Дмитрий Васильев: «Не считаю, что фигуристки могут заменить артистов в России. Мир шоу-бизнеса может их сильно обидеть и расстроить»

Теги Дмитрий Васильев Александра Трусова Софья Самоделкина музыка Фигурное катание

Дмитрий Васильев считает, что фигуристам лучше заниматься своим делом, а не идти в шоу-бизнес.

Ранее серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова записала вместе с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной песню «Я не кукла».

«Не считаю, что фигуристки могут заменить артистов в России. Это плохая идея даже для самих фигуристок.

Они не для этого учились, и мир шоу-бизнеса может их очень сильно обидеть и расстроить. Фигуристам лучше заниматься своим делом и радовать всех своими прокатами и результатами.

А артисты будут заниматься своим делом, у нас хватает артистов в России, которые могут развлекать и увлекать народ. Даже после отъезда многих звезд из страны у нас много талантливых людей», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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18 комментариев
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Васильева может заменить ИИ. Будет генерировать вместо него ежедневную порцию бреда и не надо будет платить.
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Только Васильева здесь еще не хватало))
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Ответ shmivladd
Он ещё и на рояле, наверняка, умеет
"Я ещё и на машинке швейной умею..."!
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Кто это?
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Ну во всем разбирается. Спорт, политика, экономика.
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Ответ Karamazoff
Кто это?
Специалист широкого профиля, комментирует любые темы)) Очень злой, кстати...
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+5
Пусть занимаются тем, что нравится. Трусова сама говорила, что не претендует на роль певицы. Если нравится, пусть записывает, кому надо, те слушают и знают, кому не надо, пусть не слушают и не знают. В чем проблема?
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Ответ Melnikov1968
Ну во всем разбирается. Спорт, политика, экономика.
Он ещё и на рояле, наверняка, умеет
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Помним, как Бари Алибасов обидел Липницкую.
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У фигуристок и так тонкая душевная организация. История Липницкой - самый яркий тому пример. Это верно: шоу-биз сделает с ними только худшее дело.
"Фигурка" и "художка" это и так шоу-биз "с особенностями развития". Усугублять будет некрасиво.
Уж лучше пусть они останутся для зрителей парадным, красивым и вдохновляющим впечатлением, каким и являются в спорте.
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Ответ Karamazoff
Кто это?
тот же вопрос..
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Ответ Karamazoff
Кто это?
Биатлонист бывший, сейчас возглавляет питерскую федерацию биатлона. Он по всем вопросам "эксперт")
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Много талантливых на сцене?Талантливых,может,и много,только на сцену их не пускают.Но малолетние фигуристки в роли певиц и ведущих откровенно достали уже.
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