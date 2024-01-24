Софья Муравьева: «У меня странный характер. Если вам кажется, что он нормальный, вы просто меня не знаете. Настроение часто меняется»

Фигуристка Софья Муравьева назвала свой характер странным.

– Каким словом ты бы описала свой характер?

– Странный.

– Почему?

– Потому что он странный, ха-ха. То такой, то сякой. Какой-то очень странный. Если вам кажется, что он нормальный, вы просто меня не знаете. Мой характер настолько разный, что его невозможно описать. Настроение часто меняется.

– Ты сейчас в 11 классе. Сложно учиться?

– Нормально, готовлюсь к ЕГЭ. Сдаю биологию, русский, математику, буду поступать на спортивную специальность. Все успеваю, я же в интернет-школе.

– Будешь учиться на тренера?

– Да, но насчет того, буду ли я тренировать – поживем, увидим. Пока не знаю, есть ли у меня к этому талант, – сказала серебряный призер чемпионата России-2024.

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