Железняков о Базылюк: «Может, будет покруче Трусовой, а может, что-то не получится. Но технически девчонка молодец, очень трудолюбивая»

Алексей Железняков сравнил фигуристку Маргариту Базылюк с Александрой Трусовой.

Ранее 12-летняя Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам в Москве.

– Мне понравился турнир. Когда ты видишь, что твои экс-воспитанники прыгают такие вещи, которые никто в мире не прыгнул, конечно, ты радуешься. Это же все равно твои дети.

Эта идея свежа и интересна. Тем более, за неимением международных стартов, мы должны чуть почаще устраивать такие состязания для всей страны, их показывают по Первому каналу. Миллионы людей это видят, это здорово. Для подростков и детей это определенная мотивация, которая тоже дает им толчок побольше поработать над собой в спорте.

– Маргарита Базылюк – новая Трусова?

– Это только время покажет. Марго еще совсем, можно сказать, ребенок, и сравнивать с Александрой… Во-первых, она по телосложению, по физике совершенно другая. Это опасный вид спорта, невозможно что-то предугадать. Но технически девчонка молодец. Она еще очень трудолюбивая. Может, будет покруче Трусовой, а может, жизнь повернет так, что что-то не получится.

– Правильной ли была идея допустить юниоров до соревнований? И кто из них впечатлил?

– Почему нет? Это же не конкретный старт, где есть жесткий регламент и возрастной ценз. Больше, наверное, как шоу. Это интересно и самим спортсменам. Посоревноваться между собой юниорам, посоревноваться со взрослыми.

Получается интересная история: вроде и соревнование, а вроде и шоу. Конечно, мне понравились и поразили меня Арсений Федотов и Маргарита Базылюк, они, конечно, умнички, стрельнули, – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?