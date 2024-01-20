«Ты большая молодец!» Трусова поздравила Базылюк с исполнением каскада из двух четверных прыжков
Александра Трусова поздравила Маргариту Базылюк с исполнением каскада из двух квадов.
Базылюк сегодня победила на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве. После завершения соревнований она исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.
Ранее этот каскад никто из женщин не делал.
«Поздравляю! Ты большая молодец 🔥», – написала Трусова в соцсети.
Здоровья кнопке железного, и скорейшего допуска наших спортсменов на международные старты!