Елена Костылева избежала серьезной травмы после падения на чемпионате России по прыжкам

Елена Костылева избежала серьезного повреждения после падения на ЧР по прыжкам.

12-летняя фигуристка упала во время исполнения четверного прыжка и подвернула руку.

«После падения с ручкой у Лены обошлось ушибом.

Спасибо всем, кто болел и переживал», – сообщила мама фигуристки в соцсети.

«Обследования не было. Приложили лед, локоть ушибла. Если завтра будет рецидив, то поедем к травматологу», – цитирует Ирину Костылеву ТАСС.

Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд