одинаковый, на шоу даже получше - вращения какие-никакие.
+9
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+7
Ответ alexnew
А кто-то ещё говорит, что Гончаренко адекватная.
Когда она сама тренировала, то была адекватной, ну или казалась. И сейчас стала просто одной из говорящих голов, которая говорит либо странные вещи, либо слишком банальные. Такое чувство, что большая часть бомонда живет прошлым, новое всегда будет для них менее важным и значительным, у них трава раньше была зеленее.
+6
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+6
Марго самостоятельная и уже заметная личность в фигурном катании. Трусова была одна, теперь есть Базылюк, а не новая Трусова.
+6
0
+6
Ответ Aelinn
Действительно, что говорить про Марго, выделять ее. Подумаешь, кучу баллов чемпионке России привезла. Подумаешь, уникальный 4-О-4, подумаешь, 4-3-3-3-3. Это же каждая дерзкая 12-летка делает, причем стабильно. Как только не стыдно так обесценивать чужой труд и достижения. А ТуктАмышеву на шоу можно видеть в любой момент и радоваться, не этого не нужно ждать ЧР по прыжкам. Контент у нее там и там одинаковый, на шоу даже получше - вращения какие-никакие.
А кто-то ещё говорит, что Гончаренко адекватная.
+6
-1
+5
Ответ ретроградный меркурий
Про Риту и её возможности уже все любители фигурного катания давно знают, как минимум второй сезон за ней наблюдаем и восхищаемся, как и Леной Костылевой. Для меня открытие турнира - Иван Попов. Помимо того, что он пробился в финал лички, куда не смогли попасть ни Гуменник, ни Дикиджи, ни Семененко, он меня поразил техникой квадов - такой шикарной группировки, идеально ровной оси и чёткой позиции "винта" в воздухе нет ни у кого. Визуально его квады смотрятся очень красиво, просто бери и выставляй в палату мер и весов как образец для подражания. Добавить бы ещё старший квад в арсенал, а лучше два - цены парню не будет. Надеюсь, этот турнир станет для него таким же карьерным трамплином, как в свое время КПК-2021 для Кондратюка.
да, Иван порадовал.На ЧР не отобрался а тут вышел и показал всем кузькину мать, отдвинув чемпионов с дороги.
+4
0
+4
Ответ Большое Путешествие Рузика
Рада, что увидела косую Лялю?
Надо весь бомонд опросить насчет радости за косую Лялю.
+5
-1
+4
Увидеть Туктамышеву и умереть не встать.Тут никакого Парижу не надо.
+5
-1
+4
Ответ alexnew
- Больше всех на прыжковом турнире Гончаренко понравилась Туктамышева.
+++++++++++
+6
-3
+3
Ответ alexnew
Всем есть над чем работать... Туктамышевой, например, надо научиться тройной лутц прыгать.
И еще много много чему
+8
-5
+3
Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Так в мире она пока не юниор даже , так что пока она все равно бы не участвовала. А претендовать начнет со следующего сезона , и то если допустят.
Вряд ли, допустят, но от этого ее прыжки хуже не станут. А титулы в отсутствии явно сильнейших мало что стоят.
+5
-3
+2
Ответ alexnew
- Больше всех на прыжковом турнире Гончаренко понравилась Туктамышева.
Про Гончаренко все понятно
+2
0
+2
Ответ alexnew
Причем между ними вообще ничего общего, кроме того, что обе квадистки и у одного тренера.
Так по квадам и меряют, а что они совершенно разные по фактуре, прокату, исполнению и возрасту на данный момент, как бы неважно.
+2
0
+2
Ответ alexnew
- Больше всех на прыжковом турнире Гончаренко понравилась Туктамышева.
Прекрасный выбор👍🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Ответ Igor_Smr
Базылюк претендует в будущем, потомучто ее в настоящем не пускают. Иначе она претендовала бы и в настоящем, как мы видели на прыжковом турнире.
Так в мире она пока не юниор даже , так что пока она все равно бы не участвовала. А претендовать начнет со следующего сезона , и то если допустят.
+1
0
+1
Ответ missis-Zima
Конечно ничего общего.Трусова призер всего что можно.Базилюк просто перспективный ребенок.
Да причем тут какие-то медали Трусовой? Я вообще про другое, про характер, про технику. :) Такие как Вы и Трусову ничем считали в ее 12 лет. Знаем, проходили.
+2
-1
+1
Ответ Док Аксель
Марго самостоятельная и уже заметная личность в фигурном катании. Трусова была одна, теперь есть Базылюк, а не новая Трусова.
Трусова до 16 с хвостиком додержалась,желаю Рите дольше быть в любителях,не растерять квады и главное не травмироваться
+1
0
+1
Ответ alexnew
- Больше всех на прыжковом турнире Гончаренко понравилась Туктамышева.
Вот что у человека с головой?))
0
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0
Ответ alexnew
Вряд ли, допустят, но от этого ее прыжки хуже не станут. А титулы в отсутствии явно сильнейших мало что стоят.
К сожалению жизни так устроена, что через много лет об отстранении не вспомнят, а те дети войдут в историю.
+3
-3
0
Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
К сожалению жизни так устроена, что через много лет об отстранении не вспомнят, а те дети войдут в историю.
Никогда не войдут в истории "чемпионы", ставшие таковыми в отсутствии сильнейших. Проходят годы, забываются имена этих "чемпионов", а помнят только тех, кто внес какой-то вклад в фигурное катание. Базылюк этим каскадом уже занесла свое имя в историю и это уже навсегда.
+2
-2
0
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