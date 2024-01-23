Воробьева и Цымбалов перешли от Крыловой к Линичук
Ярослава Воробьева и Георгий Цымбалов будут тренироваться под руководством Линичук.
Танцевальный дуэт покинул группу Анжелики Крыловой.
«Мы с Ярославой третьего января приступили к тренировкам в группе Натальи Владимировны Линичук.
Мы очень благодарны Анжелике Алексеевне Крыловой за совместную работу, но мы решили двигаться дальше», – сказал Цымбалов.
Линичук возглавляет отделение танцев на льду в академии Евгения Плющенко.
Воробьевой и Цымбалову по 16 лет. В текущем сезоне дуэт занял 7-е и 8-е места на этапах юниорского Гран-при России.
Они катают на 130 баллов в свои 16 лет, с лучшим результатом в 141 балл. Прямо скажем: результатов нет. Посмотрим, что там Линичук сможет с ними сделать. Пожелаем ребятам успехов.