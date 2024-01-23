Воробьева и Цымбалов перешли от Крыловой к Линичук

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Анжелика Крылова переходы Ярослава Воробьева Георгий Цымбалов Фигурное катание

Ярослава Воробьева и Георгий Цымбалов будут тренироваться под руководством Линичук.

Танцевальный дуэт покинул группу Анжелики Крыловой.

«Мы с Ярославой третьего января приступили к тренировкам в группе Натальи Владимировны Линичук.

Мы очень благодарны Анжелике Алексеевне Крыловой за совместную работу, но мы решили двигаться дальше», – сказал Цымбалов.

Линичук возглавляет отделение танцев на льду в академии Евгения Плющенко.

Воробьевой и Цымбалову по 16 лет. В текущем сезоне дуэт занял 7-е и 8-е места на этапах юниорского Гран-при России.

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24 комментария
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Пошла вода горячая
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Дежавю. Лиха беда начало)
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Хорошо Линичук начинает, смс сама писала или опять Яна?
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Это хороши или плохо? )) Не слышала об этих спортсменах.
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Когда-то и к Крыловой Попова с Мозговым переходили приблизительно с тем же посылом.
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В прошлом году катались у Алексеевой/Кустаровой. Результатов не было. Перешли к Крыловой в начале сезона. Полгода покатались - результатов нет, проиграли внутреннюю конкуренцию. Теперь перешли к Линичук. На что они вообще надеялись? Что Крылова за полгода сделает из них звёзд? Так не бывает. Учитывая ещё какие тяжёлые это были полгода для Крыловой.

Они катают на 130 баллов в свои 16 лет, с лучшим результатом в 141 балл. Прямо скажем: результатов нет. Посмотрим, что там Линичук сможет с ними сделать. Пожелаем ребятам успехов.
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Ответ RusVector
Все хотят перейти в группу к Евгению Викторовичу, чтобы выступать в его наикрутейших и самых востребованных в мире шоу! Браво, Евгений Викторович! Надеюсь и других учеников Анжелики Крыловой не оставите на растерзание и безмолвное забвение!
Ну а что? Я эту пару не знаю, может они конечно новые ПС. Но многим фигуристам мало чего светит при всем уважении. Плохо что ли, если хоть шоу будут обеспечены?
+12
-4
+8
Ответ Orange carrot
Хорошо Линичук начинает, смс сама писала или опять Яна?
Когда Крыловв начинала, к ней никто не переходил?
+13
-5
+8
походу Кагановская тоже скоро перейдет)))
+10
-3
+7
Разве перейти от Крыловой к Линчук - это двигаться дальше?! По моему, это двигаться назад.
+14
-8
+6
Ответ 22somebody22
У Крыловой,пока что,нет громких успехов в России,поэтому,ничего страшного в этой новости нет.
А бывают страшные новости о переходах? )) Сколько смотрю фк, столько и ходят туда-сюда.
+8
-2
+6
Все хотят перейти в группу к Евгению Викторовичу, чтобы выступать в его наикрутейших и самых востребованных в мире шоу! Браво, Евгений Викторович! Надеюсь и других учеников Анжелики Крыловой не оставите на растерзание и безмолвное забвение!
+18
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+5
Скоро трансферное окно: уверена, что эта новость о переходе не станет последней) Начнется движуха)
+5
0
+5
Эти колобки каждые полгода будут тренеров менять
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Ответ missis-Zima
было бы кого переманивать,очень средние результаты.
В АП тоже у всех очень средние результаты, а в танцах вообще нет.
+3
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Ответ RusVector
Все хотят перейти в группу к Евгению Викторовичу, чтобы выступать в его наикрутейших и самых востребованных в мире шоу! Браво, Евгений Викторович! Надеюсь и других учеников Анжелики Крыловой не оставите на растерзание и безмолвное забвение!
Для того, чтобы выступать в шоу Плющенко не обязательно к нему переходить. :)
+2
0
+2
У Крыловой,пока что,нет громких успехов в России,поэтому,ничего страшного в этой новости нет.
+5
-3
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Переманили, досадно, завлекли ролью водорослей в шоу.
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Наперегонки побежали. Работать везде надо. Трудитесь и будет счастье.
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Меняя ТШ эта юная пара двигается не дальше, а по кругу...
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Ответ Алексей Токарев
Переманили, досадно, завлекли ролью водорослей в шоу.
было бы кого переманивать,очень средние результаты.
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