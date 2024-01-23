Воробьева и Цымбалов перешли от Крыловой к Линичук

Ярослава Воробьева и Георгий Цымбалов будут тренироваться под руководством Линичук.

Танцевальный дуэт покинул группу .

«Мы с Ярославой третьего января приступили к тренировкам в группе Натальи Владимировны Линичук.

Мы очень благодарны Анжелике Алексеевне Крыловой за совместную работу, но мы решили двигаться дальше», – сказал Цымбалов.

Линичук возглавляет отделение танцев на льду в академии Евгения Плющенко.

Воробьевой и Цымбалову по 16 лет. В текущем сезоне дуэт занял 7-е и 8-е места на этапах юниорского Гран-при России.