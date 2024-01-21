«Как это было классно – смотреть и прыгать, чубчик рвать, писать в телегу, что не очень безопасно». Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после прыжкового ЧР

Теги пары Александр Галлямов Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Галлямов зачитал рэп собственного сочинения на пресс-конференции.

Александр Галлямов был капитаном команды красных на чемпионате России по прыжкам. Команду синих, которая в итоге одержала победу, возглавлял Дмитрий Козловский

«Спасибо оргам за событие, 

Спасибо всем, кто был на льду,

Спасибо за турнир-открытие, 

Совсем слов нет, не могу

Сказать, как это было классно – 

Смотреть и прыгать, чубчик рвать, 

Писать в телегу, что не очень безопасно, 

Осталось лишь одно сказать.

Ребята, я щас не приду, 

Димон, это было эпично. Позволь, тактично обниму», – сказал фигурист после турнира.

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я поэт, зовусь Галлямов,
От меня пяток вам лямов!
+71
-1
+70
Послушал раз - и кровь из глаз
+52
-4
+48
Вот еще раз напишу, что болела за обе команды, но не за Галлямова.
Команду красных жалко, но... Хорошо, что не они победили, иначе бы Галлямова разорвало от гордости и чувства превосходства. Плющенко напоминает своей напыщенностью.
+35
-3
+32
МС Галимый
+29
0
+29
Самое ценное в видосах с репом от Саши это Димина реакция 🤦🏼‍♀️🤣
+27
-1
+26
Йоу-йоу-йоу,
Галлямов выдал шоу,
Зачитал свой рэпчик,
Остренький как перчик!

Ну уровень детсадовских стишков на утреннике, неужели некому подсказать?
+24
0
+24
Загитовой надо присмотреться к Галлямову. Вот реально два сапога пара.Из них получился бы отличный союз: и по интеллекту, и по достижениям в спорте (хотя, Галлямов даже подтвердил один титул и стабильности у него в спорте побольше)
+34
-11
+23
Саша не вытянул капитанство, он выглядел участником, а не руководителем. Свой парень, но не главный.
+16
-1
+15
Ответ Matilda17
Я поэт, зовусь Галлямов, От меня вам рэп трухлявый.
Флексить вовсе не умею
Быстро тоже не могу
По бумажке одолею
Пару строчек в час, угу
Йоу, повышаю градусы,
Обновляю статусы;
Запощиваю ракурсы
Поливаю кактусы
+15
-1
+14
Ответ Karamazoff
Я поэт, зовусь Галлямов, От меня пяток вам лямов!
Я поэт, зовусь Галлямов,
От меня вам рэп трухлявый.
+15
-2
+13
А почему это называют рэп?
Рэп это все же музыкальный жанр, где хотя бы бит какой или хотя бы нараспев исполнение.
Для человека, который готовился, а не фристайл выдал (Саша читал с телефона текст) рифма на глагол такое себе событие.
+14
-1
+13
Ответ Ебздрогыч
Послушал раз - и кровь из глаз
Послушал два - в ушах ботва
Послушал три - в мозгу угри
Леймовый бит твой, хоть умри
+14
-2
+12
Ответ Ритт
Загитовой надо присмотреться к Галлямову. Вот реально два сапога пара.Из них получился бы отличный союз: и по интеллекту, и по достижениям в спорте (хотя, Галлямов даже подтвердил один титул и стабильности у него в спорте побольше)
И по ЧСВ))))))))))))
+16
-4
+12
Ответ Karamazoff
Я поэт, зовусь Галлямов, От меня пяток вам лямов!
Ахаха!!!))))
А еще я вялый рэпер
Хоть унылый мой биток
Я свой чубчик измочалил
Братья, это потолок!
+11
-1
+10
Тихий ужас!!! Саша бросай!!! Это не твоё!!!
+11
-1
+10
Очередное подтверждение донного уровня интеллекта
Саша, остановись
+11
-2
+9
Ответ Karamazoff
Я поэт, зовусь Галлямов, От меня пяток вам лямов!
Ахахах, браво )
+9
0
+9
Если это рэп, то мой комментарий роман-эпопея.
+9
0
+9
Ждать альбом от Галляма, Санчеллы и Алинчи?
+9
-1
+8
Вот раньше у нас фигуристы на разрыв аорты катались, а теперь будут на разрыв чубчика. Ну, по крайне мере МиГи - точно))
+7
0
+7
Такое впечатление, что в умственном развитии он отстал от остальных. Соседского мальчика напоминает, только ему 11
+9
-2
+7
"Совсем слов нет, не могу" - вот вот, Галям! а раз не можешь - не надо. Хорошо что признаешь))
+7
-1
+6
Ответ FlowerF
Вот еще раз напишу, что болела за обе команды, но не за Галлямова. Команду красных жалко, но... Хорошо, что не они победили, иначе бы Галлямова разорвало от гордости и чувства превосходства. Плющенко напоминает своей напыщенностью.
Ну, Козловский тоже всё-таки не удержался и выдал стандартное для себя «домой» после объявления финальных оценок. Там два сапога пара, оттого и веселее было ожидать исход. Шоу в любом случае😎
+11
-5
+6
Ответ Ирина Громова
Браво все поэтам-комментаторам! Вот как вдохновляет фигурный рэпер!
И не говорите)) вот что рэпер дурночитающий делает))
+5
0
+5
Не зря говорят, молчание золото...)))
+5
0
+5
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну, Козловский тоже всё-таки не удержался и выдал стандартное для себя «домой» после объявления финальных оценок. Там два сапога пара, оттого и веселее было ожидать исход. Шоу в любом случае😎
Он сказал "домой - поражения синих". Это не было в сторону соперников
+6
-1
+5
Глупому человеку, лучше всего молчать, но если бы он знал это, он не был бы глупым человеком.
+7
-2
+5
Ответ Девушка Безимени
это точно рэп?
это частушки от Галяма
+5
0
+5
Ответ Ритт
Загитовой надо присмотреться к Галлямову. Вот реально два сапога пара.Из них получился бы отличный союз: и по интеллекту, и по достижениям в спорте (хотя, Галлямов даже подтвердил один титул и стабильности у него в спорте побольше)
Да, пара была бы загляденье. У Галлямова татарские корни?
+8
-4
+4
Ответ Zooey Glass
Ждать альбом от Галляма, Санчеллы и Алинчи?
Безызбежно
+5
-1
+4
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий