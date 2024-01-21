Галлямов зачитал рэп собственного сочинения на пресс-конференции.

был капитаном команды красных на чемпионате России по прыжкам. Команду синих, которая в итоге одержала победу, возглавлял .

«Спасибо оргам за событие,

Спасибо всем, кто был на льду,

Спасибо за турнир-открытие,

Совсем слов нет, не могу

Сказать, как это было классно –

Смотреть и прыгать, чубчик рвать,

Писать в телегу, что не очень безопасно,

Осталось лишь одно сказать.

Ребята, я щас не приду,

Димон, это было эпично. Позволь, тактично обниму», – сказал фигурист после турнира.