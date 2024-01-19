Прокопец и Васькович перешли в группу Масленниковой и Авербуха

Александра Прокопец и Александр Васькович перешли в группу Масленниковой и Авербуха.

Ранее танцевальный дуэт тренировался под руководством , и Ольги Рябининой.

«С нового года мы с Сашей тренируемся у Елены Станиславовны и Ильи Изяславовича в центре Нины Мозер на катке «Вдохновение». Сейчас активно тренируемся и готовимся к соревнованиям», – сказала Прокопец.

Прокопец и заняли 9-е место на чемпионате России-2024 в Челябинске.