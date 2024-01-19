Александр Галлямов: «Нам с Мишиной предложили сделать параллельный четверной на прыжковом турнире. Еще рано»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Галлямов заявил, что им с Мишиной предложили прыгнуть параллельный четверной.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина – чемпионы мира и Европы в парном катании.

– Какой элемент вам предлагали сделать на прыжковом турнире?

– Ха! Один «специалист» предложил сделать параллельный четверной. Мол, чтобы стать первыми в истории. Рано еще, – сказал Галлямов. 

Чемпионат России по прыжкам проходит с 19 по 21 января в Москве. 

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12 комментариев
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Я бы сказала, что уже поздно.
+18
-2
+16
Уже поздно вам, Саша.(
+22
-10
+12
козловский?)
+10
-6
+4
Мишина вряд ли когда-то прыгнет четверной. не говоря уже о параллельном
+6
-2
+4
Чтобы думать о параллельном четверном, надо как минимум сделать его сольно.
Понятно, что Саша шутит, но не слишком удачно.
+4
0
+4
«Ха! Один «специалист» предложил сделать параллельный четверной», - интересно, что это за «специалист» такой?!.. кто он вообще этот предлагающий нонсенс?!..
+4
-1
+3
Шутите! Если каждый из партнеров делает успешно хотя бы половину четверных (хотя это вряд ли), то вероятность парного исполнения всего 25%!
+1
0
+1
По делу выиграли квалификацию. Очень чисто, параллельно, четко. Но Насте надо чуть сбросить вес. Уже тяжело выброс выглядит
+6
-6
0
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