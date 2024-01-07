Самоделкина о дружбе с Трусовой: «Мы год катались в одной группе, потихоньку начали проводить больше времени друг с другом. Сошлись интересами»
Софья Самоделкина рассказала, как начала дружить с Александрой Трусовой.
В декабре Самоделкина вместе с Трусовой и Марией Левушкиной выпустила совместный трек под названием «Я не кукла».
– Кого ты считаешь лучшими друзьями и есть ли они у тебя?
– Александра Трусова, Мария Левушкина. Мои ❤️
– Как начали общаться с лучшими подругами? Много времени проводите вместе?
– Все получилось спонтанно. С Сашей мы год катались в одной группе, потихоньку начали ходить гулять, проводить больше времени друг с другом. И с Машей могли списаться по любому поводу.
С Машей я знакома уже очень давно, лет пять точно. Сначала писали друг другу отдельно, все время приходилось пересылать сообщения, а потом Саша решилась создать общую группу в телеграме. И начали обсуждать наш дальнейший движ.
В общем, сошлись интересами, и теперь ни одна новость не проходит мимо нас.
– Планируешь записать сольный трек?
– Хочется очень много всего попробовать, но времени крайне мало, – ответила фигуристка на вопросы подписчиков в соцсети.