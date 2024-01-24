Александр Галлямов: «15-летние девочки стали прыгать четверные, и на это первое время было интересно смотреть. Но мне любопытнее наблюдать за более хореографичным катанием»

Александр Галлямов считает, что фигурное катание в России сильно омолодилось.

– Как вы относитесь к введению возрастного ценза в фигурном катании? (по решению ISU, в сезоне-2023/24 участвовать во взрослых соревнованиях смогут фигуристы c 16 лет, с сезона-2024/25 – с 17 лет – Sports.ru)

– Я скорее за, чем против. Раньше в российском фигурном катании доминировали мужчины-одиночники, а девушкам было сложнее занимать высшие ступени пьедестала.

Но затем все изменилось – фигурное катание очень сильно омолодилось, 15-16-летние девочки стали прыгать четверные, и на это первое время было интересно смотреть. Но лично мне сейчас было бы любопытнее наблюдать за более хореографичным катанием.

К тому же у нас в стране очень сильные тренеры в плане постановки прыжков, так что даже более взрослым девушкам они смогут поставить в программу хотя бы один четверной, что в совокупности с красивой хореографией будет смотреться не менее интересно, чем каскады из четверных, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании Галлямов.