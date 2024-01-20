«Ты большая молодец!» Трусова поздравила Базылюк с исполнением каскада из двух четверных прыжков

Александра Трусова поздравила Маргариту Базылюк с исполнением каскада из двух квадов.

сегодня победила на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве. После завершения соревнований она исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

Ранее этот каскад никто из женщин не делал.

«Поздравляю! Ты большая молодец 🔥», – написала в соцсети.