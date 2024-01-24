Софья Муравьева: «У меня странный характер. Если вам кажется, что он нормальный, вы просто меня не знаете. Настроение часто меняется»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева назвала свой характер странным.

– Каким словом ты бы описала свой характер?

– Странный.

– Почему?

– Потому что он странный, ха-ха. То такой, то сякой. Какой-то очень странный. Если вам кажется, что он нормальный, вы просто меня не знаете. Мой характер настолько разный, что его невозможно описать. Настроение часто меняется.

– Ты сейчас в 11 классе. Сложно учиться?

– Нормально, готовлюсь к ЕГЭ. Сдаю биологию, русский, математику, буду поступать на спортивную специальность. Все успеваю, я же в интернет-школе.

– Будешь учиться на тренера?

– Да, но насчет того, буду ли я тренировать – поживем, увидим. Пока не знаю, есть ли у меня к этому талант, – сказала серебряный призер чемпионата России-2024.

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15 комментариев
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Душевно
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как у всех очень талантливых людей
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Милый ребенок)) Удачи
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Какая Соня скромная и немного наивная. Сказала, что хейтеров у неё нет, все люди вокруг хорошие)
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Ответ RusVector
Умница, Соня! Победы тебе на спартакиаде! Петросян, похоже, уже не тянет! Пусть все получится!
Чего это Петросян не тянет? Почти все четверные отпрыгала!!!! В квалификации больше всех набрала. Ну Вы, насмешили🤣🤣🤣
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Интернет-школы все большую популярность набирают я смотрю. Но это только для ответственных и усидчивых подходит. Как вспомню дистанционку, так вздрогну 😁
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Ответ Wiley Fox
Все успеваю, я же в интернет-школе. --- Точно про интернет сказала, не интернат? Это что такое? Чье изобретение? Рудковской? Щербакова училась в нормальной школе и вызывает у всех позитив, хороший, лучший пример для девочек из ФК
Вероятнее всего дистанционное обучение, в школе появляются только на аттестации,и то не во всех случаях
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Ответ RusVector
Отпрыгала то отпрыгала, но ни одного недокрута ей так и не отметили!
И на Спартакиаде не отметят
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Ответ Wiley Fox
Все успеваю, я же в интернет-школе. --- Точно про интернет сказала, не интернат? Это что такое? Чье изобретение? Рудковской? Щербакова училась в нормальной школе и вызывает у всех позитив, хороший, лучший пример для девочек из ФК
Время поменялось сейчас дистанционное образование даёт спортсменам лучше учится.Щербакова последним два года тоже дистанционно училась ковид наложился и она сама говорила что стало намного лучше больше времени оставалось на учебу. Для спортменов в выпускных классах это прямо хороший выход из положения.
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Ответ Jessi
Даже спортсмены регионального уровня на семейном обучении. Не читала подробно про Щербакову, я думала она тоже на подобном обучении.
Последним годы на дистанционное была из за ковида но говорила что так даже лучше. Так что для спортменов это реально хороший выход из положения.
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Ответ наталья Головченко
Чего это Петросян не тянет? Почти все четверные отпрыгала!!!! В квалификации больше всех набрала. Ну Вы, насмешили🤣🤣🤣
Отпрыгала то отпрыгала, но ни одного недокрута ей так и не отметили!
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