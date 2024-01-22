Инна Гончаренко: «У Базылюк есть шанс показать, насколько она дерзкая, что она претендует в будущем на самые высокие места»

Гончаренко считает, что фигуристку Базылюк еще рано называть новой Трусовой.

Ранее 12-летняя Маргарита Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам.

– Кто больше всего впечатлил?

– Сложно кого-то выделить. Тут все в комплексе действует. Не стоит выделять кого-либо. Рада, что Лизу Туктамышеву увидела.

– А Маргарита Базылюк?

– А что Маргарита Базылюк? Что она сделала, удивительный каскад? Про это все очень много говорили. Сложно, наверное, что-либо добавить. Молодежь у нас, как говорится, дерзает. У нее есть шанс показать, насколько она дерзкая, что она претендует в будущем на самые высокие места и самые сложные элементы.

– Еще рано называть её новой Трусовой?

– Я думаю, рано. Надо подождать. Пусть будет все постепенно. Маргарита заявила о себе, но ей еще надо очень много работать, – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?