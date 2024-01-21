«Это соревнование было не для их физики, не для их психологии». Бестемьянова о 3-м месте Мишиной и Галлямова на прыжковом турнире

Теги сборная России пары Наталья Бестемьянова Анастасия Мишина Александр Галлямов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Бестемьянова считает, что Мишиной и Галлямову не подошел прыжковый турнир.

Накануне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место в личном турнире чемпионата России по прыжкам среди пар. Победили Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 

«Третье место – это не то, на что они рассчитывали. Я знаю Анастасию Мишину и Александра Галлямова как дуэт, который всегда отличается стабильностью.

Первая попытка их прыжка была замечательная, все вышло здорово, а когда нужно было сделать это второй раз, пошли ошибки. Дело в том, что они привыкли делать все сразу, с первой попытки.

Так что это соревнование было не для их физики, не для их психологии. Они все-таки уникальные спортсмены. Поэтому сегодня и не получилось, хотя оба находятся в прекрасной форме», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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23 комментария
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не согласна. они молодые и дерзкие. но две другие пары оказались сильнее в данный момент времени именно в прыжковом плане. Мне очень понравилось, что лидерам не подсуживали и мы увидели честную победу. А какая была борьба! Как Саша билась. Она почти сделала 4 выброс!
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Да потому что это лотерея, по сути. Настя чуть чиркнула ногой на выбросе и проиграли одну десятую.
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Ответ наталья Головченко
Комментарий скрыт
Тут, кажись, про Галлямова
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Ответ наталья Головченко
Комментарий скрыт
Тут про полезный урок Саше Галлямову говорили, а не Саше Бойковой. Галлямову полезно третье место занять, а то зазвездился.
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Со всеми бывают проколы,но для Саши полезно,хотя я их очень люблю,такой урок полезен
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Одну помарку сделали, и уже не для них? Это почему?
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Если первая попытка была лучше, так она же и засчитывалось. На что тогда сетует Бестемьянова?
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Ерунда. Мишки лучшие в нужном формате в нужный момент. Здесь побаловались и только.
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Бести, похоже, не смотрела турнир, только результаты увидела. Это ж надо такую глупость сморозить.
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Ответ asusp527
Ерунда. Мишки лучшие в нужном формате в нужный момент. Здесь побаловались и только.
Это тестирование на безошибочность для условий когда решают 0,5 балла как на ОИ. Они не прошли тест.
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Они их что, перепутала с БК?! ) С прыжками у них, все было ок, а ошибка была на выбросе🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
Да так уж и проще? Я вообще боялась, что Саша косякнёт на выбросе или прыжке и БК еще в первом раунде от АБ отлетят.
Мне наоборот такой формат зашёл - он даёт шансы на победу и призовые тем спортсменам, которым на обычных соревнованиях приходится отстаивать очередь на получение хоть сколь-нибудь приличных компонентов и баллов.
Вон, в этот раз ОГ победили. Честно и красиво.
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0
+4
Какую ерунду сказала Бестемьянова. МИГи лучшие, а ошибки случаются у всех, никто не застрахован. Лишь бы что то сказать для собственного пиара, пусть и глупость.
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А в парах так можно без выбывания ,а по сумме сделать турнир ,было бы более справедливо
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Я думаю Мишки были не против если бы они побеждали на ГС, а Козлики на шоу турнирах, и свою задачу минимум они в этом сезоне уже выполнили😉
+6
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Бестемьянова знает МиГов, а мы мимо проходили и не знаем кто это... С физикой были проблемы у одиночников особенно у ребят, где 14 летние соревновались со взрослыми. Ошибки, которые допустили МиГи и БК стоили одним выхода в финал, а другим в нём проигрыша ОГ. А то, что пытается оправдать Бестемьянова это для тех кто заходит на ветку ФК для хейта, хайпа или просто мимо проходил...
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Как глубоко под что-то мыслит Филимоновна.
Однако это всего лишь Саша низковато для неё выбросил Настю и она чиркнула второй ногой.
Это не прокат с компами и с остальным и при одной ошибке и безошибочности соперников следует вылет.
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Ответ Маргарита В Сафронова
не согласна. они молодые и дерзкие. но две другие пары оказались сильнее в данный момент времени именно в прыжковом плане. Мне очень понравилось, что лидерам не подсуживали и мы увидели честную победу. А какая была борьба! Как Саша билась. Она почти сделала 4 выброс!
Саша тройные не всегда делает, а если уж объективно вытягивает их, да и с прыжками тоже напряг. Про подсуживали не согласна.. Но ошибаются все, даже МГ.
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