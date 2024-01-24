Галлямов о медийности: «В плюсе и я, и все фигурное катание. В России еще жив стереотип, что если ты серьезный спортсмен, то не должен отвлекаться на «хиханьки-хаханьки»

Александр Галлямов объяснил свою активность в соцсетях.

– Вы активный пользователь социальных сетей. Это часть медийной стратегии, создания личного бренда или вам в удовольствие?

– На самом деле, 50 на 50. Но от медийной активности в плюсе и я, и все фигурное катание в целом. Не понимаю спортсменов, которые совсем этим пренебрегают. Никто не говорит, что надо постоянно снимать себя, но иной раз выложить фотографию или видео — в этом же нет ничего сложного.

У нас в стране еще жив стереотип о том, что если ты серьезный профессиональный спортсмен, то не должен отвлекаться на всякие «хиханьки-хаханьки» в социальных сетях. Но на дворе 2024 год! Да, есть какие-то границы, которые не стоит переходить, но если спортсмены будут более открытыми, то от этого выиграют все, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании.

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛