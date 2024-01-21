Дмитрий Козловский: «Чьей команде помогает Траньков, та проигрывает. Это золотое правило»

Дмитрий Козловский подвел итоги командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

Команда Козловского сегодня обыграла команду Александра Галлямова.

Команду Козловского поддерживала Анна Щербакова, команду Галлямова – Максим Траньков.

«Приятно, что наконец выиграла синяя команда турниры, долго выигрывали красные. Наши соперники нас напрягали до последнего и не дали нам надежды, что турнир пройдет легко. Это способствовало интересному турниру.

Чьей команде помогает , та проигрывает. Это золотое правило», — сказал .

«Турнир получился цельным и последовательным. Это редкость, когда борьба идет до последнего.

В конце турнира была негативная эмоция, связанная с переживаниями за Лену Костылеву. Увидели на повторе, как у нее выгнулась рука, было очень напряженно за этим наблюдать.

Но наши ожидания оправдались», — цитирует Козловского «СЭ».