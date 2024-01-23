Анастасия Мишина: «Конечно, хотим поехать на Олимпиаду, но сейчас об этом не думаем, тренируемся, готовимся к следующим соревнованиям»

Мишина и Галлямов ответили на вопрос о желании поехать на Олимпиаду-2026.

В декабре и победили в парном катании на чемпионате России в Челябинске.

«Всем бы хотелось поехать. Нет такого человека, кто не хочет, – большой праздник для всего спорта», – сказал Галлямов в эфире в телеграм-канале.

«Конечно, мы хотим поехать, но сейчас об этом не думаем, тренируемся, готовимся к следующим соревнованиям, в начале сезоне обычно знаем свой график. Готовимся к тому, что у нас запланировано», – добавила Мишина.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?