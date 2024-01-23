Анастасия Мишина: «Конечно, хотим поехать на Олимпиаду, но сейчас об этом не думаем, тренируемся, готовимся к следующим соревнованиям»

Теги сборная России пары Олимпиада-2026 Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Мишина и Галлямов ответили на вопрос о желании поехать на Олимпиаду-2026.

В декабре Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на чемпионате России в Челябинске.

«Всем бы хотелось поехать. Нет такого человека, кто не хочет, Олимпиада – большой праздник для всего спорта», – сказал Галлямов в эфире в телеграм-канале.

«Конечно, мы хотим поехать, но сейчас об этом не думаем, тренируемся, готовимся к следующим соревнованиям, в начале сезоне обычно знаем свой график. Готовимся к тому, что у нас запланировано», – добавила Мишина.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?

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4 комментария
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Эх какое сейчас золотое время для МГ и БК
Им бы сиять на всех международных стартах и делить первое/второе место и становится двух-трех кратными ЧМ/ЧЕ
Но вместо этого они всего лишь бьются за титул ЧР((
А уже через пару лет (если все-таки выпустят) скорее всего накопятся травмы и молодое поколение их подсидит
И думаю, если допустят до зимних игр, то только с одной квотой и кто-то пролетит..
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В парном катании и ЖО мы улетели на другой конец планеты, да и в МО уже заметно подтянулись. Поэтому нас и отстранили, понимают, что по другому им никак не выиграть. Правильно ребята делают, что не думают об олимпиаде. Если нас не допустят, что очень вероятно, это станет большим разочарованием и разобьёт все фантазии вдребезги. А так, они эмоционально уже готовы к этому, готовятся к другим стартам и готовятся. Думаю, переживут как нибудь. Потому Мишки и БК лидеры, им не нужно искать мотивацию, чтобы соревноваться внутри страны, у них её и так достаточно.
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