Дмитрий Козловский: «Чьей команде помогает Траньков, та проигрывает. Это золотое правило»

Теги Максим Траньков сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Спорт-Экспресс Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Дмитрий Козловский подвел итоги командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

Команда Козловского сегодня обыграла команду Александра Галлямова.

Команду Козловского поддерживала Анна Щербакова, команду Галлямова – Максим Траньков. 

«Приятно, что наконец выиграла синяя команда турниры, долго выигрывали красные. Наши соперники нас напрягали до последнего и не дали нам надежды, что турнир пройдет легко. Это способствовало интересному турниру.

Чьей команде помогает Траньков, та проигрывает. Это золотое правило», — сказал Козловский.

«Турнир получился цельным и последовательным. Это редкость, когда борьба идет до последнего.

В конце турнира была негативная эмоция, связанная с переживаниями за Лену Костылеву. Увидели на повторе, как у нее выгнулась рука, было очень напряженно за этим наблюдать. 

Но наши ожидания оправдались», — цитирует Козловского «СЭ». 

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105 комментариев
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Я все-таки поражаюсь. Костылева упала с такой высотищи, заморозили руку и давай иди, дальше прыгай. Один Господь знает как ей больно. Пусть ничего страшного не будет. Здоровья.
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Ахахах, Дим, что ж вы тогда с Сашей перешли к Траньку тренироваться?)₽
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Ахахаха)) Димка молодец, Транька подколол))
Очень эмпатичный молодой человек и команда подобралась такая же - когда повторы с Леной показывали, у Муры там глаза чуть ли не на мокром месте были, тоже за малышку переживала.
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Козловский в команде Транькова проиграл и Чемпионат России по фигурному катанию и личный турнир по прыжкам, он знает о чём говорит.
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Равно как и чьей команде помогает Щербакова, та выигрывает)
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Да видно , что там все друг друга подкалывают и для них норм
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Дима очень понравился как капитан, он сумел создать командный дух буквально за минуты из ребят, выбранных прямо перед выступлением. Это редкий дар.
И остался верен себе: укусил Транькова))))))))))) Стабильный)
+38
-5
+33
Ответ Vendetta4111323
Ахахах, Дим, что ж вы тогда с Сашей перешли к Траньку тренироваться?)₽
Чтобы проигрывать 🤣
+37
-7
+30
Ответ Девочка с севера
А вы заметили, что в это раз жеребьёвка была честная? И это свидетельство того, что Загитовой специально подбирали команду, чтобы она выиграла все 3 года!
Хватит чушь нести. Раньше точно такая же жеребьевка была.
+45
-16
+29
Кстати, я тоже об этом подумала, глядя на Транькова, перекочевавшего к красным. Благо он в прошлом году сам причитал, что вот-де никак не выиграет ЕГО команда синих))) От греха подальше переехал к красным - результат на табло))
+28
-2
+26
Траньков получил:)
+24
-1
+23
Ответ EmperorNazer
Равно как и чьей команде помогает Щербакова, та выигрывает)
И это тоже. Аня очень здорово вела и поддерживала, приятно было смотреть и слушать.
+35
-12
+23
Ответ private dancer
Чтобы проигрывать 🤣
Ну, да, Тарасова-Морозов с серебром ОИ не дадут соврать.
+31
-8
+23
Ответ Revery
Ахахаха)) Димка молодец, Транька подколол)) Очень эмпатичный молодой человек и команда подобралась такая же - когда повторы с Леной показывали, у Муры там глаза чуть ли не на мокром месте были, тоже за малышку переживала.
Там по другому в принципе не могло быть, очень неприятные падения маленькой девчушки. А с Траньковым , скорее всего, подколы друг друга- обычное дело)))
+21
0
+21
Ох Дима в твоих интересах чтобы это было не так
+23
-2
+21
Хорошо Дима подколол своего тренера))
У Транькова тоже с юмором всё в порядке, оценит шутку правильно...
+20
-3
+17
Выдал прямо чёрную метку Максу) А может и лишил работы на турнирах в будущем 😅
+19
-2
+17
Ответ Девочка с севера
А вы заметили, что в это раз жеребьёвка была честная? И это свидетельство того, что Загитовой специально подбирали команду, чтобы она выиграла все 3 года!
Бред. Команда красных была ничуть не слабее синих. Арсений, Влад, Петр - сильнейшие парни. И красные четыре раунда шли впереди. Но это спорт, и прогнозировать результат невозможно. Марго со своей задачей справилась, а её визави Арсений - нет. Никто не мог предположить, что Арсений провалит своё испытание. И что с Леночкой случится такое. Здоровье малышке.
+21
-5
+16
А вы заметили, что в это раз жеребьёвка была честная? И это свидетельство того, что Загитовой специально подбирали команду, чтобы она выиграла все 3 года!
+56
-40
+16
Ответ Dina2
Интересно, Козловский сам-то понимает смысл сказанного) вообще-то напрашивается вывод.
Все он понимает, они так друг друга подкалывают.
+18
-3
+15
Ответ Elenavasilevna
Там по другому в принципе не могло быть, очень неприятные падения маленькой девчушки. А с Траньковым , скорее всего, подколы друг друга- обычное дело)))
Да у них уже давно эта игра идёт, то Макс их на интервью кольнёт, то они шпильку подпустят)
+15
0
+15
Козловский специально подослал Транькова к Галлямову
+16
-1
+15
На самом деле, сегодня магия красного цвета проиграла магии Анны Щербаковой...)) Там где Аня, там всегда победа! )
+29
-15
+14
Нормально так своему тренеру услужил ))))
+13
-2
+11
Ответ Девочка с севера
А вы заметили, что в это раз жеребьёвка была честная? И это свидетельство того, что Загитовой специально подбирали команду, чтобы она выиграла все 3 года!
Не заметили. По составу красные должны были побеждать, но фортуна и выбор кому катать последний этап решили иначе.
+16
-7
+9
Ответ Екатерина Ивановская
Я все-таки поражаюсь. Костылева упала с такой высотищи, заморозили руку и давай иди, дальше прыгай. Один Господь знает как ей больно. Пусть ничего страшного не будет. Здоровья.
Дети до подросткового возраста как резиновые мячики, дай Бог обойдётся.
Но малышка, конечно, просто железная.
Хоть бы у неё с карьерой всё сложилось, невероятный ребёнок.
+9
0
+9
Ответ Pelageya_20
Бред. Команда красных была ничуть не слабее синих. Арсений, Влад, Петр - сильнейшие парни. И красные четыре раунда шли впереди. Но это спорт, и прогнозировать результат невозможно. Марго со своей задачей справилась, а её визави Арсений - нет. Никто не мог предположить, что Арсений провалит своё испытание. И что с Леночкой случится такое. Здоровье малышке.
Да им не докажешь. Они видят фамилию "Загитова", и на этом основании строят свои конспирорлогические теории. Хотя все эти рассуждения о том, кто сильнее, красная или синяя команда, весьма субъективны. Я уж молчу о том, что невозможно предсказать, кто чисто прыгнет, а кто нет.
+10
-2
+8
Какой то злой подкол. Козловский в своём стиле.
+17
-9
+8
Просто Макс не блатной . А так Траньков самый душевный из ведущих и в теме ФК ( чего не скажешь про других. сами с собой разговаривают ) . Он на самом деле спортсмен-ведущий № 1 . Просто в последнее время дают бумажки и ограничивают . , а так он творческий.
Траньков незаменим.
+15
-8
+7
На таких серьезных щах рассуждают об этом Чемпионате тренировок. Турнир классный, но это всё «весёлые старты». Умение в день соревнования собрать прыжки не дает гарантий и преференций на стартах, где надо выкатывать программы целиком. Гриша Федоров подтвердит.
+13
-6
+7
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