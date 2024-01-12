Авербух о дуэте Шевченко – Ежлов: «Планы – работать дальше. Не один, не два и не три года им потребуется, чтобы завоевать авторитет у судей»

Авербух заявил, что Шевченко и Ежлову нужно время, чтобы завоевать авторитет у судей.

и Андрей Ежлов тренируются в группе , с ними также работает и . На чемпионате России-2024 танцевальный дуэт занял 11-е место.

«Планы – работать дальше, танцы – это вид, в котором должно пройти время, чтобы пара могла устояться.

У них, безусловно, есть большой потенциал, и Андрей молодец, и Соня, и я всегда им говорил – не один, не два и не три года им потребуется, чтобы завоевать авторитет у судей, как и нам, тренерам – мне, Елене Масленниковой.

С кондачка, с наскока не получится. И хорошо, что у них осталось послевкусие недооцененности после чемпионата России, это только в плюс.

Объективно, для любого спортсмена существует момент борьбы за как минимум призовые места, остальное – временные ступени, и мы понимаем, что Софья с Андреем не могли пока рассчитывать на топ-5.

Еще очень много над чем нужно работать, но они оставили хорошее впечатление, и это главное, за чем они ехали на чемпионат России», – сказал хореограф и продюсер.