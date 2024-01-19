Александр Галлямов: «Нам с Мишиной предложили сделать параллельный четверной на прыжковом турнире. Еще рано»

Галлямов заявил, что им с Мишиной предложили прыгнуть параллельный четверной.

и – чемпионы мира и Европы в парном катании.

– Какой элемент вам предлагали сделать на прыжковом турнире?

– Ха! Один «специалист» предложил сделать параллельный четверной. Мол, чтобы стать первыми в истории. Рано еще, – сказал Галлямов.

по прыжкам проходит с 19 по 21 января в Москве.

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