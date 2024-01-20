Мама Костылевой о прыжковом чемпионате: «Лена не могла выиграть, она пока не готова, после травмы. Но она великая спортсменка»
Мама фигуристки Елены Костылевой назвала ее великой спортсменкой.
Костылева заняла третье место на чемпионате России по прыжкам. Победу одержала Маргарита Базылюк.
«Лена не могла выиграть. Она пока не готова, будем готовиться на следующий год. Она после травмы и у нее девятый день соревнований подряд, вчера в 10 вечера было награждение.
Но она великая спортсменка. Мы вообще не ожидали, что нам разрешат участвовать. У нее еще в детстве было настолько слабенькое здоровье, что у нее стоял вопрос о жизни и смерти. Но надо бороться и заниматься спортом – пример для всех родителей.
Вы хотите спросить меня про йогурт Базылюк? Нет? И слава Богу. Пусть эта история останется на совести людей. Это не было принципиальное противостояние.
Я эмоциональная и не сдерживаю себя? Я в своей жизни сделала все, что могла – дерево посадила, дом построила, дочь вырастила. И имею право говорить то, что хочу.
Если вижу несправедливость – говорю об этом, и не тихо на кухне, а в глаза. Несправедливости в мире фигурного катания очень много. Если бы он был другим, мы бы видели очень много талантливых девочек и мальчиков», – сказала Ирина Костылева.
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Лучше бы взяли интервью у отца Арсения или мамы Маргариты.
Давайте будем делать вид, что всей этой грязи от нее не лилось. А ещё лучше, и правда, пусть слывет борцом за справедливость.
Вот так иногда и думаешь, что неизвестно, что лучше для детей - как с Горбачёвой, которой живую мать заменила тренер, или как с Леной, мама которой с ней, но, боюсь, что для карьеры малышки близость мамы и её характер могут оказаться фатальными.
Дочери даже до 18 лет ещё очень далеко,поэтому какой она вырастит при такой матери-большой вопрос.
Вот только не надо перегибать с жалобными историями про слабое здоровье, а то сразу возникает чувство, что хочется выбить справочку и закидываться допингом. При слабом здоровье спортом не занимаются и квады не прыгают.
Сегодня это еще более-менее адекватное интервью. То, что за дочку радуется, это вполне логично и нормально. Ради бога. Про других фигуристок и тренеров гадости писать не надо.
Маме надо присмотреться как ведут себя другие мамы в ФК, и в т.ч. реально великих, и брать пример.
Помню как в Корее-2018 даже Этери не смогла уговорить маму Алины что-то сказать журналистам.