Авербух о дуэте Шевченко – Ежлов: «Планы – работать дальше. Не один, не два и не три года им потребуется, чтобы завоевать авторитет у судей»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Елена Масленникова Софья Шевченко Андрей Ежлов Фигурное катание

Авербух заявил, что Шевченко и Ежлову нужно время, чтобы завоевать авторитет у судей.

Софья Шевченко и Андрей Ежлов тренируются в группе Елены Масленниковой, с ними также работает и Авербух. На чемпионате России-2024 танцевальный дуэт занял 11-е место.

«Планы – работать дальше, танцы – это вид, в котором должно пройти время, чтобы пара могла устояться.

У них, безусловно, есть большой потенциал, и Андрей молодец, и Соня, и я всегда им говорил – не один, не два и не три года им потребуется, чтобы завоевать авторитет у судей, как и нам, тренерам – мне, Елене Масленниковой.

С кондачка, с наскока не получится. И хорошо, что у них осталось послевкусие недооцененности после чемпионата России, это только в плюс.

Объективно, для любого спортсмена существует момент борьбы за как минимум призовые места, остальное – временные ступени, и мы понимаем, что Софья с Андреем не могли пока рассчитывать на топ-5.

Еще очень много над чем нужно работать, но они оставили хорошее впечатление, и это главное, за чем они ехали на чемпионат России», – сказал хореограф и продюсер.

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