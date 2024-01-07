Самоделкина о дружбе с Трусовой: «Мы год катались в одной группе, потихоньку начали проводить больше времени друг с другом. Сошлись интересами»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина музыка Мария Левушкина Фигурное катание

Софья Самоделкина рассказала, как начала дружить с Александрой Трусовой.

В декабре Самоделкина вместе с Трусовой и Марией Левушкиной выпустила совместный трек под названием «Я не кукла».

– Кого ты считаешь лучшими друзьями и есть ли они у тебя?

– Александра Трусова, Мария Левушкина. Мои ❤️

– Как начали общаться с лучшими подругами? Много времени проводите вместе?

– Все получилось спонтанно. С Сашей мы год катались в одной группе, потихоньку начали ходить гулять, проводить больше времени друг с другом. И с Машей могли списаться по любому поводу. 

С Машей я знакома уже очень давно, лет пять точно. Сначала писали друг другу отдельно, все время приходилось пересылать сообщения, а потом Саша решилась создать общую группу в телеграме. И начали обсуждать наш дальнейший движ.

В общем, сошлись интересами, и теперь ни одна новость не проходит мимо нас.

– Планируешь записать сольный трек?

– Хочется очень много всего попробовать, но времени крайне мало, – ответила фигуристка на вопросы подписчиков в соцсети. 

 

 

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11 комментариев
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Посмотрела бы я на этих подруг на одних соревнованиях в течение хотя бы сезона и при честном судействе. Долго продержалась бы их дружба?
+19
-6
+13
Ответ tanya_1111
Ну вот, а Саша говорила друзей нет, просто не встретилась еще с кем была бы на одной волне )))
Она теперь и не соревнуется, конкурентов нет
+8
-1
+7
Отдыхать тоже надо, но так и не прояснилось, что у Софы с ФК. Для чего пропускает сезон?
+6
-1
+5
Ответ tanya_1111
Ну вот, а Саша говорила друзей нет, просто не встретилась еще с кем была бы на одной волне )))
Она в интервью Жене же сказала, что у нее теперь две близкие подруги и даже имена назвала.
+6
-2
+4
Ну вот, а Саша говорила друзей нет, просто не встретилась еще с кем была бы на одной волне )))
+6
-3
+3
Ответ АЮпн
Посмотрела бы я на этих подруг на одних соревнованиях в течение хотя бы сезона и при честном судействе. Долго продержалась бы их дружба?
Если бы ла ка бы, нельзя просто порадоваться за людей ну или просто пройти мимо, надо обязательно выделиться.
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Ответ Katerina Sunny
Отдыхать тоже надо, но так и не прояснилось, что у Софы с ФК. Для чего пропускает сезон?
Ну в РФ не выступает, потому что ждёт релиз. С Казахстаном пока тоже не сложилось. Вот и пришлось пропустить
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