Елена Костылева избежала серьезной травмы после падения на чемпионате России по прыжкам
Елена Костылева избежала серьезного повреждения после падения на ЧР по прыжкам.
12-летняя фигуристка упала во время исполнения четверного прыжка и подвернула руку.
«После падения с ручкой у Лены обошлось ушибом.
Спасибо всем, кто болел и переживал», – сообщила мама фигуристки в соцсети.
«Обследования не было. Приложили лед, локоть ушибла. Если завтра будет рецидив, то поедем к травматологу», – цитирует Ирину Костылеву ТАСС.
Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд
Как она поняла, что это просто ушиб? Ну ок, отсутствие перелома можно диагностировать без рентгена.. а если трещина?
Мне больше всего понравилось, как мама Ира нападает на маму Марго, обвиняя её в том, что та хочет сделать из Марго великую фигуристку, что мол со старшей дочерью не получилось, и она на младшей теперь отыгрывается, то есть на Марго.
У тёти Ирины какие-то проблемы с восприятием реальности похоже. Потому что я вижу, что это она танком прëт, спит и видит как Лена во всех турнирах побеждает.
Уже опять на соревнования собираются.... Какой там локоть. Поболит, перестанет. Укол если что обезболивающий влепят.
У неё кстати спрашивали, зачем Лена на всех подряд соревнованиях участвует, мама Ирина ответила: "Что б Лену как можно больше судей знало".
Вернее, ответила-просто послала)
мамИра такая мамИра))
Леночке здоровья!
Равнодушных нет.