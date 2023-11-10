Мать Елены Костылевой об истории с йогуртом: «Конечно, Базылюк врет»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Елена Костылева Маргарита Базылюк Фигурное катание

Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, высказалась об истории с йогуртом.

По информации «СЭ», на сборах в Новогорске несколько лет назад другая спортсменка Маргарита Базылюк, возможно, попросила Костылеву взять ей йогурт, и Елена взяла два – себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Этери Тутберидзе и отругала. При этом Базылюк якобы не подтвердила перед тренером оправдание Костылевой о том, что один йогурт предназначался ей.

Сама Базылюк заявила, что не просила принести ей йогурт.

«А по поведению не видно, что это ложь? Конечно, врет. Она вообще сказала Этери, что пошутила. А когда, Лена сказала «давайте разберëмся», то отказалась, что просила [взять йогурт]», – сказала Ирина Костылева.

Сегодня Базылюк выиграла этап Гран-при России среди юниорок в Казани.

Елена Костылева является победительницей первенства России в младшем возрасте.

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?

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91 комментарий

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Agura
По поведению Ирины Костылевой тоже много чего видно!
Пора уже женщине прекратить позориться и позорить свою дочь!
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ИннаВБ
Ответ Agura
По поведению Ирины Костылевой тоже много чего видно! Пора уже женщине прекратить позориться и позорить свою дочь!
Спортс убрал мой коммент, а я всего лишь спросила, им самим не стремно выкладывать мамашу Костылевой, которая в 50+ борется с 12 ребёнкоми оскорбляет её. Жесть вообще😱
+53
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gold-for-zagitova
По всей вероятности в принудительном психиатрическом лечении нуждается не только Ирина Костылева, но и журналисты спротс.ру и Матч-тв!
+49
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Оксана Иванова
Это дно. Сначала взрослые люди ребенка спрашивают о какой-то фигне, А потом взрослая женщина опять накидывает на ребенка.
Родители Риты должны ограничить своего ребенка от грязнолистов и от сумасшедшей тетки
+35
-6
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Ливия
Что за жесть.
Ирина Костылева реально наезжает на 12-летнюю Риту? Остановите ее кто-нибудь.
+31
-2
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flyhigh
Когда 12-летняя девочка умнее 50-летней бабищи
+30
-3
+27
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nina1212
Ответ Ливия
Что за жесть. Ирина Костылева реально наезжает на 12-летнюю Риту? Остановите ее кто-нибудь.
ее не то что останавливают. Ее наши спортивные журналисты в кавычках снова натравливают Писать же больше нечего)) Сейчас Костылева почувствуют свою значимость и будет постоянно в списке обзвонов по всем поводам. Сказать ей есть что)
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Anna
Это сюр какой-то)
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nadenki
Матч Тв и ему подобные молодцы!!! Достойны своего звания туалетного))
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Olga.t
Зачем здесь эти разборки взрослой женщины с ребёнком? Лучше мы поскучаем без спортивных новостей, чем видеть это нездоровый вы.. р (извините, не сдержалась).
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Роман Волков
Мама прёт как танк, как будто она сама там была и всё видела и слышала.
Да какой ещё йогурт, на что он мог повлиять.
Мама совсем ополоумела.
Разборки с детьми уже начала устраивать.😠
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Лакс
Ну по Маргарите же видно что она не злоупотребляет "запрещенными" йогуртами, а по Лене наоборот.
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Оле-Лукойе
Чего-то как-то грамотно пост написан, даже запятые есть и ковычки... Непохоже на маму Лены...
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Виктор Дмитриев
а потом, наверное, йогурт из рук Лены вырвала пробегавшая мимо Камила со словами "ну раз никому не надо..." - а на следующий день она как раз сдавала тест на допинг.
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Zooey Glass
Вы представляете, каково все время находиться рядом с этой женщиной?
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Albana
Персонаж "мама Костылёвой" затмевает все квады, которые сегодня прыгнули юниоры на этапе Гран-При. Зачем нам фигурное катание во всей его красоте и мощи, когда есть такой, прости господи, "инфлюэнсер".
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Tatiana Klm
Пыль до потолка поднять из-за такой ерунды - это надо было постараться. «Девушки! Уймите вашу мать!»))
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Александр Шульгин
По информации «СЭ», на сборах в Новогорске несколько лет назад другая спортсменка Маргарита Базылюк попросила Костылеву взять ей йогурт, и Елена взяла два – себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Этери Тутберидзе и отругала. При этом Базылюк якобы не подтвердила перед тренером оправдание Костылевой о том, что один йогурт предназначался ей. Редакция вы опять это пишите и не указываете что это со слов мамы Лены. Вам не стыдно с той же статье СЭ нет того что бы тут дословно приводите. Вы приводите это как факт. Куда смотрят ваши юристы не понятно. Ссылка на СЭ так не работает.
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Самая цитируемая и вообще недура
Сказала Ирина Костылева, в отчаяннии грызя подоконник.
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polinarmax
что она за бред несёт? вступает в разборки с ребёнком, к которому никакого отношения не имеет. будет какая нибудь комиссия по этике или что то типа того? если обратить внимание на то, что мать Костылëвой пишет в тг, можно очень много интересного найти. просто так без внимания оставить помои, которые она льёт на детей, нельзя!
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Ливия
Ответ nina1212
ее не то что останавливают. Ее наши спортивные журналисты в кавычках снова натравливают Писать же больше нечего)) Сейчас Костылева почувствуют свою значимость и будет постоянно в списке обзвонов по всем поводам. Сказать ей есть что)
Я в шоке. Взрослая женщина сводит счеты с девочкой 12 лет. Ей самой нормально?
Журналисты хайпует, они даже нездоровую ТАТ вечно дергают, но мама Костылевой просто не имеет. право такое говорить.
Рукалицо.
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Александр Шульгин
Это уже даже не смешно куда смотрит наша федерация фигурного катания
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AAPolyansky
Конечно? Мама, конечно, должна получать помощь у специализированного доктора
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Lennuci
"Девушки, уймите вашу мать!" ©
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*** Monik ***
Там мамаша эта сейчас такую ахинею пишет про Марго и ее родителей, унижая и оскорбляя и их и даже свою дочь… ей нужен психиатр, а спортсру хоть немного совести и чести
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