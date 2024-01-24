Муравьева о серебре чемпионата России: «Небольшое сожаление есть – конечно, думала, что могла быть золотая медаль. Каждый спортсмен хочет побеждать»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева сожалеет, что не выиграла чемпионат России-2024.

– Серебро чемпионата России – успех или есть небольшое сожаление, что не золото?

– Небольшое сожаление есть. Конечно, я думала о том, что медаль могла быть не серебряная, а золотая. Ничего плохого не говорю, но каждый спортсмен всегда хочет большего. Хочет побеждать.

Для меня первое место и чистый прокат одинаковы по значимости. Меня часто спрашивают, что лучше – победа с ошибкой или второе место с чистым прокатом. А я сама не знаю ответ...

– Тем более что межсезонье, как я понимаю, складывалось непросто.

– Были проблемы на сборах в Кисловодске. У меня болело колено, которое было оперировано в 2018 году. Какое-то время я не ходила на лед и ОФП. Просто лечилась, там есть реабилитационный центр.

Потеряли драгоценное время на подготовку, но после этого меня ничего не беспокоило. Просто как-то очень медленно я вошла в сезон. Моя больная стопа, которая беспокоила меня три года, наконец-то прошла, тьфу-тьфу-тьфу.

– Но успехи начались еще на Гран-при. О победе в Казани ты узнала от журналистов. Многие обратили внимание, что ты даже не радовалась в тот момент. Помнишь, что чувствовала тогда?

– Конечно, тогда была радость, но вместе с этим и некие непонятки. Вдруг что-то пересмотрят? Вдруг все будет по-другому? Думала: «Почему я первая? Я же каталась без четверных и тройного акселя». Странные ощущения.

– На чемпионате России были другие ощущения?

– Да, что я попала в тройку, поняла еще на льду. Радовалась уже во время последнего вращения, ха-ха, – сказала Муравьева.

Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры

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42 комментария
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Ответ RusVector
Могла бы и выиграть, кстати! Если бы у Петросян недокруты судьи отметили в протоколах! Но лидерам, как сказали, принято моргать!
А как насчет недокрутов у Софьи?
+22
-8
+14
Сонечка-говорит откровенно,а как спортсмену не мечтать о Победе и не ставить целей максимально высоких...
+15
-1
+14
Когда Адель в форме - здесь без вариантов, технически она сильнее. А так - правильная установка. Каждый спортсмен думает о достижениях. Иначе не будет роста.
+18
-5
+13
Ответ alexnew
- Конечно, думала, что могла быть золотая медаль - :) Ну, почему, что не фигуристка у Плющенко, то полный неадекват в самооценке?
В чем неадекват? Она потом добавляет-все спортсмены к этому стремятся-к победе.
Если бы Соня не упала на дорожке, то разница с Петросян была бы мизер.
Если бы Петросян упала не 1 раз, а 2-3, то Соня была бы с золотом. Разве не так?
+11
-4
+7
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и тот спортсмен, кто не мечтает о первом месте. Но для титула чемпиона России трикселя маловато будет, нужен и квад. Это же, пардон, не чемпионат мира какой-то, тут серьёзная конкуренция
+6
0
+6
Ответ Лилли
А как насчет недокрутов у Софьи?
У Сони их нет
+10
-4
+6
Золото еще будет обязательно!
+18
-12
+6
Ответ Jessi
В чем неадекват? Она потом добавляет-все спортсмены к этому стремятся-к победе. Если бы Соня не упала на дорожке, то разница с Петросян была бы мизер. Если бы Петросян упала не 1 раз, а 2-3, то Соня была бы с золотом. Разве не так?
Ей не поставили 1 явный недокрут, были еще кушки, запросто могли поставить иные компы и при этом сама Петросян могла и не падать на флипе. Почему Вы в своих раскладах исходите из того, что вот мы Петросян поставим все, чего даже не было, Муравьевой все отморгаем, а еще завысим ей компы сверх всякой меры, а еще она, допустим, не упадет там, не упадет тут и тогда она станет чемпионкой. Так это не работает. Петросян тоже могла откатать намного лучше. :)
+8
-3
+5
Ответ alexnew
- Думала: «Почему я первая? Я же каталась без четверных и тройного акселя». - А что Валиева что ли катала с трикселем и квадом? Ничего у нее не было, а ошибки при этом были и очень серьезные, одна секвенция лишняя чего стоит и дедакшен на дорожке.
Соня прокат Валиевой не смотрела, она вышла к журналистам
+6
-2
+4
Ответ Lara_Croft
Это у самой Муравьевой была гора недокрутов, которые не отметили. А ещё езда от прыжка к прыжку вообще без связок.
Не было у Сони недокрутов. Если бы были, ей бы сразу их поставили. К примеру, гое ей ставили самые скудные.
Без связок-а я читала разборы Сониной дорожки, там все хорошо. Знаю, что один фанат ТШТ выкатил статью, и именно после прыжкового турнира( зачем)? Наверное, слишком много похвалы из-за трикселя было в адрес Сони, на его взгляд?
+10
-6
+4
Ответ RusVector
Могла бы и выиграть, кстати! Если бы у Петросян недокруты судьи отметили в протоколах! Но лидерам, как сказали, принято моргать!
Это у самой Муравьевой была гора недокрутов, которые не отметили. А ещё езда от прыжка к прыжку вообще без связок.
+12
-8
+4
Ответ alexnew
- Думала: «Почему я первая? Я же каталась без четверных и тройного акселя». - А что Валиева что ли катала с трикселем и квадом? Ничего у нее не было, а ошибки при этом были и очень серьезные, одна секвенция лишняя чего стоит и дедакшен на дорожке.
Потому что в прошлом сезоне Акатьеву на этапе запихали под Валиеву и на фгп под Валиеву с Туктамышевой
Никто и подумать не мог, что Валиеву могут четвёртой поставить, и выше окажется и Садкова, и Горбачёва
+8
-4
+4
Ответ Рябиновые бусы
Соня сделала все что могла.Но Аделия была сильнее. И еще Садкова накосячила, у нее тоже есть квады.
Садкову сильно топят, и засовывают под Горбачёву, почему, не понятно
+4
-1
+3
Ответ Jessi
Я понимаю, что фанат Тутберидзе и хейтер Плющенко не может быть объективным. Но Соня училась прыгать и кататься не у Плющенко. Она начинала кататься совсем в другой школе, где ей поставили правильную технику и поставили ей ее прекрасный конек. Можете хоть десяток статей написать и прочитать про «недочёты» Сони, все адекватные люди понимают, что это обычный хейт и нелюбовь к ее нынешнему тренеру.
Если у неё прекрасный конёк, почему она тогда каждый год валится на дорожке? Значит, пока не такой уж и прекрасный, нужно ещё много работать над мастерством сложных шагов.
+5
-2
+3
- Думала: «Почему я первая? Я же каталась без четверных и тройного акселя».
- А что Валиева что ли катала с трикселем и квадом? Ничего у нее не было, а ошибки при этом были и очень серьезные, одна секвенция лишняя чего стоит и дедакшен на дорожке.
+8
-5
+3
Ответ alexnew
Заниженная? Если бы у нее была бы заниженная, то она бы думала, что в тройку не попала, а она тут нам рассказывает про золото. Она завышенная.
Как она могла не попасть в тройку, если у неё была ПП с акселем "Да, что я попала в тройку, поняла еще на льду. Радовалась уже во время последнего вращения, ха-ха"
+4
-1
+3
Ответ alexnew
Да, причем тут программа с акселем или без? Она элементарно могда не попасть в тройку. Вот не упала бы Валиева с квада, исполнила бы Садкова второй квад чисто и уже не очевидно было бы, что Муравьева тут 3, да, к тому моменту уже было ясно, что Садкова не настолько хорошо выступила в произвольной, поэтому 3 место было уже понятно, но поэтому я и говорю, что если бы она сомневалась в этом, то это можно было бы назвать заниженной самооценкой. А здесь все наоборот, фигуристка где-то думала, что могла быть с золотом. Но с золотом она могла быть только при очень грубых ошибках Петросян, вероятность такого расклада была незначительная на самом деле и если бы даже так произошло, что Петросян развалилась бы и на Муравьеву упало бы золото, то это была бы случайная победа, как у Самодуровой на ЧЕ когда-то и все адекватные люди ( а болельщики Плющенко по определению не такие) это бы понимали.
Она сказала, что на момент СВОЕГО проката. То есть, она уже видела, что лидирует Синицына и в случае чистого проката Соня с трикселем ее обойдёт, и соответсвенно, попадает в тройку
+4
-2
+2
Ответ alexnew
Да, причем тут программа с акселем или без? Она элементарно могда не попасть в тройку. Вот не упала бы Валиева с квада, исполнила бы Садкова второй квад чисто и уже не очевидно было бы, что Муравьева тут 3, да, к тому моменту уже было ясно, что Садкова не настолько хорошо выступила в произвольной, поэтому 3 место было уже понятно, но поэтому я и говорю, что если бы она сомневалась в этом, то это можно было бы назвать заниженной самооценкой. А здесь все наоборот, фигуристка где-то думала, что могла быть с золотом. Но с золотом она могла быть только при очень грубых ошибках Петросян, вероятность такого расклада была незначительная на самом деле и если бы даже так произошло, что Петросян развалилась бы и на Муравьеву упало бы золото, то это была бы случайная победа, как у Самодуровой на ЧЕ когда-то и все адекватные люди ( а болельщики Плющенко по определению не такие) это бы понимали.
Золото не может быть случайным. При данных раскладах, конечно, Соня первой быть не могла.
Но если человек выигрывает, он при данном обстоятельстве значит сильнее. И Самодурова была чище в данный момент, как это можно назвать случаной победой, да может быть повезло, но работают все. Спорт на то и спорт кто справится лучше в данный момент.
У нас вон Гуменник вроде как самый сильный одиночник, но косячит второй год и не может выиграть золото
+3
-1
+2
Ответ Рябиновые бусы
Соня сделала все что могла.Но Аделия была сильнее. И еще Садкова накосячила, у нее тоже есть квады.
И Садкова накосячила, да. Не срывает она вращение в короткой, не падает на 2 кваде, нормально исполняет каскад в короткой и... как не занижай ей компы, а Муравьева улетела бы под Садкову... Невероятно? Да. Но не потому, что Садкова не могла это сделать. Вот Муравьева не могла исполнить квад, у нее его нет, а Садкова на самом деле могла так откатать. Но разумный человек понимал, что это мало вероятно просто потому, что Садкова дебютантка и помимо того, что её будут зажимать в компах она не отличается такой уверенностью в себе, как Костылева. Вот Костылевой палец в рот не клади, а Садкова пока стесняется катать в полную силу. Но разве более вероятно было, если бы Муравьева тут победила у Петросян?
+4
-2
+2
Соня сделала все что могла.Но Аделия была сильнее.
И еще Садкова накосячила, у нее тоже есть квады.
+4
-2
+2
Ответ alexnew
И Садкова накосячила, да. Не срывает она вращение в короткой, не падает на 2 кваде, нормально исполняет каскад в короткой и... как не занижай ей компы, а Муравьева улетела бы под Садкову... Невероятно? Да. Но не потому, что Садкова не могла это сделать. Вот Муравьева не могла исполнить квад, у нее его нет, а Садкова на самом деле могла так откатать. Но разумный человек понимал, что это мало вероятно просто потому, что Садкова дебютантка и помимо того, что её будут зажимать в компах она не отличается такой уверенностью в себе, как Костылева. Вот Костылевой палец в рот не клади, а Садкова пока стесняется катать в полную силу. Но разве более вероятно было, если бы Муравьева тут победила у Петросян?
Точно так же можно сказать, что Муравьёва могла не упасть в дорожке и сделать два акселя. У неё есть аксель и она уже делала два раньше. Но это не имеет смысла.
В таком случае практически любую победу можно оспорить, история не имеет сослагательного наклонения
+2
0
+2
Ответ Lara_Croft
Это у самой Муравьевой была гора недокрутов, которые не отметили. А ещё езда от прыжка к прыжку вообще без связок.
Я понимаю, что фанат Тутберидзе и хейтер Плющенко не может быть объективным.
Но Соня училась прыгать и кататься не у Плющенко. Она начинала кататься совсем в другой школе, где ей поставили правильную технику и поставили ей ее прекрасный конек. Можете хоть десяток статей написать и прочитать про «недочёты» Сони, все адекватные люди понимают, что это обычный хейт и нелюбовь к ее нынешнему тренеру.
+5
-3
+2
Ответ Lara_Croft
Если у неё прекрасный конёк, почему она тогда каждый год валится на дорожке? Значит, пока не такой уж и прекрасный, нужно ещё много работать над мастерством сложных шагов.
Вот реально самый лучший конек там был у Садковой, ну может, у Синицыной еще, но вообще многие очень прилично катали. Но эти самые наверное.
+4
-2
+2
Ответ ретроградный меркурий
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и тот спортсмен, кто не мечтает о первом месте. Но для титула чемпиона России трикселя маловато будет, нужен и квад. Это же, пардон, не чемпионат мира какой-то, тут серьёзная конкуренция
Три трикселя при нынешней конкуренции может и хватить, тем более вставлять квад к 18 уже сложнее и травмоопаснее. Уж лучше пусть будет стабильность и меньше травм.
Но вот в следующем сезоне, если выйдут Акатьева с Жилиной, конкуренция будет серьёзнее. Но опять же в каком они состоянии, мы не знаем и у обеих близок пубертат
+2
-1
+1
Ответ alexnew
Заниженная? Если бы у нее была бы заниженная, то она бы думала, что в тройку не попала, а она тут нам рассказывает про золото. Она завышенная.
У кого-то вообще отсутствует адекватное восприятие и ничего,еще и комментируют во-всю)
+3
-2
+1
Ответ alexnew
Ей не поставили 1 явный недокрут, были еще кушки, запросто могли поставить иные компы и при этом сама Петросян могла и не падать на флипе. Почему Вы в своих раскладах исходите из того, что вот мы Петросян поставим все, чего даже не было, Муравьевой все отморгаем, а еще завысим ей компы сверх всякой меры, а еще она, допустим, не упадет там, не упадет тут и тогда она станет чемпионкой. Так это не работает. Петросян тоже могла откатать намного лучше. :)
Ей не поставили недокрут, но отгоили меньше, как и всем лидерам прощали помарки
+1
0
+1
Ответ Мороженко
Золото не может быть случайным. При данных раскладах, конечно, Соня первой быть не могла. Но если человек выигрывает, он при данном обстоятельстве значит сильнее. И Самодурова была чище в данный момент, как это можно назвать случаной победой, да может быть повезло, но работают все. Спорт на то и спорт кто справится лучше в данный момент. У нас вон Гуменник вроде как самый сильный одиночник, но косячит второй год и не может выиграть золото
Самодурова стала ЧЕ абсолютно заслуженно. Но насколько это было просчитываемо не на том чемпионате, хотя бы за месяц до него? Весь тот сезон был совершенно невероятен. Она всюду, кроме ЧР, выступала на своем максимуме и всюду все вокруг разваливались в нужный момент и она на тоненького умудрялась сначала пролезть в финал Гран-при, затем там обыграть Мияхару. Да, Мияхаре практически всегда можно снимать к ее оценке 20 баллов на недокрутах, но не снимали же зачастую, а тут сняли больше, чем обычно и еще и Мияхара выступила хуже обычного. :) Дальше было совершенно невероятно, что Самодурова отберется на ЧЕ, но Туктамышева пропускает ЧР, Медведева разваливает в хлам короткую, Загитова произвольную. И вот уже Самодурова на ЧЕ. И там она выступала против травмированной Загитовой. Но за месяц до этого Загитова не была травмирована, само попадание Самодуровой на ЧЕ было невероятной случайностью, в тех условиях уже было довольно вероятно, что она обыграет Загитову, да, но от этого ее победа в целом по сезону, по раскладам не была менее случайной... Она делала всё, что могла, и при этом еще ВСЮДУ все соперницы максимально делали все для того, чтобы она оказалась там, где оказалась.
+2
-1
+1
Ответ missis-Zima
У кого-то вообще отсутствует адекватное восприятие и ничего,еще и комментируют во-всю)
Вы про себя? Хоть бы для разнообразия иногда по теме писали.
+4
-3
+1
Ну что бы побеждать на ЧР нужен хотя бы еще один квадик, пары триксельков пока не хватает для победки.
0
0
0
Ответ Мороженко
Ей не поставили недокрут, но отгоили меньше, как и всем лидерам прощали помарки
На место ее этот недокрут не повлиял, с этим я согласен. Но почему нельзя всем ставить по прокатам мне совершенно не понятно.
+1
-1
0
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