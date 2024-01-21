Галлямов и Козловский, Мишина и Бойкова провели «битву взглядов» перед командным чемпионатом России по прыжкам

Теги Первый канал видео пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристы провели «битву взглядов» перед командным прыжковым турниром.

Сегодня в Москве завершится чемпионат России по прыжкам. Капитаны команд Александр Галлямов и Дмитрий Козловский, а также их партнерши Анастасия Мишина и Александра Бойкова устроили «битву взглядов» во время съемок для Первого канала.

Командный турнир начнется в 14:00 по московскому времени.

ВИДЕО ПЕРВОГО КАНАЛА

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26 комментариев
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Раньше терпеть не могла Козловского, особенно после его «в очередь» и очень нравились МиГи, за их простодушие и доброту, но все поменялась кардинально с прошлого сезона. Галлямов поймал «звезду», да нешуточную и оказался очень заносчивым и неприятным, а вот Козловский сделал правильные выводы и вот теперь, они мне намного симпатичнее и болею я за них💪
+45
-11
+34
Ответ наталья Головченко
Раньше терпеть не могла Козловского, особенно после его «в очередь» и очень нравились МиГи, за их простодушие и доброту, но все поменялась кардинально с прошлого сезона. Галлямов поймал «звезду», да нешуточную и оказался очень заносчивым и неприятным, а вот Козловский сделал правильные выводы и вот теперь, они мне намного симпатичнее и болею я за них💪
Так Саша с Димой не изменились, такими и были. Просто мы приписываем им выдуманные нами скромность/заносчивость по отдельным словам и разовым поступкм. А потом разочаровываемся. И Саша нормальный парень ,современный и любитель постебаться между собой. Таких полно вокруг. От этого они заносчивыми не становятся.
+29
-5
+24
Осталась единственная отдушина - Настя)
+22
-3
+19
Вчера болели за МГ, потому что К говорил что-то про очередь, сегодня за БК, потому что Г зазвездился, а К исправился и поумнел. Сегодня К опять скажет про очередь или ещё что, тогда придёт черёд болеть за Осокину,например, с Грицаенко. Пока те что - нибудь не скажут. И так без конца. Ну и болельщики. Очевидно, само ФК не так интересно, как околофигурные страсти.
+17
-3
+14
Я за Настю. Обожаю ее стойкость, ее шикарные выбросы, обожала еще с Мирзоевым, грустила когда распались они, радовалась, что нашла партнера, что они честные ЧМ, они делали уже тогда уникальные вещи, и этот титул точно никто не оспорит)))
+16
-3
+13
Ответ наталья Головченко
Раньше терпеть не могла Козловского, особенно после его «в очередь» и очень нравились МиГи, за их простодушие и доброту, но все поменялась кардинально с прошлого сезона. Галлямов поймал «звезду», да нешуточную и оказался очень заносчивым и неприятным, а вот Козловский сделал правильные выводы и вот теперь, они мне намного симпатичнее и болею я за них💪
Это ваше искажение, где Галлямов звезду поймал и когда?
Простодушный парень, уважителен к своей партнерше
+11
-3
+8
А прикольно ))
+5
0
+5
Независимо от того, кто будет в команде, буду болеть за команду Галлямова)
+7
-2
+5
Зачем это все?
Лучше б конкретно правила продумали
А то один антураж и куча балаболов
+6
-2
+4
На самом деле у БК и Мигов нормальнык отношения, болельщики сами выдумали то, что они друг друга терпеть не могут, ну а первый канал воспользовался этим как когда-то с Загитовой и Медведеаой, чтобы подогреть интерес к турниру. Ну и также чтобы разогреть публику, Саша перед турниром использовал свои медийныные штучки) скорее всего так было задумано изначально первым каналом
+4
0
+4
Ответ Сольвейг
Вчера болели за МГ, потому что К говорил что-то про очередь, сегодня за БК, потому что Г зазвездился, а К исправился и поумнел. Сегодня К опять скажет про очередь или ещё что, тогда придёт черёд болеть за Осокину,например, с Грицаенко. Пока те что - нибудь не скажут. И так без конца. Ну и болельщики. Очевидно, само ФК не так интересно, как околофигурные страсти.
Я вся такая непостоянная!
+3
0
+3
Ответ Сольвейг
Вчера болели за МГ, потому что К говорил что-то про очередь, сегодня за БК, потому что Г зазвездился, а К исправился и поумнел. Сегодня К опять скажет про очередь или ещё что, тогда придёт черёд болеть за Осокину,например, с Грицаенко. Пока те что - нибудь не скажут. И так без конца. Ну и болельщики. Очевидно, само ФК не так интересно, как околофигурные страсти.
Фигурное катание, конечно, интересно! Но репутацию никто не отменял...Поэтому действительно отношение к спортсмену может поменяться, если он делает или говорит то, что тебе кажется неприемлемым. Это я сейчас безотносительно Саши и Димы.
+3
0
+3
Ответ ТатьянаВл
Фигурное катание, конечно, интересно! Но репутацию никто не отменял...Поэтому действительно отношение к спортсмену может поменяться, если он делает или говорит то, что тебе кажется неприемлемым. Это я сейчас безотносительно Саши и Димы.
Репутация, конечно, важна. Но она не может складываться только из отдельных реплик, тем более что они молодые амбициозные спортсмены. Обе пары уважают своих тренеров и партнёров, радуют зрителей своими программами. Это применительно к Саше и Диме. Они отличные парники,такими стать далеко не все могут. Я болею за МГ больше других пар, мне не интересны ни рэп Саши, ни какие-то посты в сети. Только лёд.
+2
0
+2
Ответ наталья Головченко
Раньше терпеть не могла Козловского, особенно после его «в очередь» и очень нравились МиГи, за их простодушие и доброту, но все поменялась кардинально с прошлого сезона. Галлямов поймал «звезду», да нешуточную и оказался очень заносчивым и неприятным, а вот Козловский сделал правильные выводы и вот теперь, они мне намного симпатичнее и болею я за них💪
*кАрдинально ))
А по сути комментария поддерживаю на 100%, с прошлого сезона болею за БК, а раньше просто смотрела парное без любимчиков.
Галлямов портит себе репутацию.
+9
-7
+2
Забавный момент, конечно). Видно, что у ребят нормальные отношения.
+5
-3
+2
Ответ ТатьянаВл
Настя матюкается)))
я ниxepa не понял
+1
0
+1
Ответ Мороженко
Осталась единственная отдушина - Настя)
Настя матюкается)))
+3
-2
+1
Пусть лучше на льду все доказывают.
+1
0
+1
Бритва взглядов БК и МиГов)))))))))
+7
-6
+1
Ответ ТатьянаВл
Настя матюкается)))
Вы с Галлямовым каждый день поработайте и тоже будете))) (это шутка, если что)
+1
-1
0
Ответ Товарищ Майор.
я ниxepa не понял
Шутка. Типа у всех свои недостатки. Вообще-то от Насти однажды попало пару словечек в эфир, поэтому я и написала.
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0
Какая ерунда, доказывать надо на льду.
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0
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Ответ Shveddka
Зачем это все? Лучше б конкретно правила продумали А то один антураж и куча балаболов
Это шутка
+2
-2
0
Ответ Сольвейг
Вчера болели за МГ, потому что К говорил что-то про очередь, сегодня за БК, потому что Г зазвездился, а К исправился и поумнел. Сегодня К опять скажет про очередь или ещё что, тогда придёт черёд болеть за Осокину,например, с Грицаенко. Пока те что - нибудь не скажут. И так без конца. Ну и болельщики. Очевидно, само ФК не так интересно, как околофигурные страсти.
Самый правильный вывод, так и есть
+1
-1
0
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