Мать Елены Костылевой об истории с йогуртом: «Конечно, Базылюк врет»

Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, высказалась об истории с йогуртом.

По информации «СЭ», на сборах в Новогорске несколько лет назад другая спортсменка Маргарита Базылюк, возможно, попросила Костылеву взять ей йогурт, и Елена взяла два – себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Этери Тутберидзе и отругала. При этом Базылюк якобы не подтвердила перед тренером оправдание Костылевой о том, что один йогурт предназначался ей.

Сама Базылюк заявила, что не просила принести ей йогурт.

«А по поведению не видно, что это ложь? Конечно, врет. Она вообще сказала Этери, что пошутила. А когда, Лена сказала «давайте разберëмся», то отказалась, что просила [взять йогурт]», – сказала Ирина Костылева.

Сегодня Базылюк выиграла этап Гран-при России среди юниорок в Казани.

Елена Костылева является победительницей первенства России в младшем возрасте.

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?