Александр Галлямов: «Для меня Криштиану Роналду – ролевая модель как спортсмен. В уже солидном для спорта возрасте умудряется держать себя в потрясающей форме»

Александр Галлямов назвал Криштиану Роналду ролевой моделью спортсмена.

– Я так понимаю, что вы еще и большой поклонник футбола. За кого болеете и кто ваш любимый игрок?

– Любимый футболист – Криштиану Роналду, он вообще является для меня ролевой моделью как спортсмен. Человек в таком уже солидном для профессионального спорта возрасте (38 лет – Sports.ru) умудряется держать себя в такой потрясающей форме. Да, у него есть для этого идеальные условия, но тем не менее.

Мой любимый клуб – «Зенит». Живу в Санкт-Петербурге и поддерживаю эту команду. Вообще, кстати, не понимаю людей, которые, живя в России, страстно поддерживают иностранные клубы. Называю их диванными болельщиками, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании Галлямов.