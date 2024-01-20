Елена Костылева: «Для меня выступать на таких соревнованиях – огромный опыт. Очень классно, когда поддерживает зал»

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Елена Костылева высказалась о своем участии в чемпионате России по прыжкам.

Фигуристка стала бронзовым призером соревнований. 

«Естественно, для меня выступать на таких соревнованиях – это огромный опыт. Это очень классно, когда ты выступаешь и тебя поддерживает зал. Я участвую в подобном первый раз, мне очень понравилось.

Как нашла силы продолжить выступление после болезненного падения? Я не знаю, силы сами приходят, особенно на соревнованиях, на каком-то адреналине делаешь.

Ты не можешь остановиться после болезненного падения, должен поехать и сделать. Мне очень интересно, как будет в командном турнире, думаю, завтра будет очень круто», – сказала Костылева. 

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно как угодно относиться к её матери, но то, что Лена безусловный талант, видно невооружённым глазом. Скольжение просто уникальное для такого возраста, а прыжки с отложенным вращением просто завораживают.
+36
0
+36
Ответ Мария С
мне очень понравилась Лена...даже несмотря на бесконечные скитания по тренерам выдает отличный результат. Хочу пожелать ей найти всё же постоянного тренера и тогда и дальше гарантировано в топе будет! я бы даже посоветовала к Плющенко...
Пусть у Лютикова остаётся, не надо к Плющу
+26
-3
+23
Да, не потерялась на фоне более именитых соперниц. Блестящий дебют одной из самых молодых участниц.
+22
-1
+21
Лену я почти не видела раньше. Сеглдня поняла, что это настоящая звезда. Она такая лёгкая, яркая, дерзкая. Буду смотреть.
+17
0
+17
Девчушка- огонь, настоящее открытие этого турнира! Хороша то как , недаром Тарасова так часто ее упоминала, и фигурка то ладненькая, хотя еще малышка и конечно скорость невероятная и скольжение, а какой прыжок...огромный, высокий и он...силовой, не на крутке, так, что вероятность сохранения очень большая! Девочка с характером, так больно упасть и выдать потом шикарный прыжок! Удачи смелый ребенок, ловкая, сильная,стремительная, уже по- своему...женственная, катучая и ..невозмутимая, это точно будет...бомба! Так что ...ждемс!
+15
-1
+14
Ответ alexnew
Да, не потерялась на фоне более именитых соперниц. Блестящий дебют одной из самых молодых участниц.
Она и была самая молодая
+11
0
+11
мне очень понравилась Лена...даже несмотря на бесконечные скитания по тренерам выдает отличный результат. Хочу пожелать ей найти всё же постоянного тренера и тогда и дальше гарантировано в топе будет! я бы даже посоветовала к Плющенко...
+23
-13
+10
Первый раз видела её, полный восторг.
+10
0
+10
Ответ ivera
Открытие турнира Лена Костылева, такая ладненькая, бойкая, озорная фигуристка растет😍❤️
Ну, открытие она только для тех, кто лишь взрослых смотрят.
+9
-1
+8
По части скольжения, позиции, осанки выглядела даже убедительнее девчонок тутберидзе. Она, что заходит, что выходит из прыжка с красивым положением корпуса, не сутулится. Классная малышка!
+12
-4
+8
Молодец, Ленок
+8
-1
+7
Ответ flyhigh
А что она что-то сказала? Пропустила сей момент
Когда на табло загорелись 70 баллов, Лена резко развернулась к Лютикову и стала возмущаться :"За что? За что?". Это в прямой эфир попало
+11
-4
+7
Ответ flyhigh
Ого, надо пересмотреть. Надеюсь, Лютиков объяснил, за что)
Наверняка сказал, что этот грибы ТШТ, а Лена - королева. Там только такое допускается.
+8
-2
+6
Ответ flyhigh
А причём тут ненависть? Говорю только о том, что Лютиков нашёл к ним подход, выдержал все нападки, пусть и тренируется спокойно
Ну не знаю какой там подход, Лена до сих пор по ТЦ тренируется
+6
0
+6
умница Лена, такой талант растёт, несмотря на некоторые внешние обстоятельства
+7
-1
+6
Ответ Мария С
насколько помню там тоже уже какой то конфликт был
А есть тренер, с которым у ее мамы еще не было конфликтов даже из тех, с кем она не тренировалась никогда?
+6
0
+6
Молодец Лена, многое ей дано, теперь бы всё это реализовать с умом.
+6
0
+6
Открытие турнира Лена Костылева, такая ладненькая, бойкая, озорная фигуристка растет😍❤️
+6
0
+6
Ответ alexnew
А есть тренер, с которым у ее мамы еще не было конфликтов даже из тех, с кем она не тренировалась никогда?
питерские ещё не охвачены остались
+5
0
+5
Ответ flyhigh
Завтра в вк зайду почитать маманю😂
Чувствую там завтра полыхать будет знатно
+6
-1
+5
Ответ lan9aden
Комментарий скрыт
Мама Лены, успокойтесь
+7
-2
+5
Ответ Мария С
насколько помню там тоже уже какой то конфликт был
Ну, судя по тому, что на последнем турнире с ней был Лютиков, проблема улажена) пока побеждает. Посмотрим, как будут обстоять дела после какого-нибудь поражения, обычно маму после них прорывает на скандал
+6
-1
+5
Ответ Мороженко
Надо так, как лучше спортсмену. Если у Лютикова, значит у него, если у кого-то другого, значит у другого. Решать надо Лене самой. А ненависть к штабам оставьте при себе.
А причём тут ненависть? Говорю только о том, что Лютиков нашёл к ним подход, выдержал все нападки, пусть и тренируется спокойно
+8
-3
+5
Да, они там на почти ежемесячных Московских соревах без зрителей выступают, можно понять.
+5
0
+5
Ну вот, наконец-то все увидели Лену. Она талантище. И совершенно не важно кто мама или тренер.
+5
0
+5
Ответ lan9aden
Комментарий скрыт
Валиева уже должна была стать самой титулованной, аж двукратной олимпийской чемпионкой. И что в итоге???
+7
-3
+4
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Когда на табло загорелись 70 баллов, Лена резко развернулась к Лютикову и стала возмущаться :"За что? За что?". Это в прямой эфир попало
Ого, надо пересмотреть. Надеюсь, Лютиков объяснил, за что)
+5
-1
+4
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Когда на табло загорелись 70 баллов, Лена резко развернулась к Лютикову и стала возмущаться :"За что? За что?". Это в прямой эфир попало
У вас собственный прямой эфир? в общем слов не было слышно) 12 лет ребенку,уже начинают хейтить.Дно.
+11
-7
+4
Ответ Маргарита В Сафронова
Лену я почти не видела раньше. Сеглдня поняла, что это настоящая звезда. Она такая лёгкая, яркая, дерзкая. Буду смотреть.
Ну, конечно, она такая.
+4
0
+4
Ответ flyhigh
Пусть у Лютикова остаётся, не надо к Плющу
насколько помню там тоже уже какой то конфликт был
+4
0
+4
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий