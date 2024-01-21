Дмитрий Козловский высказался о творчестве Александра Галлямова.

«Как мне рэп Саши? Я уверен, что это точно не мое. Поскольку я не очень разбираюсь в этой культуре, оценивать ее мне сложно и скорее невозможно.

Одно дело слушать, а другое — быть в теме. Ты в этом разбираешься, интересуешься, понимаешь, как эта музыка творится и меняется.

А я просто вольный слушатель, деталей не знаю», — сказал .

«Как это было классно – смотреть и прыгать, чубчик рвать, писать в телегу, что не очень безопасно». Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после прыжкового ЧР