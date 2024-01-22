Железняков о Базылюк: «Может, будет покруче Трусовой, а может, что-то не получится. Но технически девчонка молодец, очень трудолюбивая»
Алексей Железняков сравнил фигуристку Маргариту Базылюк с Александрой Трусовой.
Ранее 12-летняя Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам в Москве.
– Мне понравился турнир. Когда ты видишь, что твои экс-воспитанники прыгают такие вещи, которые никто в мире не прыгнул, конечно, ты радуешься. Это же все равно твои дети.
Эта идея свежа и интересна. Тем более, за неимением международных стартов, мы должны чуть почаще устраивать такие состязания для всей страны, их показывают по Первому каналу. Миллионы людей это видят, это здорово. Для подростков и детей это определенная мотивация, которая тоже дает им толчок побольше поработать над собой в спорте.
– Маргарита Базылюк – новая Трусова?
– Это только время покажет. Марго еще совсем, можно сказать, ребенок, и сравнивать с Александрой… Во-первых, она по телосложению, по физике совершенно другая. Это опасный вид спорта, невозможно что-то предугадать. Но технически девчонка молодец. Она еще очень трудолюбивая. Может, будет покруче Трусовой, а может, жизнь повернет так, что что-то не получится.
– Правильной ли была идея допустить юниоров до соревнований? И кто из них впечатлил?
– Почему нет? Это же не конкретный старт, где есть жесткий регламент и возрастной ценз. Больше, наверное, как шоу. Это интересно и самим спортсменам. Посоревноваться между собой юниорам, посоревноваться со взрослыми.
Получается интересная история: вроде и соревнование, а вроде и шоу. Конечно, мне понравились и поразили меня Арсений Федотов и Маргарита Базылюк, они, конечно, умнички, стрельнули, – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?
Маргарита!
Не слушай никого! Не читай ничего!
У тебя есть тренеры, родители и ты сама умница.
Работай, и все будет как будет.
Я в восхищении не только от прыжков но и от внешнего вида, умения держаться, отсутствия жуткой боевой раскраски, отличного воспитания и наличия умения мыслить.
Ты умничка - и этим все сказано.
Рита стабильнее Саши, у неӗ нервная система надӗжнее. Думаю, у Риты корона на мозг давить не будет.
Есть примеры, когда пророчили все звезды на спортивном небосклоне, но что получилось, то получилось
А Рита то не первый сезон квады шарашит. В прошлом сезоне она тоже квады стабильно выезжала.
А ничего, что Трусова была в числе первых и до неё квады у женщин никто не делал? И начала она их исполнять не в 12 лет.
Хорошо сейчас Базылюк идти по проторенному Трусовой пути, а первым быть всегда труднее.
Про плюс старт - Трусова в юниорах всех выносила, не зря она дважды ЮЧМ. Базылюк пусть сначала дорастет до юниоров хотя бы, не говоря уже о выходе во взрослые, ещё не факт, что сохранит свой плюс старт.
Это ее мамаша.
Посмотрите Ленины фото даже с отдыха. Везде боевой раскрас.
Нельзя в индивидуальном турнире сводить детей вместе со взрослыми,разделить надо,а в командным можно соединить