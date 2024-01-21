Козловский о рэпе Галлямова: «Это точно не мое. Поскольку я не очень разбираюсь в этой культуре, оценивать ее мне сложно»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Дмитрий Козловский высказался о творчестве Александра Галлямова.

«Как мне рэп Саши? Я уверен, что это точно не мое. Поскольку я не очень разбираюсь в этой культуре, оценивать ее мне сложно и скорее невозможно.

Одно дело слушать, а другое — быть в теме. Ты в этом разбираешься, интересуешься, понимаешь, как эта музыка творится и меняется.

А я просто вольный слушатель, деталей не знаю», — сказал Козловский

«Как это было классно – смотреть и прыгать, чубчик рвать, писать в телегу, что не очень безопасно». Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после прыжкового ЧР

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37 комментариев
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Как верно кто-то написал: единственное, что хорошо и бесценно в репе Саши - выражение лица слушающего его Димы))
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+85
Ответ RusVector
У Козловского все-таки речь более разнообразная и словарный запас побогаче будет, чем у Галлямова! Да и дикция получше! Словарный запас Галлямова сегодня на шоу ограничивался в основном словом "Красавчик"!)))
Козловский и Щербакова уделали сегодня Галлямова и Транькова просто в одну калитку!
+73
-8
+65
Галлямов: Я специально попросил диджея поставить Фараона. У него вчера был концерт, я не пошёл.
Козловский: Тамара Николаевна была рада, что ты не пошёл.
_________
Ой не могу)))
+59
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+56
У Козловского все-таки речь более разнообразная и словарный запас побогаче будет, чем у Галлямова! Да и дикция получше! Словарный запас Галлямова сегодня на шоу ограничивался в основном словом "Красавчик"!)))
+62
-8
+54
Сегодня понравилась Щербакова, почти не тараторила,интеллект в разы выше,чем у Загитовой,да и внешне тоже красавица
+54
-8
+46
Из Саши Галямова рэпер такой же как из Загитовой ведущая...простите...)
+43
-8
+35
Ответ Irina037
Сегодня понравилась Щербакова, почти не тараторила,интеллект в разы выше,чем у Загитовой,да и внешне тоже красавица
да, мне Щербакова тоже в роли ведущей зашла. Опыта поднабраться еще и можно спокойно вести передачи.
+36
-3
+33
"А что подумал по этому поводу Кролик, никто так и не узнал, потому что Кролик был очень воспитанный"
+30
-1
+29
Тактично съехал)
+31
-4
+27
Хорошо сказал, не придерешься) Дима вообще сегодня был на высоте!
+26
-2
+24
Ответ Irina29
Да Диму приятно слушать, грамотная речь, и словарный запас отличный. Наверное книг много читает.
Он школу закончил с золотой медалью. И у него мама очень его развивала разносторонне. Музеи, театры, экскурсии. Мама - питерская интеллигенция.
+24
-1
+23
Ответ RusVector
У Козловского все-таки речь более разнообразная и словарный запас побогаче будет, чем у Галлямова! Да и дикция получше! Словарный запас Галлямова сегодня на шоу ограничивался в основном словом "Красавчик"!)))
Да Диму приятно слушать, грамотная речь, и словарный запас отличный. Наверное книг много читает.
+25
-2
+23
Галлямов судя по тому, что он "зачитывает" тоже не очень понимает. Я вот точно не претендую на роль знатока, но в российском репе есть испольнители, чьи некоторые треки точно могут претендовать на пометку "искусство". Кровосток, Каста, Оксимирон, ATL, Скриптонит, Boulevard Depo.
+20
-4
+16
Ответ Iren Pavlova
да, мне Щербакова тоже в роли ведущей зашла. Опыта поднабраться еще и можно спокойно вести передачи.
Причем передачи в прямом эфире, мгновенно ориентируясь на незапланированные повороты сюжета и неожиданные ответы собеседников!
(что особо ценно)
+19
-3
+16
Галямов себе совсем дурачком в эти дни выставил
+20
-4
+16
Ответ RusVector
У Козловского все-таки речь более разнообразная и словарный запас побогаче будет, чем у Галлямова! Да и дикция получше! Словарный запас Галлямова сегодня на шоу ограничивался в основном словом "Красавчик"!)))
Сравнили! Козловский человек образованный, а не с липовым дипломом. Постоянно читает серьезную литературу, помимо классики, - экономическую, политическую итп. Футболом, конечно, тоже интересуется, играет в большой теннис.
+15
0
+15
Ответ Ритт
Он школу закончил с золотой медалью. И у него мама очень его развивала разносторонне. Музеи, театры, экскурсии. Мама - питерская интеллигенция.
Дима как-то рассказывал, что его удивляет, когда люди спрашивают его, откуда такая речь, потому что он чуть ли ни с детства на таком правильном литературном языке обсуждает разные темы с родителями, ведёт светские беседы)
+11
0
+11
Ответ Irina29
Да Диму приятно слушать, грамотная речь, и словарный запас отличный. Наверное книг много читает.
Он много читает, в разных интервью об этом есть. В одном из недавних интервью упоминал трилогию Теодора Драйзера. Впечатлилась, сама люблю Драйзера.
+10
0
+10
Ответ RusVector
У Козловского все-таки речь более разнообразная и словарный запас побогаче будет, чем у Галлямова! Да и дикция получше! Словарный запас Галлямова сегодня на шоу ограничивался в основном словом "Красавчик"!)))
Галямову надо в пару с Алиной выступать
+12
-4
+8
Ответ Ритт
Он школу закончил с золотой медалью. И у него мама очень его развивала разносторонне. Музеи, театры, экскурсии. Мама - питерская интеллигенция.
Круто. Это прям чувствуется, мама молодец 👍
+7
0
+7
Ответ Gemma157
Саша Галлямов может стать лучшим белокожим рэпером со времен Эминема. Надо только крутой рэперский псевдоним (МС) придумать, а то фамилия не очень подходящая для рэп-исполнителя
Тут предлагали ведь ник МС Галимый. По-моему, звучит👍
+5
0
+5
Репером стать несложно, нужно просто носок на правильное место надевать.
+7
-3
+4
Ответ Iuliia Timofeyeva
оксимирон...где-то поперхнулся один Гнойный
Я не люблю "Горгород", точнее считаю его попсовым, обычным, но "Вечный жид" практически весь прекрасен. А Гнойный, конечно, не музыкант, но в их баттле он был на голову выше и круче. Чистый постмодернист))
+4
0
+4
Самый правильный ответ
+3
0
+3
Ответ Irina29
Ого, круто!
Да, знаете ли, это не простая беллетристика, это уже ближе политической экономии
+3
0
+3
Ответ Ирина Громова
Да, знаете ли, это не простая беллетристика, это уже ближе политической экономии
Люблю умных, читающих мужчин. 👍
+3
0
+3
МС Галимый как всегда нагоняет кринжа
+2
0
+2
Ответ Ирина Громова
Он много читает, в разных интервью об этом есть. В одном из недавних интервью упоминал трилогию Теодора Драйзера. Впечатлилась, сама люблю Драйзера.
Ого, круто!
+2
0
+2
Ответ Оле-Лукойе
Как верно кто-то написал: единственное, что хорошо и бесценно в репе Саши - выражение лица слушающего его Димы))
мне уже начинает казаться, что Галлямов просто троллит Козловского и специально при нем реп читает;))
+2
0
+2
Саше надо больше фигурного катания и меньше рэпа и самолюбования, чтобы репу чесать потом не пришлось...
+5
-3
+2
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