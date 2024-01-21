Дмитрий Васильев: «Не считаю, что фигуристки могут заменить артистов в России. Мир шоу-бизнеса может их сильно обидеть и расстроить»

Дмитрий Васильев считает, что фигуристам лучше заниматься своим делом, а не идти в шоу-бизнес.

Ранее серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова записала вместе с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной песню «Я не кукла».

«Не считаю, что фигуристки могут заменить артистов в России. Это плохая идея даже для самих фигуристок.

Они не для этого учились, и мир шоу-бизнеса может их очень сильно обидеть и расстроить. Фигуристам лучше заниматься своим делом и радовать всех своими прокатами и результатами.

А артисты будут заниматься своим делом, у нас хватает артистов в России, которые могут развлекать и увлекать народ. Даже после отъезда многих звезд из страны у нас много талантливых людей», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.