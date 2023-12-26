Галлямов предложил Трусовой записать совместный трек: «Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев!»

Александр Галлямов предложил Александре Трусовой записать совместный трек.

Ранее Трусова, Софья Самоделкина и Мария Левушкина выпустили песню «Я не кукла».

«Мы созвонились с Сашей сегодня утром. Сказал, что знаю, что не по нраву ей будет это, хотел послушать ее мнение на мой возможный комментарий. После того, как она ответила, то уточнил: «Но от меня ты не жди лайка на канале». Саша была не против моего субъективного комментария. Вот теперь один дома, я у монитора сижу, словно Маколей Калкин после католического Рождества, и слушаю трек Трусовой с девчонками.

Начну как простой диванный критик. Слишком много отрицаний «не» сразу наводят на негатив. И это не шутки! Саша, надеюсь, что ты это слышишь! Веселее давай будем все, ведь Новый год на носу! Это шутка, а на самом деле, видны ноты, которые звучат в душе исполнительницы.

Обратил внимание на то, что в этом треке есть строка, которая встречается в первой песне («Два крыла» – Sports.ru) – «Отвечай, я сказала «можно»! и «Я сказала, что можно». Видимо, автор слов отобразил одну из главных мыслей Ракеты. Выглядит так, но хочется спросить про рифмовку: где двойные, тройные, где панчи, где строки речитатива?

И вообще, Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев!

Надеюсь, что не сильно подверг критике девчонок. Сам недавно «выступил» да так, что периодически вспоминаю свои «музыкальные» порывы, смотрю фото тех выступлений и ниже пишу: какой же ты жалкий. Но они хорошо сделали, что втроем записали композицию. Поиск – это хорошо.

При встрече попрошу на камеру повторить мой порыв души в Челябинске. Пускай мой текст зачитает, как «Стэна». Думаю, что у нее получится. Саня, не Эминем ты, но твой путь (завидую твоим 200 тысяч подписчиков в телеге) заслуживает только уважения. В общем, Королева Квадов, жду новых песен, готовлю комменты», – сказал .