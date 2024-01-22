Инна Гончаренко: «У Базылюк есть шанс показать, насколько она дерзкая, что она претендует в будущем на самые высокие места»
Гончаренко считает, что фигуристку Базылюк еще рано называть новой Трусовой.
Ранее 12-летняя Маргарита Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам.
– Кто больше всего впечатлил?
– Сложно кого-то выделить. Тут все в комплексе действует. Не стоит выделять кого-либо. Рада, что Лизу Туктамышеву увидела.
– А Маргарита Базылюк?
– А что Маргарита Базылюк? Что она сделала, удивительный каскад? Про это все очень много говорили. Сложно, наверное, что-либо добавить. Молодежь у нас, как говорится, дерзает. У нее есть шанс показать, насколько она дерзкая, что она претендует в будущем на самые высокие места и самые сложные элементы.
– Еще рано называть её новой Трусовой?
– Я думаю, рано. Надо подождать. Пусть будет все постепенно. Маргарита заявила о себе, но ей еще надо очень много работать, – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.
12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?
Начинаются домыслы и охаивания.
Марго на сегодня такая какая есть.
Ей можно только пожелать удачи, а не каркать про будущее.
У наших манера сначала ярлыки космические вешать, а потом грязью поливать.
Удачи Марго и всем нашим фигуристам!!!
А Лизе, учитывая ее выступление, бомонд оказывает плохую услугу подобными упоминаниями. "Рада, что увидела Лизу", зато "а что Базылюк", подумаешь каскад 4-4 прыгнула, типа сколько можно об этом говорить.
А то, что надо много работать дальше - очевидно.
Опозориться, пропиариться или срубить денег за счет таких как Базылюк?
Базылюк прыгает 4-1-4 впервые в мире из девушек:"а? Хто? Что-то прыгнула, да? Ну ок, я не смотрела, я Туктамышевой любовалась".
Приз в студию!