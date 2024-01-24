Муравьева о серебре чемпионата России: «Небольшое сожаление есть – конечно, думала, что могла быть золотая медаль. Каждый спортсмен хочет побеждать»
Фигуристка Софья Муравьева сожалеет, что не выиграла чемпионат России-2024.
– Серебро чемпионата России – успех или есть небольшое сожаление, что не золото?
– Небольшое сожаление есть. Конечно, я думала о том, что медаль могла быть не серебряная, а золотая. Ничего плохого не говорю, но каждый спортсмен всегда хочет большего. Хочет побеждать.
Для меня первое место и чистый прокат одинаковы по значимости. Меня часто спрашивают, что лучше – победа с ошибкой или второе место с чистым прокатом. А я сама не знаю ответ...
– Тем более что межсезонье, как я понимаю, складывалось непросто.
– Были проблемы на сборах в Кисловодске. У меня болело колено, которое было оперировано в 2018 году. Какое-то время я не ходила на лед и ОФП. Просто лечилась, там есть реабилитационный центр.
Потеряли драгоценное время на подготовку, но после этого меня ничего не беспокоило. Просто как-то очень медленно я вошла в сезон. Моя больная стопа, которая беспокоила меня три года, наконец-то прошла, тьфу-тьфу-тьфу.
– Но успехи начались еще на Гран-при. О победе в Казани ты узнала от журналистов. Многие обратили внимание, что ты даже не радовалась в тот момент. Помнишь, что чувствовала тогда?
– Конечно, тогда была радость, но вместе с этим и некие непонятки. Вдруг что-то пересмотрят? Вдруг все будет по-другому? Думала: «Почему я первая? Я же каталась без четверных и тройного акселя». Странные ощущения.
– На чемпионате России были другие ощущения?
– Да, что я попала в тройку, поняла еще на льду. Радовалась уже во время последнего вращения, ха-ха, – сказала Муравьева.
Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры
Если бы Соня не упала на дорожке, то разница с Петросян была бы мизер.
Если бы Петросян упала не 1 раз, а 2-3, то Соня была бы с золотом. Разве не так?
Без связок-а я читала разборы Сониной дорожки, там все хорошо. Знаю, что один фанат ТШТ выкатил статью, и именно после прыжкового турнира( зачем)? Наверное, слишком много похвалы из-за трикселя было в адрес Сони, на его взгляд?
Никто и подумать не мог, что Валиеву могут четвёртой поставить, и выше окажется и Садкова, и Горбачёва
- А что Валиева что ли катала с трикселем и квадом? Ничего у нее не было, а ошибки при этом были и очень серьезные, одна секвенция лишняя чего стоит и дедакшен на дорожке.
Но если человек выигрывает, он при данном обстоятельстве значит сильнее. И Самодурова была чище в данный момент, как это можно назвать случаной победой, да может быть повезло, но работают все. Спорт на то и спорт кто справится лучше в данный момент.
У нас вон Гуменник вроде как самый сильный одиночник, но косячит второй год и не может выиграть золото
И еще Садкова накосячила, у нее тоже есть квады.
В таком случае практически любую победу можно оспорить, история не имеет сослагательного наклонения
Но Соня училась прыгать и кататься не у Плющенко. Она начинала кататься совсем в другой школе, где ей поставили правильную технику и поставили ей ее прекрасный конек. Можете хоть десяток статей написать и прочитать про «недочёты» Сони, все адекватные люди понимают, что это обычный хейт и нелюбовь к ее нынешнему тренеру.
Но вот в следующем сезоне, если выйдут Акатьева с Жилиной, конкуренция будет серьёзнее. Но опять же в каком они состоянии, мы не знаем и у обеих близок пубертат