Самоделкина о дружбе с Трусовой: «Мы год катались в одной группе, потихоньку начали проводить больше времени друг с другом. Сошлись интересами»

Софья Самоделкина рассказала, как начала дружить с Александрой Трусовой.

В декабре Самоделкина вместе с Трусовой и Марией Левушкиной выпустила совместный трек под названием «Я не кукла».

– Кого ты считаешь лучшими друзьями и есть ли они у тебя?

– Александра Трусова, Мария Левушкина. Мои ❤️

– Как начали общаться с лучшими подругами? Много времени проводите вместе?

– Все получилось спонтанно. С Сашей мы год катались в одной группе, потихоньку начали ходить гулять, проводить больше времени друг с другом. И с Машей могли списаться по любому поводу.

С Машей я знакома уже очень давно, лет пять точно. Сначала писали друг другу отдельно, все время приходилось пересылать сообщения, а потом Саша решилась создать общую группу в телеграме. И начали обсуждать наш дальнейший движ.

В общем, сошлись интересами, и теперь ни одна новость не проходит мимо нас.

– Планируешь записать сольный трек?

– Хочется очень много всего попробовать, но времени крайне мало, – ответила фигуристка на вопросы подписчиков в соцсети.