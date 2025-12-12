Okko снял документальный сериал о Тутберидзе и ее школе. Первая серия – 15 декабря

В Okko выйдет документальный сериал об Этери Тутберидзе и ее школе.

Okko анонсировал выход документального сериала «Метод Тутберидзе» о тренере Этери Тутберидзе и ее школе.

«Воспитанники Этери Тутберидзе доминируют на льду, ее спортсмены занимают призовые места на Олимпийских играх, но личность самой Тутберидзе до сих пор остается скрытой от поклонников спорта.

В новом сериале Okko зрители увидят закулисье жизни спортсменов и тренеров и смогут узнать, как работает индустрия фигурного катания», – говорится в сообщении пресс-службы Okko.

Первая серия выйдет 15 декабря. Всего планирует 12 серий.