Александр Галлямов: «15-летние девочки стали прыгать четверные, и на это первое время было интересно смотреть. Но мне любопытнее наблюдать за более хореографичным катанием»
Александр Галлямов считает, что фигурное катание в России сильно омолодилось.
– Как вы относитесь к введению возрастного ценза в фигурном катании? (по решению ISU, в сезоне-2023/24 участвовать во взрослых соревнованиях смогут фигуристы c 16 лет, с сезона-2024/25 – с 17 лет – Sports.ru)
– Я скорее за, чем против. Раньше в российском фигурном катании доминировали мужчины-одиночники, а девушкам было сложнее занимать высшие ступени пьедестала.
Но затем все изменилось – фигурное катание очень сильно омолодилось, 15-16-летние девочки стали прыгать четверные, и на это первое время было интересно смотреть. Но лично мне сейчас было бы любопытнее наблюдать за более хореографичным катанием.
К тому же у нас в стране очень сильные тренеры в плане постановки прыжков, так что даже более взрослым девушкам они смогут поставить в программу хотя бы один четверной, что в совокупности с красивой хореографией будет смотреться не менее интересно, чем каскады из четверных, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании Галлямов.
Еще один спортсмен, который выглядел адекватным , пока не заговорил
Вместо болтовни лучше бы сольный Лутц вставили
А то упали с него разок, и сдались сразу . БК если не выброс, то подкрут четверной добьют, чем отвечать будете?
И они его уже выезжали, значит - могут
Не думаю, что выброс оправдан, но квадоподкрут на плюс - почему нет
В итоге у китайцев он и зарешал при ошибках на прыжках. Дома их вытянули, но было за что тянуть.
Та же Слуцкая из-за васкулита пропускала прилично, потом вернулась. Но им же не снились шаги и связки сегодняшнего фк. Сам Плющ подтверждал, что главное прыгать, а остальное - как нибудь. Недокруты не особо рассматривали. Плюс опять таки конкуренция в стране. При всем уважении к Ирине, смогла бы она стать той, кем стала , родись она на 30 лет позже?
Лиза Туктамышева Крутая, долго каталась, но тоже в пубертат сезонами пропускала, на ГС ездила только в 2013, 2015 и 2021, при всей огромной карьере. К сравнению, карьера Погорилой сильно короче, но на ЧМ она была чаще - 2014,2015,2016,2017
Радионова уж казалось будет звезда-звезда, но на 2014 была еще мала, потом попала под ренессанс Туктамышевой и каток Медведевой, а на 2018 ЦСКА уже поставило на Сотскову. И Лена перестала бороться.
Лена тоже попрыгушка на сезон? А кто не на сезон-Луна Хендрикс? Каори? При всем уважении, у Луны отродясь не было бы медалей ЧМ, а у Каори - побед, пои условии ЧЕСТНЫХ соревнований. Называть чемпионатом мира соревнования без самой большой страны мира - абсурд.
Липовые турниры и липовые медали. И карьеры их были бы значительно короче, если бы медали на халяву не раздавали