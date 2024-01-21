Галлямов и Козловский, Мишина и Бойкова провели «битву взглядов» перед командным чемпионатом России по прыжкам
Фигуристы провели «битву взглядов» перед командным прыжковым турниром.
Сегодня в Москве завершится чемпионат России по прыжкам. Капитаны команд Александр Галлямов и Дмитрий Козловский, а также их партнерши Анастасия Мишина и Александра Бойкова устроили «битву взглядов» во время съемок для Первого канала.
Командный турнир начнется в 14:00 по московскому времени.
Простодушный парень, уважителен к своей партнерше
Лучше б конкретно правила продумали
А то один антураж и куча балаболов
А по сути комментария поддерживаю на 100%, с прошлого сезона болею за БК, а раньше просто смотрела парное без любимчиков.
Галлямов портит себе репутацию.