Прокопец и Васькович перешли в группу Масленниковой и Авербуха

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Елена Кустарова Светлана Алексеева переходы Елена Масленникова Александр Васькович Александра Прокопец Фигурное катание

Александра Прокопец и Александр Васькович перешли в группу Масленниковой и Авербуха.

Ранее танцевальный дуэт тренировался под руководством Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой.

«С нового года мы с Сашей тренируемся у Елены Станиславовны и Ильи Изяславовича в центре Нины Мозер на катке «Вдохновение». Сейчас активно тренируемся и готовимся к соревнованиям», – сказала Прокопец.

Прокопец и Васькович заняли 9-е место на чемпионате России-2024 в Челябинске.

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20 комментариев
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Ответ Ezhar
оооооо, очень интересно, может теперь больше авторитета появится у пары. Программы в будущем тоже любопытно будет посмотреть. Не знаю, как выйдет, но и с Кустаровой им ловить уже нечего было. * и фамилию Масленниковой исправьте.
Вряд ди переход к Авербуху прибавит авторитета. Шевченко тому пример.
Илья известен как постановщик, а тренер он пока что начинающий.
+14
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+14
Кустарова ставит хорошую базу в плане владения конька.
Но вот блеска придать не могут. Все довольно логично.
+11
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+11
Мне ооочень нравится эта пара, такие они тонкие, элегантные, прекрасно взаимодействуют в танце. Хочется надеяться, что переход пойдет только на пользу.
+7
0
+7
оооооо, очень интересно, может теперь больше авторитета появится у пары. Программы в будущем тоже любопытно будет посмотреть. Не знаю, как выйдет, но и с Кустаровой им ловить уже нечего было.

* и фамилию Масленниковой исправьте.
+6
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+6
Ответ Kareglazaya
Вряд ди переход к Авербуху прибавит авторитета. Шевченко тому пример. Илья известен как постановщик, а тренер он пока что начинающий.
там и тренер, и постановщик - Масленникова. от Авера только имя и много слов.
+6
0
+6
Ответ Katerina Sunny
А кого у Алексеевой прямо сильно обижают? Во времена Ильиных прекрасный "авторитет" у группы был.
Сильно не обижают, но и многого не дают. Раньше - это раньше. Сейчас особых преференций не наблюдаю.
+5
0
+5
Ответ Kareglazaya
Вряд ди переход к Авербуху прибавит авторитета. Шевченко тому пример. Илья известен как постановщик, а тренер он пока что начинающий.
Всё же Кустарова по авторитету совсем мимо тусовочки, посмотрим, это, естественно, только мои ощущения.
+5
0
+5
Ответ Ezhar
Всё же Кустарова по авторитету совсем мимо тусовочки, посмотрим, это, естественно, только мои ощущения.
А кого у Алексеевой прямо сильно обижают? Во времена Ильиных прекрасный "авторитет" у группы был.
+4
-1
+3
Уверена это начало нового , удачного периода жизни этих талантливых спортсменов. удачи ребятам !!!
+2
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+2
Ответ Katerina Sunny
А Ольга сейчас где? Видела, что соревнования судит.
официально нигде, но работает со спортсменами Жулина. не на постоянке.
+2
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+2
Ответ Ezhar
оооооо, очень интересно, может теперь больше авторитета появится у пары. Программы в будущем тоже любопытно будет посмотреть. Не знаю, как выйдет, но и с Кустаровой им ловить уже нечего было. * и фамилию Масленниковой исправьте.
Ну да, что-то авторитет не работает с Шевченко. Плюс даже технику ей подтянуть не могут. Тут Прокопец-Васькович посильнее.
+2
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+2
А Алексеева уже не участвует в подготовке? Как то странно, раньше эта группа очень хорошо готовила пары именно в техническом плане
Про компонентную часть слабовато конечно, но тем не менее, хорошо смотрелись ведь
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Ответ sabina_katarina
там и тренер, и постановщик - Масленникова. от Авера только имя и много слов.
Тем более. Она пока что ни одного чемпиона не воспитала, поэтому её ученикам не стоит ждать особого отношения от судей
+1
0
+1
Ответ Светлана Киринова
это во времена Ильиных , а после ухода из группы в августе прошлого года технаря Ольги Рябиной в группе делать больше нечего. и программы старомодные, и техника упала
А Ольга сейчас где? Видела, что соревнования судит.
+1
0
+1
Очередные переходы как и распады и образование новых пар в нашем ФК. Удачи ребятам в новом ТШ.
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Ответ Orange carrot
Ну да, что-то авторитет не работает с Шевченко. Плюс даже технику ей подтянуть не могут. Тут Прокопец-Васькович посильнее.
Кризис технарей) конечно, Авер не главный по авторитету, но, повторюсь, это моё мнение, почему-то мне так кажется. *хотела написать, что новоделов и не за что ставить высоко, но передумала))
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А мне кажется зря. У Авербуха и Масленниковой имя громче чем их реальные тренерские успехи. У Сони с Андреем в их группе тоже не такой большой прогресс как хотелось бы...
в группе Алексеевой Кустаровой хорошо ставят, всему учат... С ними было перспективней..... Я понимаю к Жулину бы попали, или хотя бы к Свинин-Жук, у них как раз всего одна пара место считай есть... Но к Аверу.. зря..
Но в любом случае им удачи, Ребята сами хорошие, такие стройные за ними глаз радуется наблюдать на льду)
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Ответ Katerina Sunny
А кого у Алексеевой прямо сильно обижают? Во времена Ильиных прекрасный "авторитет" у группы был.
это во времена Ильиных , а после ухода из группы в августе прошлого года технаря Ольги Рябиной в группе делать больше нечего. и программы старомодные, и техника упала
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Ответ Ezhar
Сильно не обижают, но и многого не дают. Раньше - это раньше. Сейчас особых преференций не наблюдаю.
Так и сборников по взрослым там тоже уже давно нет.
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Ответ Хорошее Настроение
А мне кажется зря. У Авербуха и Масленниковой имя громче чем их реальные тренерские успехи. У Сони с Андреем в их группе тоже не такой большой прогресс как хотелось бы... в группе Алексеевой Кустаровой хорошо ставят, всему учат... С ними было перспективней..... Я понимаю к Жулину бы попали, или хотя бы к Свинин-Жук, у них как раз всего одна пара место считай есть... Но к Аверу.. зря.. Но в любом случае им удачи, Ребята сами хорошие, такие стройные за ними глаз радуется наблюдать на льду)
ну может, Авер с головой в тренерство окунется?))
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