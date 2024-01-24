Александр Галлямов: «15-летние девочки стали прыгать четверные, и на это первое время было интересно смотреть. Но мне любопытнее наблюдать за более хореографичным катанием»

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Александр Галлямов возрастной ценз Фигурное катание

Александр Галлямов считает, что фигурное катание в России сильно омолодилось.

– Как вы относитесь к введению возрастного ценза в фигурном катании? (по решению ISU, в сезоне-2023/24 участвовать во взрослых соревнованиях смогут фигуристы c 16 лет, с сезона-2024/25 – с 17 лет – Sports.ru)

– Я скорее за, чем против. Раньше в российском фигурном катании доминировали мужчины-одиночники, а девушкам было сложнее занимать высшие ступени пьедестала.

Но затем все изменилось – фигурное катание очень сильно омолодилось, 15-16-летние девочки стали прыгать четверные, и на это первое время было интересно смотреть. Но лично мне сейчас было бы любопытнее наблюдать за более хореографичным катанием.

К тому же у нас в стране очень сильные тренеры в плане постановки прыжков, так что даже более взрослым девушкам они смогут поставить в программу хотя бы один четверной, что в совокупности с красивой хореографией будет смотреться не менее интересно, чем каскады из четверных, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании Галлямов.

25 комментариев
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Что же сам тогда на финал прыжкового поставил 14летнего Арсения и 12летнюю Костылеву ?
Еще один спортсмен, который выглядел адекватным , пока не заговорил
+33
-7
+26
А где любопытный Галям увидел "более хореографичное" женское катание без четверных, чтобы так им заинтересоваться? Странно, ведь самое хореонасыщенное и красивое катание было в том же Пекине у наших ОЧ Щербаковой и Валиевой. С четверными. Меганасыщенная МиМ и завораживающее Болеро. И КП лучшие у них же. Галям не впечатлился? Ему чего то иного нужно?
+34
-9
+25
Что-то на только что прошедшем ЧЕ я не припомню красивых, хореографичных программ, которые прямо запали бы в душу. И ни одного четверного. Был бы - может, хотя бы это запомнилось бы.
+24
-6
+18
И у олимпийской чемпионки абсолютно хореографичное катание при наличии квадов. Про Камилу с квадами вообще молчу. Аргументы для бедных какие-то
Вместо болтовни лучше бы сольный Лутц вставили
А то упали с него разок, и сдались сразу . БК если не выброс, то подкрут четверной добьют, чем отвечать будете?
+21
-6
+15
Квады хореографии и пластике не помеха, если фигуристка обучена и владеет этим и всё демонстрирует в программе. Но на прошедшем ЧЕ мы не видели у девчат ни квадов, ни интересной и выразительной хореографии.
+18
-5
+13
Ответ elene.elene
Можно подумать их соперники показывают что-то супер новаторское - всё те же программы. А Бойковым ещё надо этот выброс на плюс приземлить. И в тренировках не травмироваться этим выбросом. Отвечать... Вообщем, не говори "гоп"
Саша возьмет свое. С ее упёртостью. Козловский подчинился. Думаю, в следующем году мы его увидим на соревнованиях. Может не на всех.Думаю, на Гран- при точно. Бойковы идут вперед. А Галямовы остановились. Все чистенько. Пары Слюсаренко , молодые да дерзкие уже на пятки наступают.
+12
-1
+11
За Луной, что ли интереснее наблюдать? Видимо, все еще в грустном дэнсе после проигрыша в прыжковом турнире.
+11
-1
+10
Ответ Vendetta4111323
Что же сам тогда на финал прыжкового поставил 14летнего Арсения и 12летнюю Костылеву ? Еще один спортсмен, который выглядел адекватным , пока не заговорил
Так это было соревнование по прыжкам. Поставил тех, кто лучше прыгает, а не на кого любопытнее смотреть. Тут нет ничего нелогичного
+13
-3
+10
А сами то, что не показываете более хореографичное катание, если сложность не повышаете? К тому же МГ самые медленно едущие из наших пар
+11
-2
+9
Вечный спор, что главнее хореография или прыжки. Но ФК это симбиоз сложности прыжков, красоты катания, подаче образа.
+8
0
+8
Тебе Саша лучше новые прыжки осваивать. С вашими архаическими программами на хореографии далеко не уедешь. Чем Бойковым то отвечать будешь на четверной выброс?
+14
-7
+7
Ответ Инна1945
Они скорее Сашку добьют, а не подкрут и выброс...
Саша вообще не выглядит убитой. Рядом с ними люди, которые технику правят, плюс она прыгает в защите
И они его уже выезжали, значит - могут
Не думаю, что выброс оправдан, но квадоподкрут на плюс - почему нет
В итоге у китайцев он и зарешал при ошибках на прыжках. Дома их вытянули, но было за что тянуть.
+7
0
+7
Ответ Инна1945
Да тут даже не в хореографии и презентации программ дело. Хочется видеть личность в спорте, а не попрыгушку на сезон. Оно раньше казалось прогрессом, пока всем не стало понятно, что эти детские квады исчезают ровно в полночь. Иногда и вместе с тройными...
У всех есть спады и неудачные прокаты, вопросы по здоровью.
Та же Слуцкая из-за васкулита пропускала прилично, потом вернулась. Но им же не снились шаги и связки сегодняшнего фк. Сам Плющ подтверждал, что главное прыгать, а остальное - как нибудь. Недокруты не особо рассматривали. Плюс опять таки конкуренция в стране. При всем уважении к Ирине, смогла бы она стать той, кем стала , родись она на 30 лет позже?
Лиза Туктамышева Крутая, долго каталась, но тоже в пубертат сезонами пропускала, на ГС ездила только в 2013, 2015 и 2021, при всей огромной карьере. К сравнению, карьера Погорилой сильно короче, но на ЧМ она была чаще - 2014,2015,2016,2017

Радионова уж казалось будет звезда-звезда, но на 2014 была еще мала, потом попала под ренессанс Туктамышевой и каток Медведевой, а на 2018 ЦСКА уже поставило на Сотскову. И Лена перестала бороться.

Лена тоже попрыгушка на сезон? А кто не на сезон-Луна Хендрикс? Каори? При всем уважении, у Луны отродясь не было бы медалей ЧМ, а у Каори - побед, пои условии ЧЕСТНЫХ соревнований. Называть чемпионатом мира соревнования без самой большой страны мира - абсурд.
Липовые турниры и липовые медали. И карьеры их были бы значительно короче, если бы медали на халяву не раздавали
+8
-2
+6
Ответ Инна1945
Да тут даже не в хореографии и презентации программ дело. Хочется видеть личность в спорте, а не попрыгушку на сезон. Оно раньше казалось прогрессом, пока всем не стало понятно, что эти детские квады исчезают ровно в полночь. Иногда и вместе с тройными...
Щ. Т попрыгушки на сезон, а не личности в спорте? Так и запишем)
+7
-1
+6
О чём он говорит, что более взрослым поставят?Ведь как раз наоборот, возраст подняли, а прыгать стали более молодые.
+6
0
+6
Так турнир Прыжковый. Всё честно. Кстати у пар МиГи проиграли в классике.
+7
-1
+6
Всему своё время. Поэтому побеждать будут те, у кого сложнее программа и хороший конёк, а таких единицы, но так и должно быть. У МГ с хореографией тоже не особо хорошо. Сейчас в парах интереснее наблюдать за пермской школой. В команднике самые высокие баллы набрали ЧЯ.
+6
-1
+5
З - зависть
+11
-9
+2
Ответ Oleandra
Галлямов - рупор Москвиной.. они бы о своей хореографичности подумали.
В точку) только хотела написать: ахореографичный физкультурник Галям со своею такой же партнершей от Москвина-стайл аля 70е, вдруг взгрустнул по ускользающей (нет) хреографичности у девушек. Это смешно, оксюморон))
+9
-9
0
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