Okko снял документальный сериал о Тутберидзе и ее школе. Первая серия – 15 декабря
В Okko выйдет документальный сериал об Этери Тутберидзе и ее школе.
Okko анонсировал выход документального сериала «Метод Тутберидзе» о тренере Этери Тутберидзе и ее школе.
«Воспитанники Этери Тутберидзе доминируют на льду, ее спортсмены занимают призовые места на Олимпийских играх, но личность самой Тутберидзе до сих пор остается скрытой от поклонников спорта.
В новом сериале Okko зрители увидят закулисье жизни спортсменов и тренеров и смогут узнать, как работает индустрия фигурного катания», – говорится в сообщении пресс-службы Okko.
Первая серия выйдет 15 декабря. Всего планирует 12 серий.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости