Дмитрий Козловский: «Чьей команде помогает Траньков, та проигрывает. Это золотое правило»
Дмитрий Козловский подвел итоги командного турнира на чемпионате России по прыжкам.
Команда Козловского сегодня обыграла команду Александра Галлямова.
Команду Козловского поддерживала Анна Щербакова, команду Галлямова – Максим Траньков.
«Приятно, что наконец выиграла синяя команда турниры, долго выигрывали красные. Наши соперники нас напрягали до последнего и не дали нам надежды, что турнир пройдет легко. Это способствовало интересному турниру.
Чьей команде помогает Траньков, та проигрывает. Это золотое правило», — сказал Козловский.
«Турнир получился цельным и последовательным. Это редкость, когда борьба идет до последнего.
В конце турнира была негативная эмоция, связанная с переживаниями за Лену Костылеву. Увидели на повторе, как у нее выгнулась рука, было очень напряженно за этим наблюдать.
Но наши ожидания оправдались», — цитирует Козловского «СЭ».
Очень эмпатичный молодой человек и команда подобралась такая же - когда повторы с Леной показывали, у Муры там глаза чуть ли не на мокром месте были, тоже за малышку переживала.
И остался верен себе: укусил Транькова))))))))))) Стабильный)
У Транькова тоже с юмором всё в порядке, оценит шутку правильно...
Но малышка, конечно, просто железная.
Хоть бы у неё с карьерой всё сложилось, невероятный ребёнок.
Траньков незаменим.