Мама Костылевой о прыжковом чемпионате: «Лена не могла выиграть, она пока не готова, после травмы. Но она великая спортсменка»

Мама фигуристки Елены Костылевой назвала ее великой спортсменкой.

Костылева заняла третье место на чемпионате России по прыжкам. Победу одержала .

« не могла выиграть. Она пока не готова, будем готовиться на следующий год. Она после травмы и у нее девятый день соревнований подряд, вчера в 10 вечера было награждение.

Но она великая спортсменка. Мы вообще не ожидали, что нам разрешат участвовать. У нее еще в детстве было настолько слабенькое здоровье, что у нее стоял вопрос о жизни и смерти. Но надо бороться и заниматься спортом – пример для всех родителей.

Вы хотите спросить меня про йогурт Базылюк? Нет? И слава Богу. Пусть эта история останется на совести людей. Это не было принципиальное противостояние.

Я эмоциональная и не сдерживаю себя? Я в своей жизни сделала все, что могла – дерево посадила, дом построила, дочь вырастила. И имею право говорить то, что хочу.

Если вижу несправедливость – говорю об этом, и не тихо на кухне, а в глаза. Несправедливости в мире фигурного катания очень много. Если бы он был другим, мы бы видели очень много талантливых девочек и мальчиков», – сказала Ирина Костылева.

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