«Как это было классно – смотреть и прыгать, чубчик рвать, писать в телегу, что не очень безопасно». Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после прыжкового ЧР
Галлямов зачитал рэп собственного сочинения на пресс-конференции.
Александр Галлямов был капитаном команды красных на чемпионате России по прыжкам. Команду синих, которая в итоге одержала победу, возглавлял Дмитрий Козловский.
«Спасибо оргам за событие,
Спасибо всем, кто был на льду,
Спасибо за турнир-открытие,
Совсем слов нет, не могу
Сказать, как это было классно –
Смотреть и прыгать, чубчик рвать,
Писать в телегу, что не очень безопасно,
Осталось лишь одно сказать.
Ребята, я щас не приду,
Димон, это было эпично. Позволь, тактично обниму», – сказал фигурист после турнира.
От меня пяток вам лямов!
Команду красных жалко, но... Хорошо, что не они победили, иначе бы Галлямова разорвало от гордости и чувства превосходства. Плющенко напоминает своей напыщенностью.
Галлямов выдал шоу,
Зачитал свой рэпчик,
Остренький как перчик!
Ну уровень детсадовских стишков на утреннике, неужели некому подсказать?
Быстро тоже не могу
По бумажке одолею
Пару строчек в час, угу
Йоу, повышаю градусы,
Обновляю статусы;
Запощиваю ракурсы
Поливаю кактусы
От меня вам рэп трухлявый.
Рэп это все же музыкальный жанр, где хотя бы бит какой или хотя бы нараспев исполнение.
Для человека, который готовился, а не фристайл выдал (Саша читал с телефона текст) рифма на глагол такое себе событие.
Послушал три - в мозгу угри
Леймовый бит твой, хоть умри
А еще я вялый рэпер
Хоть унылый мой биток
Я свой чубчик измочалил
Братья, это потолок!
Саша, остановись