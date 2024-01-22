Железняков о Базылюк: «Может, будет покруче Трусовой, а может, что-то не получится. Но технически девчонка молодец, очень трудолюбивая»

Теги телевидение сборная России Первый канал мужское катание женское катание Алексей Железняков Александра Трусова Арсений Федотов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Алексей Железняков сравнил фигуристку Маргариту Базылюк с Александрой Трусовой.

Ранее 12-летняя Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам в Москве.

– Мне понравился турнир. Когда ты видишь, что твои экс-воспитанники прыгают такие вещи, которые никто в мире не прыгнул, конечно, ты радуешься. Это же все равно твои дети.

Эта идея свежа и интересна. Тем более, за неимением международных стартов, мы должны чуть почаще устраивать такие состязания для всей страны, их показывают по Первому каналу. Миллионы людей это видят, это здорово. Для подростков и детей это определенная мотивация, которая тоже дает им толчок побольше поработать над собой в спорте.

– Маргарита Базылюк – новая Трусова?

– Это только время покажет. Марго еще совсем, можно сказать, ребенок, и сравнивать с Александрой… Во-первых, она по телосложению, по физике совершенно другая. Это опасный вид спорта, невозможно что-то предугадать. Но технически девчонка молодец. Она еще очень трудолюбивая. Может, будет покруче Трусовой, а может, жизнь повернет так, что что-то не получится.

– Правильной ли была идея допустить юниоров до соревнований? И кто из них впечатлил?

– Почему нет? Это же не конкретный старт, где есть жесткий регламент и возрастной ценз. Больше, наверное, как шоу. Это интересно и самим спортсменам. Посоревноваться между собой юниорам, посоревноваться со взрослыми.

Получается интересная история: вроде и соревнование, а вроде и шоу. Конечно, мне понравились и поразили меня Арсений Федотов и Маргарита Базылюк, они, конечно, умнички, стрельнули, – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да она уже технически куда круче. Это следующее поколение, примерно как Чен и Малинин. Как по мне, так каскад 4-4 - бомба ничуть не меньшая, чем кваксель у мужчин. И уж тем более когда это делает 12-летняя девочка. Рита сочетает в себе лучшее от предыдущих поколений - прыжковый талант как у Трусовой, помноженный на стальные нервы и собранность как у Щербаковой. Гениальная девочка, просто гениальная. Зафигачить два последних раунда с самыми сложными комбинациями прыжков как за здрасьте, да ещё после победы в личке - это просто всем встать и снять шляпы. Ни Арсений, ни Лена, ни Лев такой нагрузки не выдержали - все ошибались, а Рита два дня подряд просто деклассировала всех и вся. MVP турнира вообще без вопросов
+46
-17
+29
Может не надо их сравнивать? Все люди разные. К тому же Марго ещё 12 лет
+24
-3
+21
У Базылюк характер железный. Она плюс стартовая. Это очень хорошо для спорта. А там главное без травм. Сохранить ультра си до 18 лет можно, нам это показали АЩ, АТ, Соня М. Но травма может все перечеркнуть, опять же пример Акатьевой, еще неизвестно, как у нее пойдет после пропуска целого сезона уже в достаточно взрослом возрасте. Рите хочется пожелать здоровья и скорейшего разбана нашей сборной
+30
-11
+19
У Маргариты вся техника держится на малом весе. Посмотрим, даже интересно, что будет у нее получаться в 17 лет.
+30
-13
+17
Такое впечатление, что фигурнокатательный бомонд только два дня назад узнал о существовании Ритули.

Маргарита!
Не слушай никого! Не читай ничего!
У тебя есть тренеры, родители и ты сама умница.
Работай, и все будет как будет.
Я в восхищении не только от прыжков но и от внешнего вида, умения держаться, отсутствия жуткой боевой раскраски, отличного воспитания и наличия умения мыслить.
Ты умничка - и этим все сказано.
+25
-12
+13
Рита, держись! Сейчас тебя на атомы разберут. Привыкай!
Рита стабильнее Саши, у неӗ нервная система надӗжнее. Думаю, у Риты корона на мозг давить не будет.
+28
-16
+12
Ответ Black&White
Может будет... а может и не будет. Бабка Леша вангует.
Так никто не знает, что будет. Потенциал у Риты огромный, но как сложится ее спортивная судьба не известно.
Есть примеры, когда пророчили все звезды на спортивном небосклоне, но что получилось, то получилось
+10
-1
+9
Ответ Лека-Лека
Что то я не припомню большого разнообразия квадов у Трусовой в 12 лет. Напомните, пожалуйста
Может вы вспомните, у кого они тогда вообще были ,когда Трусовой было 12 лет.
+14
-7
+7
Круче Трусовой не будет хотя бы , потому что эра 4 началась с Саши. Аня и Саша первый кто начал прыгать . Они история , а все остальные просто подхватили.
+11
-4
+7
Ответ alexnew
Я не про 12, а вообще.
Ну вот когда Марго будет лет 16-17, тогда осмотрим про вообще. В ее возрасте Трусова только начинала квады осваивать. Вслед за Щербаковой.
+8
-2
+6
Ответ Vladimir Arutin
Может вы вспомните, у кого они тогда вообще были ,когда Трусовой было 12 лет.
Но не у Трусовой точно. Трусова квады выехала тогда, когда первый раз ЮЧМ выиграла. То есть, была на год старше.
А Рита то не первый сезон квады шарашит. В прошлом сезоне она тоже квады стабильно выезжала.
+10
-4
+6
Опять здесь полилось на Трусову... И квадов то Марго больше за карьеру прыгнула, чем она, и плюс старт.
А ничего, что Трусова была в числе первых и до неё квады у женщин никто не делал? И начала она их исполнять не в 12 лет.
Хорошо сейчас Базылюк идти по проторенному Трусовой пути, а первым быть всегда труднее.
Про плюс старт - Трусова в юниорах всех выносила, не зря она дважды ЮЧМ. Базылюк пусть сначала дорастет до юниоров хотя бы, не говоря уже о выходе во взрослые, ещё не факт, что сохранит свой плюс старт.
+14
-8
+6
Ответ Е...С
У Маргариты вся техника держится на малом весе. Посмотрим, даже интересно, что будет у нее получаться в 17 лет.
да и в 15 - под вопросом
+7
-2
+5
Ответ IrinaKin
я тоже это заметила, Лена Костылева выглядит прилично ниже ростом, а ведь они ровесницы
У них полгода разница, у Риты мама маленькая и худенькая, отец высокий, у Лены оба родителя крупные.
+7
-2
+5
Они разные Саша и Марго и каждая хороша и уникальна в своём мастерстве. У каждой есть свои достижения в прыжковом контенте. У Марго спортивная карьера только начинается, но её фамилия уже звучит.
+6
-1
+5
Ответ alexnew
Ну, вообще технически она намного сильнее Трусовой. Трусова единственное, чем выделялась, это разнообразием квадов. Но качество при этом и стабильность были совсем другие. С практической точки зрения Трусова никогда не имела ничего похожего. К тому же у Базылюк есть триксель и весьма стабильный, у Трусовой трикселя не было.
Что то я не припомню большого разнообразия квадов у Трусовой в 12 лет. Напомните, пожалуйста
+14
-9
+5
Ну, вообще технически она намного сильнее Трусовой. Трусова единственное, чем выделялась, это разнообразием квадов. Но качество при этом и стабильность были совсем другие. С практической точки зрения Трусова никогда не имела ничего похожего. К тому же у Базылюк есть триксель и весьма стабильный, у Трусовой трикселя не было.
+25
-20
+5
Ответ Perfectooo
С боевой раскраской в точку.. на Костылеву крупным планом как-то даже неприятно смотреть было.. вообще ни у кого из девочек, даже более старших, не было ничего подобного на лице в эти дни..
Ну сама Леночка Костылева, думаю, в этом не виновата.
Это ее мамаша.
Посмотрите Ленины фото даже с отдыха. Везде боевой раскрас.
+5
-1
+4
Ответ arisstopane
марго, в свои почти 13 лет УЖЕ прыгнула на соревах больше квадов, чем трусова за всю карьеру...
На внутренних соревнованиях. В 14 Саша выиграла ЧМ среди юниоров. Посмотрим где будет Маргарита в 14
+14
-10
+4
Ответ ретроградный меркурий
Да она уже технически куда круче. Это следующее поколение, примерно как Чен и Малинин. Как по мне, так каскад 4-4 - бомба ничуть не меньшая, чем кваксель у мужчин. И уж тем более когда это делает 12-летняя девочка. Рита сочетает в себе лучшее от предыдущих поколений - прыжковый талант как у Трусовой, помноженный на стальные нервы и собранность как у Щербаковой. Гениальная девочка, просто гениальная. Зафигачить два последних раунда с самыми сложными комбинациями прыжков как за здрасьте, да ещё после победы в личке - это просто всем встать и снять шляпы. Ни Арсений, ни Лена, ни Лев такой нагрузки не выдержали - все ошибались, а Рита два дня подряд просто деклассировала всех и вся. MVP турнира вообще без вопросов
Опять легенды и мифы. Не круче она. Пока. Исполнит в 18 хотя бы штуки 4 квадов разных - тогда и будет крутая. А в 12 лет все - космоплане. Вопрос что с ними случается дальше.
+7
-4
+3
Базылюк ещё даже не юниор.
Нельзя в индивидуальном турнире сводить детей вместе со взрослыми,разделить надо,а в командным можно соединить
+3
0
+3
Ответ Sat397
Базылюк очень ранняя, рослая спортменка, выглядит старше своего возраста. У неё сейчас самый пик формы уже идет, а дальше не известно, ведь она будет высокой.
я тоже это заметила, Лена Костылева выглядит прилично ниже ростом, а ведь они ровесницы
+5
-3
+2
Ответ Black&White
Его Этери выгнала. Причем тут беглецы..
он написал сам заявление, он же говорил.
+5
-3
+2
==Может, будет покруче== На данный момент уже круче, прыгает контент сложнее, чем в этом возрасте прыгала Александра. А что дальше будет, многое зависит от международной ситуации - не так много людей способны убиваться ради неясного будущего с неизвестными перспективами.
+11
-9
+2
Ответ Лека-Лека
Ну сама Леночка Костылева, думаю, в этом не виновата. Это ее мамаша. Посмотрите Ленины фото даже с отдыха. Везде боевой раскрас.
Там и макияж и покраска волос, и всё с малого возраста.
+3
-2
+1
Ответ Marya Y
==Может, будет покруче== На данный момент уже круче, прыгает контент сложнее, чем в этом возрасте прыгала Александра. А что дальше будет, многое зависит от международной ситуации - не так много людей способны убиваться ради неясного будущего с неизвестными перспективами.
Что за бред? Если исполнит 6 квадов в 18 - тогда и будет круче. А пока у неё даже старшаков нет.
+6
-5
+1
Арсений и Маргарита лучшие. Лазарев, Костылева ( если мама ее не уничтожит как спортсменку , очень талантлива и главное миниатюрная ) .
+3
-2
+1
Она УЖЕ круче. Здоровья Маргарите, нашему боевому эльфу!
+11
-10
+1
Может будет... а может и не будет. Бабка Леша вангует.
+10
-9
+1
Ответ Лека-Лека
Ну вот когда Марго будет лет 16-17, тогда осмотрим про вообще. В ее возрасте Трусова только начинала квады осваивать. Вслед за Щербаковой.
Почему вслед, если они там чуть ли не в один день прыгнули. Пытались вместе
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий