Галлямов предложил Трусовой записать совместный трек: «Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев!»

Теги сборная России пары женское катание Александр Галлямов Александра Трусова музыка Фигурное катание

Александр Галлямов предложил Александре Трусовой записать совместный трек.

Ранее Трусова, Софья Самоделкина и Мария Левушкина выпустили песню «Я не кукла».

«Мы созвонились с Сашей сегодня утром. Сказал, что знаю, что не по нраву ей будет это, хотел послушать ее мнение на мой возможный комментарий. После того, как она ответила, то уточнил: «Но от меня ты не жди лайка на канале». Саша была не против моего субъективного комментария. Вот теперь один дома, я у монитора сижу, словно Маколей Калкин после католического Рождества, и слушаю трек Трусовой с девчонками.

Начну как простой диванный критик. Слишком много отрицаний «не» сразу наводят на негатив. И это не шутки! Саша, надеюсь, что ты это слышишь! Веселее давай будем все, ведь Новый год на носу! Это шутка, а на самом деле, видны ноты, которые звучат в душе исполнительницы.

Обратил внимание на то, что в этом треке есть строка, которая встречается в первой песне («Два крыла» – Sports.ru) – «Отвечай, я сказала «можно»! и «Я сказала, что можно». Видимо, автор слов отобразил одну из главных мыслей Ракеты. Выглядит так, но хочется спросить про рифмовку: где двойные, тройные, где панчи, где строки речитатива?

И вообще, Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев!

Надеюсь, что не сильно подверг критике девчонок. Сам недавно «выступил» да так, что периодически вспоминаю свои «музыкальные» порывы, смотрю фото тех выступлений и ниже пишу: какой же ты жалкий. Но они хорошо сделали, что втроем записали композицию. Поиск – это хорошо.

При встрече попрошу на камеру повторить мой порыв души в Челябинске. Пускай мой текст зачитает, как «Стэна». Думаю, что у нее получится. Саня, не Эминем ты, но твой путь (завидую твоим 200 тысяч подписчиков в телеге) заслуживает только уважения. В общем, Королева Квадов, жду новых песен, готовлю комменты», – сказал Галлямов.

22 комментария
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🤦‍♀️Куда катится этот мир?
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Может не надо?
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Содержательная аналитика, которой очень не хватало на спортсе
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Мне кажется, Галлямов сошёл с ума 😂
Что он несёт? )
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Кажется я поняла почему БК ушли к Тутберидзе))) 🤣🤣🤣
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Очередной 💨
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Что он нюхал , когда писал это 😄. Срочно проверить на допинг
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Ни *ера не поняла, что написал)
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Бред, клинический бред... 🤦‍♀️
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какой то нетрезвый поток сознания. ..
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может лучше к соревнованиям готовиться?
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К Серёже Соседову надо за консультацией и переводом этой словесной мусорной лексики.
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у него с юмором большие проблемы, а он сабой любуется. Ну очень понимаю Козликов. Выдержать такого рядом в больших дозах очень трудно
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Ответ Olya Ru
Вроде написано на русском, но я ничего не поняла….
А в это прочитали?😮
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"я нихера не поняла" (с) Мишина
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Ничего не поняла из того, что прочитала🙈
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Если это был бы прикол и пародия, то ещё ок. Но он же серьезно! Вот серьезно считает это крутым.
Не, спасибо, я лучше за БК болеть буду, они хотя бы взрослеют, а не наоборот.

Интересно, а Галлямов знаком с Ангелополом? Срочно познакомить
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Вроде написано на русском, но я ничего не поняла….
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Сноски бы что ли сделали :) Не всех же дома к направлениям рэпа приобщают.
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Я вообще ничего не поняла, если честно.
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