«Ты большая молодец!» Трусова поздравила Базылюк с исполнением каскада из двух четверных прыжков

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Александра Трусова поздравила Маргариту Базылюк с исполнением каскада из двух квадов.

Базылюк сегодня победила на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве. После завершения соревнований она исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов. 

Ранее этот каскад никто из женщин не делал. 

«Поздравляю! Ты большая молодец 🔥», – написала Трусова в соцсети. 

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102 комментария
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Саша когда-то пробила этот потолок и додержала уровень до 17 лет, пять сезонов прыгала четверные. Чего и всем нынешним юниорам-новисам желаю, хотя им во взрослые ещё позже выходить)
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Королева квадов передала корону принцессе) Маргарита тоже вписала себя с историю! Саше спасибо за похвалу. Достойно.
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Спасибо Саше за её отметку! Это очень ценно и для Марго, и в целом для всех тех, кто равняется на Сашу
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От рекордсменки - рекордсменке 🙌 думаю, Марго будет очень приятна похвала от Саши)
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Саша оценила, так как знает каким трудом добиваются таких результатов.
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когда круто, тогда круто. Сашка — молодец. такая поддержка дорогого стоит.
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Как ни крути, Трусова одна из тех, кто вершил "революцию квадов" у женщин, Марго должно быть очень приятно;)
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Очень приятно, что Саша отметила) Она любит фигуристов со сложными прыжками) А каскад Риты действительно большое достижение.
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Ответ Прекрасная фурия
Не смешите. Рита еще 5 квадов не прыгнула)
Старшие квады еще не прыгала.
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Полностью согласен! Рита Базылюк прямо сейчас входит в историю с этим уникальным каскадом!
+15
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Ответ private dancer
Комментарий скрыт
Ха-ха, Саша уже состоявшаяся, известная спорменка. Рите думаю приятно
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Лучший женский прыжок в истории. Молодец, Шурик, что отметила. Хвалю
+27
-17
+10
Достойно Саша отметила историческое достижение Маргариты! Когда-то Александра творила невероятное, а сейчас вот Марго раздвигает границы возможного!
Здоровья кнопке железного, и скорейшего допуска наших спортсменов на международные старты!
+15
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+9
Саша знает толк в квадах!
+13
-4
+9
Ответ private dancer
Комментарий скрыт
Не смешите. Рита еще 5 квадов не прыгнула)
+16
-7
+9
Саша и Маргарита ученицы ТШТ. Саша. Джампер номер один среди женщин . Маргарита новая рекордсменка . Кто бы мог подумать , что такая хрупкая девочка сможет так стабильно прыгать. А тут еще. 4-4 . Молодец Саша, поздравила.
+16
-8
+8
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Как можно быть такой настолько злобной? Саша сейчас отдыхает в Дубае. И на стадионе быть физически не могла.
+10
-2
+8
Саша прелесть, сохранила открытую душу, несмотря ни на что. Думаю, ей пока ещё периодически не хватает этой спортивной движухи.
+15
-8
+7
Я если кажется правильно помню и Аня за нее болеет )
+12
-5
+7
Ответ alexnew
Не верю... Считали тут статистику по взрослым, Щербакова выиграла с отрывом.
Сколько попыток делала Щербакова и сколько Трусова.
+6
0
+6
Ответ Natalia Solomakha
Саша прелесть, сохранила открытую душу, несмотря ни на что. Думаю, ей пока ещё периодически не хватает этой спортивной движухи.
Наверняка. ) Саша же говорила, что наблюдает за подрастающим поколением и помогает всегда, если нужно.
+10
-4
+6
Ответ Шубина
Думаю, что на тренировках уже многие пробовали такое. Это же не соревнования. Но все равно молодец, конечно.
Пробовали, но никто никогда не показал чистое исполнение, вот в чем разница...
+12
-6
+6
Ответ Шубина
Парни - это другое.) Интересно, получалось ли у кого-то из девочек.
среди девочек никто не показывал, конечно. Нужно указывать, что именно среди девушек, потому что парни пробовали. И Кондратюк прыгал, хоть и коряво
+7
-1
+6
Ответ alexnew
Тутберидзе то тут причем? Она же чуть ли не главная поклонница Трусовой. Но а что не так, мало кто больше падал, чем Трусова. Факт.
И никто не прыгал столько старших квадов, как Трусова - тоже факт) сложнее контент, больше ошибок, вам ли этого не знать?
+7
-1
+6
Ответ alexnew
Пробовали, но никто никогда не показал чистое исполнение, вот в чем разница...
Малинин показывал чистое исполнение
+6
0
+6
Ответ private dancer
Ну так Рита - настоящее, а Трусова - уже прошлое.
без прошлого не будет ни настоящего, ни будущего. Еще не все рекорды Трусовой побиты, чтобы говорить что она прошлое
+8
-2
+6
Ответ alexnew
Да, и не все рекорды Трусовой стоит бить. Рекорд по числу падений вполне можно оставить Александре.
Самые результативные прыжки: АКСЕЛЬ-ВАЛИЕВА-11,59;ЛУТЦ -ТРУСОВА15.28;ФЛИП -ТРУСОВА-15.71; САЛЬХОВ-ВАЛИЕВА-14.13;ТУЛУП -ТРУСОВА-12.73.Самый дорогой каскад 4лутц -3тулуп-Трусова-19.90.Самый результативные оценки за каскад 3 лутц -3ритт- Трусова-14.49 .И видимо еще так будет долго .
+8
-3
+5
Ответ Оксана Иванова
Поклонники не могут признать выдающиеся успехи действующих фигуристок
Почему не могут? Никаких гадостей не слышала в сторону Риты от поклонников Трусовой
+6
-1
+5
Ответ Anton Miklin
Квадовый "потолок" был пробит девушками задолго до Сашиных квадов. Нынешние юниоры уже успели затмить прыжковый арсенал Трусовой.
Каким образом? Кто из них прыгает 4 разных квада на соревнованиях. Возможно, Петросян сможет, но она не юниорка уже.
+6
-1
+5
Молодец Марго и Саша.
+14
-9
+5
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