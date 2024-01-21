Александр Галлямов: «Сколько уже на Кубке Первого канала выигрывали красные команды, приятно, что наконец-то синяя команда выиграла»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов ТАСС Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александр Галлямов подвел итоги командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

Команда Галлямова уступила команде Дмитрия Козловского. 

«Не передать словами, насколько это было классно, вся интрига развязывалась в последнем раунде, когда исполняли по пять прыжков в каскаде. На предыдущем чемпионате России по прыжкам было довольно сложно предугадать, как каждый прыгнет этот каскад из пяти прыжков, это сложно исполнять, как бывший одиночник могу сказать.

Действительно приятный турнир, быть капитаном команды большая честь, было обидно, что такое больное падение вышло у Лены (Костылевой), надеюсь, у нее все будет хорошо, думаю, что все будет в порядке.

Сколько уже на Кубке Первого канала выигрывали красные команды, приятно, что наконец-то синяя команда выиграла, прервалась гегемония красной команды. Посмотрим, что будет дальше. Я второй раз в команде красных.

Критерии были в том году и в этом почти одинаковые, жаль, что не все следили за регламентом, но наша команда не знала, что нельзя две комбинации исполнять, потом я подошел к Александру Когану. Все молодцы, все старались, кого-то выделить сложно.

Обидно, что девочки немножко не смогли раскрыться, я думаю, к следующему чемпионату России по прыжкам подготовятся получше, будут знать регламент, чтобы не ошибиться, я всех похвалил, поздравил», – сказал Галлямов. 

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34 комментария
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Регламент не знали все, а виноваты девочки.
Ох Саша-Саша. Тебе как Алинке надо - молчать и быть красивым.
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Галлямов наконец то вышел из амока, но не до конца , судя по всему)
Девочки виноваты у него оказались, а капитан тогда на что? Фэйсом светить и дичь творить после побед?)
У Козловского пусть поучится капитанству)
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Не, не очень приятно тебе, Саша.
Не, это не Кубок Первого Канала, там ещё неизвестно, кто в 4-ый раз победит
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Ох уж, эти девочки. Не подготовились, регламент не знали, ошибались!
А ты-то, Саша, молодец, всё порешал, всех похвалил, поздравил 👌
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Про ошибки в регламенте, кстати, первой после выступления Сони вслух сказала Аня и после этого обратили на это внимание.
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Так себе рэпер и так себе капитан- Галлямов )
Эти частушки на пресс-конференциях 😂
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Ответ garovatat
Не, определенно не до конца)) попутал слегка мероприятия, смешал КПК с прыжковым. К тому же так и не понял, что не девочек и прочих надо обвинять в незнании правил, а себя! он как капитан должен был в первую очередь выучить регламент турнира, правила были в общем доступе. А то отправил Костылеву с одним квадом в арсенале исполнять каскады и секвенции с разных первым прыжком
По регламенту не обязательно было в каскадах два разных четверных, можно было два разных первых прыжка. Но решение всё равно не верное. Нужно было Лену на тройные поставить, а Дикиджи на каскады. Лена уже устала и была самой младшей, такая нагрузка на неё большая и ответственность.
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Что же ты как капитан регламент не изучил
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Поставить Костылеву с одним квадом на финальные каскады из 5 прыжков - капитанская ошибка. Тот же Дикиджи владеет большим количеством четверных.
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А мне наоборот понравилось поведение капитанов. Они не просто тупо сидели, как раньше, наигранно светясь на камеру. Реально переживали и поддерживали свою команду.
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Ответ Журэма
Галлямов наконец то вышел из амока, но не до конца , судя по всему) Девочки виноваты у него оказались, а капитан тогда на что? Фэйсом светить и дичь творить после побед?) У Козловского пусть поучится капитанству)
Не, определенно не до конца)) попутал слегка мероприятия, смешал КПК с прыжковым. К тому же так и не понял, что не девочек и прочих надо обвинять в незнании правил, а себя! он как капитан должен был в первую очередь выучить регламент турнира, правила были в общем доступе. А то отправил Костылеву с одним квадом в арсенале исполнять каскады и секвенции с разных первым прыжком
+12
-3
+9
Ответ Defender64
Не, не очень приятно тебе, Саша. Не, это не Кубок Первого Канала, там ещё неизвестно, кто в 4-ый раз победит
А если синие победят на кубке первого канала, извинитесь за все свои набросы, чтобы сохранить лицо?)
+10
-3
+7
А без глупых подколов, поздравить не получается?
+8
-3
+5
Конечно, Саше очень приятно, ага)
+6
-2
+4
Ответ asusp527
Вот сразу видно интеллект и въедливость Щербаковой. Неудивительно что она ОЧ. На том стоит.
Аня и Максим объясняли зрителям тонкости регламента на каждом этапе, а оказалось самим спортсменам надо было растолковывать в первую очередь. Жаль в пустую затраченных усилий спортсменов на «зазведованных» прыжках, на самом деле очень напряжённым оказался турнир.
+4
0
+4
Все смешалось в Доме Облонских.
Это же командный турнир по прыжкам . Кубок Первого Канала ждёт впереди и там будут , как всегда названия команд . Кстати синие постоянно меняют название , у красных стабильно одно.
+7
-3
+4
Ответ RusVector
Реп сегодня будет, Саня? ))))
Уже)
+4
0
+4
Ответ Tzaichiha
Про ошибки в регламенте, кстати, первой после выступления Сони вслух сказала Аня и после этого обратили на это внимание.
Вот сразу видно интеллект и въедливость Щербаковой. Неудивительно что она ОЧ. На том стоит.
+8
-5
+3
Ответ garovatat
Ну так о том и речь) поставил Костылеву в 5 раунд, в котором сильнейшие начинают свои каскады/комбинации с разных квадов. Лена изначально была в проигрыше, второй каскад начала бы с тройного. Это помимо усталости и груза ответственности. Вы правы
Так Марго всего на несколько месяцев старше Лены. Такая же ответственность и усталость. Саше надо было лучше стратегию продумывать, с этим согласна с вами.
+3
0
+3
Ответ Мороженко
По регламенту не обязательно было в каскадах два разных четверных, можно было два разных первых прыжка. Но решение всё равно не верное. Нужно было Лену на тройные поставить, а Дикиджи на каскады. Лена уже устала и была самой младшей, такая нагрузка на неё большая и ответственность.
Ну так о том и речь) поставил Костылеву в 5 раунд, в котором сильнейшие начинают свои каскады/комбинации с разных квадов. Лена изначально была в проигрыше, второй каскад начала бы с тройного. Это помимо усталости и груза ответственности. Вы правы
+3
0
+3
Придётся до турнира в следующий раз изучать регламент всей командой и зачёт принимать, чтобы потом не искать виноватых в поражении.
+2
0
+2
Пусть это испытание станет для Саши воспитанием) Мне нравится, кх с Димой добродушное противостояние.
+3
-2
+1
Ответ Александр Шульгин
Что же ты как капитан регламент не изучил
По регламенту он не ошибся (кроме секвенции), он ошибся в стратегии
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Реп сегодня будет, Саня? ))))
+2
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Ответ FlowerF
Ох уж, эти девочки. Не подготовились, регламент не знали, ошибались! А ты-то, Саша, молодец, всё порешал, всех похвалил, поздравил 👌
Он то чубчик рвал, а девочки вот подвели.
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Ответ Лутц-ритт
Так Марго всего на несколько месяцев старше Лены. Такая же ответственность и усталость. Саше надо было лучше стратегию продумывать, с этим согласна с вами.
А я с вами)
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по сути- у цвету прикопались.. нафига,.. нечего больше сказать!
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