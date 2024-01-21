Елена Костылева избежала серьезной травмы после падения на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России женское катание ТАСС Елена Костылева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Елена Костылева избежала серьезного повреждения после падения на ЧР по прыжкам.

12-летняя фигуристка упала во время исполнения четверного прыжка и подвернула руку. 

«После падения с ручкой у Лены обошлось ушибом.

Спасибо всем, кто болел и переживал», – сообщила мама фигуристки в соцсети. 

«Обследования не было. Приложили лед, локоть ушибла. Если завтра будет рецидив, то поедем к травматологу», – цитирует Ирину Костылеву ТАСС.

Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд

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63 комментария
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Сейчас не поняла. Если обследования не было, то как она сделала вывод, что это ушиб? А мамИры уже встроенный рентген в глазах?
+42
-1
+41
как поняли что нет серьезной травмы без обследования?
+34
0
+34
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Сейчас не поняла. Если обследования не было, то как она сделала вывод, что это ушиб? А мамИры уже встроенный рентген в глазах?
Мама Ира полна сюрпризов и тренер и врач и рентген аппарат в одном флаконе.
+31
-1
+30
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ого, вы, кажется, первый, кто назвал Ирину К.адекватной мамой))
Господь с Вами, я стебусь - мне просто вчера на ветках пытались доказать, что это создание на самом деле адекватный человек "Посмотрите ее интервью, она все говорит по делу". Адекватная мама сразу бы увезла ребенка на рентген - мало ли трещина или еще что.
+30
0
+30
Ответ Irina29
Мама Ира полна сюрпризов и тренер и врач и рентген аппарат в одном флаконе.
Хоть бы дала ребенку отдохнуть. Загоняла ее, 2 недели соревнований нон-стопом, кто такое выдержит?
+25
0
+25
Ответ missis-Zima
Врача вы не заметили рядом с Леной после падения ? Обычно вы все видите.
Простите, не знала, что уровень травмотологии зашёл так далеко, что врач, делая Лене обычную заморозку спреем, параллельно сделал рентген/мрт/кт и еще что-то для исключения перелома и трещины, и все это за полминуты и не покидая льда 💪💪💪
+24
-1
+23
Василевский с Лавренчук,хоть и упыри,но и то Зинину отправили на обследование,когда она в прошлом году,на подобном турнире упала.А тут матери неинтересно,что с рукой у дочери.Интересуют только победы на соревнованиях.Завтра-послезавтра,наверное,уже заявлена на очередной турнир,какие тут обследования.
+24
-3
+21
Ребенок -какой день трудилась по максимуму....Здоровья,только Здоровья и Восстановления.
+19
0
+19
Если какой рецидив завтра будет?
Как она поняла, что это просто ушиб? Ну ок, отсутствие перелома можно диагностировать без рентгена.. а если трещина?
+18
0
+18
Я вчера поизучала их страничку в ВК.
Мне больше всего понравилось, как мама Ира нападает на маму Марго, обвиняя её в том, что та хочет сделать из Марго великую фигуристку, что мол со старшей дочерью не получилось, и она на младшей теперь отыгрывается, то есть на Марго.
У тёти Ирины какие-то проблемы с восприятием реальности похоже. Потому что я вижу, что это она танком прëт, спит и видит как Лена во всех турнирах побеждает.
Уже опять на соревнования собираются.... Какой там локоть. Поболит, перестанет. Укол если что обезболивающий влепят.
У неё кстати спрашивали, зачем Лена на всех подряд соревнованиях участвует, мама Ирина ответила: "Что б Лену как можно больше судей знало".
+19
-1
+18
Ответ Olya Ru
А в чем проблема сразу съездить в травму???
Как вы не понимаете?! Если ехать к травматологу, то можно не успеть на ночную тренировку в ТЦ Лефортово.
+17
0
+17
Обследования не было, но серьезной травмы нет. Угу, логично, логично.
+16
-1
+15
Мама сказала ты здорова - значит ты здорова, на тренировку шнеле-шнеле👿
+13
0
+13
А в чем проблема сразу съездить в травму???
+13
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+13
Здоровья Лене ! Пусть все будет у неё хорошо , очень талантливая спортсменка , успешной ей карьеры и долгой самое главное .
+13
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+13
Ответ private dancer
В смысле, мама не знает значение этого слова )
У мамы, с её слов, 2 высших филологических! Правда, она так не ответила на вопрос, почему с таким образованием она пишет слова в очень интересной интерпретации, напр., "ни Где",  "ни КТО", "то-же", предложения не разделяет точками, но зато ставит запятые между подлежащим и сказуемым 😂
Вернее, ответила-просто послала)
+12
0
+12
Ответ missis-Zima
Видимо,рука не беспокоит сейчас.Если будет болеть,то к врачу.Неужели не понятно?
Глупо думать, что ушиб после такого падения не будет болеть на следующий день..
+12
0
+12
Ну слава Богу
+12
0
+12
Ответ 22somebody22
Василевский с Лавренчук,хоть и упыри,но и то Зинину отправили на обследование,когда она в прошлом году,на подобном турнире упала.А тут матери неинтересно,что с рукой у дочери.Интересуют только победы на соревнованиях.Завтра-послезавтра,наверное,уже заявлена на очередной турнир,какие тут обследования.
Вот вот, а то не ровен час, врач ещё на больничный посадит, а Лене некогда просиживать, карьера же рухнет в 12 то лет
+12
-1
+11
Ответ Мороженко
Лене нужен отдых после стольких соревнований
Какой отдых? Вы что? У неё на носу очередные соревнования какие-то.
+10
0
+10
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я вчера поизучала их страничку в ВК. Мне больше всего понравилось, как мама Ира нападает на маму Марго, обвиняя её в том, что та хочет сделать из Марго великую фигуристку, что мол со старшей дочерью не получилось, и она на младшей теперь отыгрывается, то есть на Марго. У тёти Ирины какие-то проблемы с восприятием реальности похоже. Потому что я вижу, что это она танком прëт, спит и видит как Лена во всех турнирах побеждает. Уже опять на соревнования собираются.... Какой там локоть. Поболит, перестанет. Укол если что обезболивающий влепят. У неё кстати спрашивали, зачем Лена на всех подряд соревнованиях участвует, мама Ирина ответила: "Что б Лену как можно больше судей знало".
при этом в интервью Кузнецову сказала что "Лена великая фигуристка" )))
мамИра такая мамИра))
+9
0
+9
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я вчера поизучала их страничку в ВК. Мне больше всего понравилось, как мама Ира нападает на маму Марго, обвиняя её в том, что та хочет сделать из Марго великую фигуристку, что мол со старшей дочерью не получилось, и она на младшей теперь отыгрывается, то есть на Марго. У тёти Ирины какие-то проблемы с восприятием реальности похоже. Потому что я вижу, что это она танком прëт, спит и видит как Лена во всех турнирах побеждает. Уже опять на соревнования собираются.... Какой там локоть. Поболит, перестанет. Укол если что обезболивающий влепят. У неё кстати спрашивали, зачем Лена на всех подряд соревнованиях участвует, мама Ирина ответила: "Что б Лену как можно больше судей знало".
Это напоминает историю Медведевой в олимпийский год, когда ТШ настаивал на пропуске осенних соревнований, чтобы зажил стрессовый перелом ноги, а мама с бабушкой были против пропусков, т.к. боялись, что она выпадет из поля зрения судей и это скажется на результате ОИ. Вернер рассказывал об этой истории.
+9
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+9
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Сейчас не поняла. Если обследования не было, то как она сделала вывод, что это ушиб? А мамИры уже встроенный рентген в глазах?
Там очень адекватная мама, которая просто очень любит своего ребенка. Ну, вчера на ветках так писали. Помните в октябре-ноябре у нее Леночка после долгого простоя в связи с травмой, уже на 10-й день прыгала квады, хотя тренеры и не занимались ей вовсе (прямая речь Ирины). Ей виднее, что там у ребенка - просто ушиб, трещина и т.д.
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+8
Ответ Мороженко
Лене нужен отдых после стольких соревнований
Мама там НЕЧТО, очень тяжело ей противостоять! И вот этот ребёнок в её руках(((
Леночке здоровья!
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+8
Обязательно завтра сходить завтра к травматологу, чтобы исключить возможные проблемы.
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Лене нужен отдых после стольких соревнований
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Елену нужно было срочно в травмпункт на рентген отвести , но если не сделали сегодня ,то отвести завтра с утра и обследовать ! !
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Ответ Perfectooo
Если какой рецидив завтра будет? Как она поняла, что это просто ушиб? Ну ок, отсутствие перелома можно диагностировать без рентгена.. а если трещина?
Да, про рецидив как-то вообще непонятно. В смысле, если Лена снова упадёт на эту руку?
+7
0
+7
Ответ Мурманчанин37
Господь с Вами, я стебусь - мне просто вчера на ветках пытались доказать, что это создание на самом деле адекватный человек "Посмотрите ее интервью, она все говорит по делу". Адекватная мама сразу бы увезла ребенка на рентген - мало ли трещина или еще что.
А, фух 😂 я успела удивиться. У нее-то на странице адептов много, на самом деле. Люди искренне считают Лену жертвой происков врагов, а мамуИ- "донкихотом от ФК.
+7
0
+7
Ответ missis-Zima
Вам по факту на Лену все равно) что вы так беспокоитесь,непонятно.
Представьте себе, что мне страшно смотреть на издевательства этой женщины над своим ребенком. И плюсом-Лена уже проявляет не лучшие человеческие качества в результате воспитания "ты-звезда, а все вокруг -у/ыри". При этом девочке дан нереальный талант к ФК, и вот это вот все происходит вокруг этого дара.
Равнодушных нет.
+7
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+7
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