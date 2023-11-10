Мать Елены Костылевой об истории с йогуртом: «Конечно, Базылюк врет»
Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, высказалась об истории с йогуртом.
По информации «СЭ», на сборах в Новогорске несколько лет назад другая спортсменка Маргарита Базылюк, возможно, попросила Костылеву взять ей йогурт, и Елена взяла два – себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Этери Тутберидзе и отругала. При этом Базылюк якобы не подтвердила перед тренером оправдание Костылевой о том, что один йогурт предназначался ей.
Сама Базылюк заявила, что не просила принести ей йогурт.
«А по поведению не видно, что это ложь? Конечно, врет. Она вообще сказала Этери, что пошутила. А когда, Лена сказала «давайте разберëмся», то отказалась, что просила [взять йогурт]», – сказала Ирина Костылева.
Сегодня Базылюк выиграла этап Гран-при России среди юниорок в Казани.
Елена Костылева является победительницей первенства России в младшем возрасте.
В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?
Пора уже женщине прекратить позориться и позорить свою дочь!
Родители Риты должны ограничить своего ребенка от грязнолистов и от сумасшедшей тетки
Ирина Костылева реально наезжает на 12-летнюю Риту? Остановите ее кто-нибудь.
Да какой ещё йогурт, на что он мог повлиять.
Мама совсем ополоумела.
Разборки с детьми уже начала устраивать.😠
Журналисты хайпует, они даже нездоровую ТАТ вечно дергают, но мама Костылевой просто не имеет. право такое говорить.
Рукалицо.