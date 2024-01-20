Елена Костылева: «Для меня выступать на таких соревнованиях – огромный опыт. Очень классно, когда поддерживает зал»

Елена Костылева высказалась о своем участии в чемпионате России по прыжкам.

Фигуристка стала бронзовым призером соревнований.

«Естественно, для меня выступать на таких соревнованиях – это огромный опыт. Это очень классно, когда ты выступаешь и тебя поддерживает зал. Я участвую в подобном первый раз, мне очень понравилось.

Как нашла силы продолжить выступление после болезненного падения? Я не знаю, силы сами приходят, особенно на соревнованиях, на каком-то адреналине делаешь.

Ты не можешь остановиться после болезненного падения, должен поехать и сделать. Мне очень интересно, как будет в командном турнире, думаю, завтра будет очень круто», – сказала Костылева.