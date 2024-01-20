Мама Костылевой о прыжковом чемпионате: «Лена не могла выиграть, она пока не готова, после травмы. Но она великая спортсменка»

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Мама фигуристки Елены Костылевой назвала ее великой спортсменкой.

Костылева заняла третье место на чемпионате России по прыжкам. Победу одержала Маргарита Базылюк.

«Лена не могла выиграть. Она пока не готова, будем готовиться на следующий год. Она после травмы и у нее девятый день соревнований подряд, вчера в 10 вечера было награждение.

Но она великая спортсменка. Мы вообще не ожидали, что нам разрешат участвовать. У нее еще в детстве было настолько слабенькое здоровье, что у нее стоял вопрос о жизни и смерти. Но надо бороться и заниматься спортом – пример для всех родителей.

Вы хотите спросить меня про йогурт Базылюк? Нет? И слава Богу. Пусть эта история останется на совести людей. Это не было принципиальное противостояние.

Я эмоциональная и не сдерживаю себя? Я в своей жизни сделала все, что могла – дерево посадила, дом построила, дочь вырастила. И имею право говорить то, что хочу.

Если вижу несправедливость – говорю об этом, и не тихо на кухне, а в глаза. Несправедливости в мире фигурного катания очень много. Если бы он был другим, мы бы видели очень много талантливых девочек и мальчиков», – сказала Ирина Костылева.

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202 комментария
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Интересно, как, по мнению мамы Лены, способствует справедливости обзывание Риты колченогий, постоянные намеки на то, что та прыгает на допинге, а ещё более, насколько прибыло справедливости от называния семьи Базылюк гастарбайтерами? Это не эмоциональность, а банальный грязный язык, не сдерживаемый даже минимальным воспитанием.

Лучше бы взяли интервью у отца Арсения или мамы Маргариты.
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Лена классная, очень понравилась и всегда нравилась. Талантливая, яркая, энергичная. С радостью ее сегодня смотрела до тех пор, пока на объявлении оценок Марго она с выпученными глазами не спросила тренера: "За что??". Мама, угомонитесь. Дурной пример может стоить девочке карьеры.
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Еще не великая, но потенциал огромнейший. Главное, чтобы ты его не испоганила своими выкрутасами
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Я полистала их страничку в ВК. И там Лена всегда после травм. Такое ощущение, что у неё травмы перед каждыми соревнованиями, но она выходит и побеждает. Ну это со слов мамы.
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Ответ missis-Zima
Комментарий скрыт
Какие сплетни? Мама Лены под именем Лены в соцсетях это постит? То есть ещё и прикрывается именем ребенка.

Давайте будем делать вид, что всей этой грязи от нее не лилось. А ещё лучше, и правда, пусть слывет борцом за справедливость.
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Выиграла Базылюк, а спрашивают маму "великой Лены"))) Ну почему бы не спросить маму Маргариты? ведь наверняка есть что интересное сказать!
+85
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Ответ 22somebody22
Не думаю,что эту даму волнует несправедливость в отношении других детей. Дочери даже до 18 лет ещё очень далеко,поэтому какой она вырастит при такой матери-большой вопрос.
А какой она может вырасти, если ей каждый день говорят, что она великая, а другие долговязые, толстожопые и убогие? Причём и тренеры все должны целовать лёд, на котром она катается, так как она самая лучшая и у них, тренеров, никогда такой не было и не будет. Мать тренеров ни во что не ставит и Лене это прививает. И вот какой она при этом вырастит?
+71
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Мама, ну угомонитесь, пожалуйста! Такая чудесная девочка растёт, талантливая невероятно, светлая, прекрасная. Зачем окружать её пусть и невольным, но флером негатива, который неизбежен после ваших таких высказываний?
Вот так иногда и думаешь, что неизвестно, что лучше для детей - как с Горбачёвой, которой живую мать заменила тренер, или как с Леной, мама которой с ней, но, боюсь, что для карьеры малышки близость мамы и её характер могут оказаться фатальными.
+72
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+66
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я полистала их страничку в ВК. И там Лена всегда после травм. Такое ощущение, что у неё травмы перед каждыми соревнованиями, но она выходит и побеждает. Ну это со слов мамы.
Ну так травмы от того что Лена затренирована. Постоянно на подкатках, непонятно кто тренирует и вообще где. Пока детский организм может быстро восстановиться, но это пока.
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+59
Ответ missis-Zima
Комментарий скрыт
Приведённые фразы-это цитаты, ПРЯМАЯ РЕЧЬ Ирины Костылевой, а никакие не сплетни
+58
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+57
Передайте маме, что великой она станет, когда станет чемпионкой России на каждом возрастном уровне . Пока она спортсменка с выдающимися способностями
+58
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+53
надо же сейчас великими как быстро становятся.
+48
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+47
Ответ Элла Бурс
Лена классная, очень понравилась и всегда нравилась. Талантливая, яркая, энергичная. С радостью ее сегодня смотрела до тех пор, пока на объявлении оценок Марго она с выпученными глазами не спросила тренера: "За что??". Мама, угомонитесь. Дурной пример может стоить девочке карьеры.
девочка там с такой миной стояла все время после своего выступления, это просто кринж, можно же как-то хотя бы на камеру держать лицо
+58
-16
+42
Костылева внешне чем-то на Луну похожа
+44
-4
+40
Как же много мамы Лены. У всех есть мамы, но они молчат, кроме этой. У женщины явно какие-то психологические проблемы. Печально это для будущего девочки.
+44
-4
+40
Ответ Наталья Карлова
Выиграла Базылюк, а спрашивают маму "великой Лены"))) Ну почему бы не спросить маму Маргариты? ведь наверняка есть что интересное сказать!
Это ж Кузнецов, мама Марго не скандальная, мама Адель тоже, ему неинтересно
+38
0
+38
Не думаю,что эту даму волнует несправедливость в отношении других детей.
Дочери даже до 18 лет ещё очень далеко,поэтому какой она вырастит при такой матери-большой вопрос.
+40
-3
+37
"У нее еще в детстве было настолько слабенькое здоровье, что у нее стоял вопрос о жизни и смерти".
Вот только не надо перегибать с жалобными историями про слабое здоровье, а то сразу возникает чувство, что хочется выбить справочку и закидываться допингом. При слабом здоровье спортом не занимаются и квады не прыгают.
+42
-6
+36
Ответ Анна Беляева
Интересно, как, по мнению мамы Лены, способствует справедливости обзывание Риты колченогий, постоянные намеки на то, что та прыгает на допинге, а ещё более, насколько прибыло справедливости от называния семьи Базылюк гастарбайтерами? Это не эмоциональность, а банальный грязный язык, не сдерживаемый даже минимальным воспитанием. Лучше бы взяли интервью у отца Арсения или мамы Маргариты.
она же называла совсем еще маленькую Марго - подлейшей, тренеров через раз величает упырями, которые вводят в травму ее гениальную дочь, угрожает их детям, и прочий агрессивный бред. ее ВК - как страничка ежедневника сумасшедшего, один раз зашла посмотреть - неужели она реально пишет все о чем говорят - и пришла в ужас, да! Даже текущее вью красочно характеризует интервьюируемого - опять в который раз сама завела свою шарманку про йогурт!! И дамочка заблуждается - она не имеет никакого права лепить все что в голову взбредет, тем более в излюбленном ею формате оскорблений, угроз и клеветы, в обществе действуют определенные поведенческие нормы, а также законодательные ограничения. Странно что на нее еще заявление не написали
+37
-1
+36
Ответ Железная Леди
Мама же сказала, что она эмоциональная. А сегодня у нее праздник.
Мама не просто эмоциональная, она невменько. То, что она пишет про других несовершеннолетних фигуристок - это клиника.
Сегодня это еще более-менее адекватное интервью. То, что за дочку радуется, это вполне логично и нормально. Ради бога. Про других фигуристок и тренеров гадости писать не надо.
+36
-1
+35
Видимо надо приучать себя пропускать мимо ушей большую часть того что говорит эта мамочка и так же с ТАТ с её " никто и никогда".
Маме надо присмотреться как ведут себя другие мамы в ФК, и в т.ч. реально великих, и брать пример.
Помню как в Корее-2018 даже Этери не смогла уговорить маму Алины что-то сказать журналистам.
+43
-9
+34
Мне Леночка Костылева напоминает маленькую Леночку Радионову, такая же немного воображулька, но при этом море обаяния. Болела сегодня за Лену. Молодец. Реально ведь после травмы, да еще и после нескольких соревнований, проходивших на этой неделе, где Лена брала золото. Да еще так грохнулась, а потом пошла и сделала 4сальхов. Просто боец девочка. Мама, конечно, у нее.....
+41
-8
+33
Ответ Оксана Иванова
Передайте маме, что великой она станет, когда станет чемпионкой России на каждом возрастном уровне . Пока она спортсменка с выдающимися способностями
Не каждый Олимпийский чемпион великий спортсмен. Уж очень громкое слово для малыхи, которая обладает талантом и пока на этом все.
+31
-1
+30
Ну тут я с мамой Лены согласен, на льду от нее исходит очень мощная энергетика, сразу видно что если не будет серьезных травм эта девочка сможет добиться больших успехов. Если вынести за скобки скандальную славу ее мамы, то Лена реально цепляет от первой до последней секунды и по ней видно насколько она горит фигурным катанием.
+34
-4
+30
Уберите маму! И тогда Костылева станет чемпионкой всех турниров. У ребенка талант от бога
+32
-2
+30
А я в ужасе от лениного макияжа!Мама считает его нормальным???
+31
-1
+30
Ответ Алена Иванова
Ну так травмы от того что Лена затренирована. Постоянно на подкатках, непонятно кто тренирует и вообще где. Пока детский организм может быстро восстановиться, но это пока.
она до взрослых не дотянет, 100%
+27
-2
+25
Ответ Большой Влад
Лена шикарна. Мать сумасшедшая. Я не знаю, кому верить в истории с йогуртом.
Есть ощущение, что йогурт тут вообще не при чем. Просто тренеры не могли больше выносить выходки этой скандальной дамы.
+25
0
+25
Я понимаю, для любой мамы ее дочь самая лучшая, но в спорте, да впрочем в любом деле, надо сначала добиться каких-то успехов, а после такого заявления о величии своей дочери, добиться и великих успехов, не буду их перечислять, эти успехи мирового уровня. Лена еще не совершила ничего великого, просто в силу того , что она еще совсем ребенок и родителям разбрасываться такими громкими словами, да еще во все услышании, совсем не подобает, просто в педагогических целях, если мама Лены что-нибудь смыслит в педагогике. У меня на этот счет большие сомнения, судя по ее поведению последнего периода, да и эти ее слова, о величии совсем еще маленькой дочери, подтверждают это, видимо мама не совсем в себе. У нас уже один папа, великий фигурист, очень сильно настроил своего, тоже еще очень маленького сына в олимпийские чемпионы, да еще неоднократные, а на простые московские соревнования боится выставить, видимо сильно сомневается , что будущий олимпийский чемпион выиграет, еще не дай бог проиграет какому-нибудь Васько, а заодно и еще нескольким в придачу. Так что не надо делать из Лены великую на словах, пусть она это сделает сама и на деле.
+29
-4
+25
А в чем величие 12-летней девочки?
+29
-5
+24
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