Прокопец и Васькович перешли в группу Масленниковой и Авербуха
Александра Прокопец и Александр Васькович перешли в группу Масленниковой и Авербуха.
Ранее танцевальный дуэт тренировался под руководством Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой.
«С нового года мы с Сашей тренируемся у Елены Станиславовны и Ильи Изяславовича в центре Нины Мозер на катке «Вдохновение». Сейчас активно тренируемся и готовимся к соревнованиям», – сказала Прокопец.
Прокопец и Васькович заняли 9-е место на чемпионате России-2024 в Челябинске.
Илья известен как постановщик, а тренер он пока что начинающий.
Но вот блеска придать не могут. Все довольно логично.
* и фамилию Масленниковой исправьте.
Про компонентную часть слабовато конечно, но тем не менее, хорошо смотрелись ведь
в группе Алексеевой Кустаровой хорошо ставят, всему учат... С ними было перспективней..... Я понимаю к Жулину бы попали, или хотя бы к Свинин-Жук, у них как раз всего одна пара место считай есть... Но к Аверу.. зря..
Но в любом случае им удачи, Ребята сами хорошие, такие стройные за ними глаз радуется наблюдать на льду)