Галлямов о медийности: «В плюсе и я, и все фигурное катание. В России еще жив стереотип, что если ты серьезный спортсмен, то не должен отвлекаться на «хиханьки-хаханьки»

Теги сборная России пары Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов объяснил свою активность в соцсетях.

– Вы активный пользователь социальных сетей. Это часть медийной стратегии, создания личного бренда или вам в удовольствие?

– На самом деле, 50 на 50. Но от медийной активности в плюсе и я, и все фигурное катание в целом. Не понимаю спортсменов, которые совсем этим пренебрегают. Никто не говорит, что надо постоянно снимать себя, но иной раз выложить фотографию или видео — в этом же нет ничего сложного.

У нас в стране еще жив стереотип о том, что если ты серьезный профессиональный спортсмен, то не должен отвлекаться на всякие «хиханьки-хаханьки» в социальных сетях. Но на дворе 2024 год! Да, есть какие-то границы, которые не стоит переходить, но если спортсмены будут более открытыми, то от этого выиграют все, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании.

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛

18 комментариев
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Фигурное катание ни разу не в плюсе, что он, что Загитова как пример недалекой моложежи без особого интеллекта
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Это не стереотип, а профессионализм выработанный годами. А эти публичные "хиханьки- хаханьки" только для хайпа и дешёвой популярноти среди ПТУшников.
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Многим спортсменам просто нечего сказать и показать в этих соцсетях, одна тупизна. Порой посмотришь и думаешь, как было хорошо когда ты просто занимался своим делом и не открывал рот.
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Ключевое слово - отвлекаться. Когда отвлекаешься от чего-то, хоть от готовки яичницы, это получится хуже, чем могло бы быть. Но, понятно, что кому-то из спортсменов хочется пробовать что-то новое и вообще жить полной жизнью. Никто не может им этого запретить. И если потом не получится в спорте, то винить в этом можно будет только себя. Удачи Насте с Сашей, пока в спорте).
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Ответ garovatat
"Что выгодно России – выгодно и мне. И наоборот, надеюсь" (с) Стацкий советник. Монолог Пожарского
Стацкий?
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Тут вопросы скорее к качеству контента. Мне кажется, Саша слишком старается, чтобы было смешно.
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Ответ Vendetta4111323
Фигурное катание ни разу не в плюсе, что он, что Загитова как пример недалекой моложежи без особого интеллекта
Фаны Загитовой сейчас набегут😀
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Сашка играющий мальчик) Да пусть, лишь бы катал высший уровень как можно дольше.
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Ответ scorp19
Многим спортсменам просто нечего сказать и показать в этих соцсетях, одна тупизна. Порой посмотришь и думаешь, как было хорошо когда ты просто занимался своим делом и не открывал рот.
90% в соц.сетях , то что вы описали
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Ну как в плюсе? Вот посмотрит человек, далекий от фигурного катания, который смотрит ФК только на олимпийских играх и толком не понимает как и за что там ставят оценки, на все эти их кринжовые проявления и подумает, что фигуристы, оказывается, недалекие.. Хотя, казалось бы, вид спорта близкий к балету и классической музыке..
Показывать и рассказывать надо тогда, когда есть чем похвастать, а не тогда когда хочется себя показать, а показать на самом деле и нечего
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Санёк, жги и никого не слушай. Ты это..главное не бухай. А то там Лизон опять в ресторанах к Китаю готовится😁
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