«Это соревнование было не для их физики, не для их психологии». Бестемьянова о 3-м месте Мишиной и Галлямова на прыжковом турнире

Бестемьянова считает, что Мишиной и Галлямову не подошел прыжковый турнир.

Накануне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место в личном турнире чемпионата России по прыжкам среди пар. Победили Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Третье место – это не то, на что они рассчитывали. Я знаю Анастасию Мишину и Александра Галлямова как дуэт, который всегда отличается стабильностью.

Первая попытка их прыжка была замечательная, все вышло здорово, а когда нужно было сделать это второй раз, пошли ошибки. Дело в том, что они привыкли делать все сразу, с первой попытки.

Так что это соревнование было не для их физики, не для их психологии. Они все-таки уникальные спортсмены. Поэтому сегодня и не получилось, хотя оба находятся в прекрасной форме», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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