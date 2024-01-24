Муравьева о серебре чемпионата России: «Небольшое сожаление есть – конечно, думала, что могла быть золотая медаль. Каждый спортсмен хочет побеждать»

Фигуристка Софья Муравьева сожалеет, что не выиграла чемпионат России-2024.

– Серебро чемпионата России – успех или есть небольшое сожаление, что не золото?

– Небольшое сожаление есть. Конечно, я думала о том, что медаль могла быть не серебряная, а золотая. Ничего плохого не говорю, но каждый спортсмен всегда хочет большего. Хочет побеждать.

Для меня первое место и чистый прокат одинаковы по значимости. Меня часто спрашивают, что лучше – победа с ошибкой или второе место с чистым прокатом. А я сама не знаю ответ...

– Тем более что межсезонье, как я понимаю, складывалось непросто.

– Были проблемы на сборах в Кисловодске. У меня болело колено, которое было оперировано в 2018 году. Какое-то время я не ходила на лед и ОФП. Просто лечилась, там есть реабилитационный центр.

Потеряли драгоценное время на подготовку, но после этого меня ничего не беспокоило. Просто как-то очень медленно я вошла в сезон. Моя больная стопа, которая беспокоила меня три года, наконец-то прошла, тьфу-тьфу-тьфу.

– Но успехи начались еще на Гран-при. О победе в Казани ты узнала от журналистов. Многие обратили внимание, что ты даже не радовалась в тот момент. Помнишь, что чувствовала тогда?

– Конечно, тогда была радость, но вместе с этим и некие непонятки. Вдруг что-то пересмотрят? Вдруг все будет по-другому? Думала: «Почему я первая? Я же каталась без четверных и тройного акселя». Странные ощущения.

– На чемпионате России были другие ощущения?

– Да, что я попала в тройку, поняла еще на льду. Радовалась уже во время последнего вращения, ха-ха, – сказала Муравьева.

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