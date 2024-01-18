Никита Володин: «Технический набор у нас с Хазе примерно такой же, как у российских пар. Нельзя сказать, что вот сейчас они выйдут и начнут у всех подряд выигрывать»

Фигурист сборной Германии Никита Володин оценил уровень российских пар.

В нынешнем сезоне Володин выиграл финал Гран-при в дуэте с Минервой Фабьен Хазе, также они стали пятыми на чемпионате Европы. Российские фигуристы не участвовали в соревнованиях.

– Не обидно, когда из России доносится критика? Даже ваш друг Саша Галлямов в телеге написал: «Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял: 199,19. Что бы это значило?» Явно с намеком на результат Беккари – Гуаризе (итальянцы выиграли чемпионат Европы, набрав 199,19 балла – Sports.ru).



– Ну, то, что Саша мог претендовать тут на медали – это однозначно. Но если судить чисто по техническому набору, то у нас с Минервой он примерно такой же, как и у российских пар. Мы тоже конкурентоспособные. На мой взгляд, нельзя сказать, что вот сейчас выйдут российские пары и начнут у всех подряд выигрывать, потому что общий уровень все же растет.

Нет, никто не отрицает, конечно, что Россия – эталон парного катания. Россия вообще страна пар. Но что в Европе уровень низкий – это я тоже сказать не могу. Я читал, что европейские и международные турниры интересно смотреть даже зрителям из России. Люди смотрят, хотя многие и отрицают это.

– Мне еще кажется, что европейское парное катание даже чуть вперед уходит от российского в плане постановок. Свежее они, что ли, танцевальнее. Погони за элементами меньше.

– Соглашусь, в Европе за элементами не гонятся. Если открыть, условно, чемпионат России – вы там увидите штук десять пар с одинаково тяжелым контентом. А здесь, если пара не прыгает, она это и не вставляет, технику упрощает. Зато больше времени уделяется представлению, презентации.

Опять же подчеркну – первые три места в России стабильно шикарные. Но все же в России есть эта погоня за элементами – четверные подкрутки, выбросы. В Европе сейчас этого нет, – заявил Володин.