Галлямов и Козловский, Мишина и Бойкова провели «битву взглядов» перед командным чемпионатом России по прыжкам

Фигуристы провели «битву взглядов» перед командным прыжковым турниром.

Сегодня в Москве завершится чемпионат России по прыжкам. Капитаны команд Александр Галлямов и Дмитрий Козловский, а также их партнерши Анастасия Мишина и Александра Бойкова устроили «битву взглядов» во время съемок для Первого канала.

Командный турнир начнется в 14:00 по московскому времени.

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