Александр Галлямов: «Сколько уже на Кубке Первого канала выигрывали красные команды, приятно, что наконец-то синяя команда выиграла»

Александр Галлямов подвел итоги командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

Команда Галлямова уступила команде Дмитрия Козловского.

«Не передать словами, насколько это было классно, вся интрига развязывалась в последнем раунде, когда исполняли по пять прыжков в каскаде. На предыдущем чемпионате России по прыжкам было довольно сложно предугадать, как каждый прыгнет этот каскад из пяти прыжков, это сложно исполнять, как бывший одиночник могу сказать.

Действительно приятный турнир, быть капитаном команды большая честь, было обидно, что такое больное падение вышло у Лены (Костылевой), надеюсь, у нее все будет хорошо, думаю, что все будет в порядке.

Сколько уже на Кубке Первого канала выигрывали красные команды, приятно, что наконец-то синяя команда выиграла, прервалась гегемония красной команды. Посмотрим, что будет дальше. Я второй раз в команде красных.

Критерии были в том году и в этом почти одинаковые, жаль, что не все следили за регламентом, но наша команда не знала, что нельзя две комбинации исполнять, потом я подошел к . Все молодцы, все старались, кого-то выделить сложно.

Обидно, что девочки немножко не смогли раскрыться, я думаю, к следующему чемпионату России по прыжкам подготовятся получше, будут знать регламент, чтобы не ошибиться, я всех похвалил, поздравил», – сказал Галлямов.