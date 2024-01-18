Никита Володин: «Технический набор у нас с Хазе примерно такой же, как у российских пар. Нельзя сказать, что вот сейчас они выйдут и начнут у всех подряд выигрывать»

Теги сборная России чемпионат России сборная Германии сборная Италии пары Маттео Гуаризе Никита Володин Анастасия Мишина Александр Галлямов Лукреция Беккари Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Фигурист сборной Германии Никита Володин оценил уровень российских пар.

В нынешнем сезоне Володин выиграл финал Гран-при в дуэте с Минервой Фабьен Хазе, также они стали пятыми на чемпионате Европы. Российские фигуристы не участвовали в соревнованиях.

– Не обидно, когда из России доносится критика? Даже ваш друг Саша Галлямов в телеге написал: «Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял: 199,19. Что бы это значило?» Явно с намеком на результат Беккари – Гуаризе (итальянцы выиграли чемпионат Европы, набрав 199,19 балла – Sports.ru).
 
– Ну, то, что Саша мог претендовать тут на медали – это однозначно. Но если судить чисто по техническому набору, то у нас с Минервой он примерно такой же, как и у российских пар. Мы тоже конкурентоспособные. На мой взгляд, нельзя сказать, что вот сейчас выйдут российские пары и начнут у всех подряд выигрывать, потому что общий уровень все же растет.

Нет, никто не отрицает, конечно, что Россия – эталон парного катания. Россия вообще страна пар. Но что в Европе уровень низкий – это я тоже сказать не могу. Я читал, что европейские и международные турниры интересно смотреть даже зрителям из России. Люди смотрят, хотя многие и отрицают это.

– Мне еще кажется, что европейское парное катание даже чуть вперед уходит от российского в плане постановок. Свежее они, что ли, танцевальнее. Погони за элементами меньше.

– Соглашусь, в Европе за элементами не гонятся. Если открыть, условно, чемпионат России – вы там увидите штук десять пар с одинаково тяжелым контентом. А здесь, если пара не прыгает, она это и не вставляет, технику упрощает. Зато больше времени уделяется представлению, презентации.

Опять же подчеркну – первые три места в России стабильно шикарные. Но все же в России есть эта погоня за элементами – четверные подкрутки, выбросы. В Европе сейчас этого нет, – заявил Володин.

56 комментариев
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Да, смотрим ЧЕ. Но в результате просмотра убеждаемся, что уровень российского чемпионата выше. И не три пары стабильно сильные в России, а примерно 10 пар.
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+91
скорее бы наши пары вышли на международку чтоб был виден наглядно уровень пропасти между нашими парами и европейскими
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Если наши первые 5 пар выйдут на международные соревнования, товарищ Володин, вас затопчут и даже этого не заметят!
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+59
Ответ Александр
Комментарий скрыт
Сейчас 2024 год, а интервью дает не Хань Цун, с добрым утром)
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У Володина Хазе вполне приличный технический набор, наоборот хорошо, что появилась такая конкурентноспособная пара.
А то смотреть как в призы попадают пары, которые запланированные одинарные аксели прыгают - ну такое.
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Выйдут, и начнут, тут никаких сомнений нет. Просто разный уровень. Но пара из Никиты с Минервой вышла хорошая.
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===А здесь, если пара не прыгает, она это и не вставляет, технику упрощает. Зато больше времени уделяется представлению, презентации.===
А у нас презентации "время" никто не уделяет? При том что ещё и прыгает. Володин точно смотрел ЧР? Или ему поручили в связи с "политикой партии" высасывать из пальца тезисы о преимуществах европейских пар над русскими? А поскольку о техническом превосходстве речи быть не может, фантазируем на тему хореографии и прочего зреложенского? В общем, ничего нового.
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Конечно же, начнут выигрывать как только выйдут.
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претендент?))) Володин, пары МиГ и БК разыграли бы золото между собой, а остальные второй эшелон))))
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+15
К сожалению Никита и Минерва очень не стабильны. Что нибудь да закосячат. А наши прут, как бульдозеры. И когда выйдут наши на межнар, то закатают всех в лед стабильностью.
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+13
Наивный чукотский мальчик.
+14
-1
+13
Ответ Александр
Комментарий скрыт
Китайцам отдали медаль за заслуги, они заслужили ее своей карьерой и Олимпиада проходила в Пекине. Разница между Суй/Хань и Тарасовой/Морозовым всего лишь 0,62, а это при другой бригаде могли быть и др. расклады. А первая европейская пара была на 9 месте и их сумма 192 балла, а у победителей 239, 88.
+18
-5
+13
После финала гран-при Володин уже выражал готовность соперничать с нашими сильнейшими парами, и сейчас в принципе убеждает, что они не слабее. Блин, ну уже реально хочется посмотреть их в очном противостоянии с нашими парами.
+12
0
+12
Какая наглость! Занял на чемпионате Европы 5-е место и говорит, что они с Минервой конкурентоспособные.
+15
-4
+11
Ответ Александр
перед ои разговоров тоже много подобных было... а "результат на табло"...
дак я вам сказала результат ОИ 22, где европейцы то? что не так?
+12
-2
+10
Ответ Ellen17
Если наши первые 5 пар выйдут на международные соревнования, товарищ Володин, вас затопчут и даже этого не заметят!
5 пар не выйдут,это невозможно.А пара ХВ неплохая получилась,мне нравятся.
+12
-2
+10
Ответ Ellen17
Если наши первые 5 пар выйдут на международные соревнования, товарищ Володин, вас затопчут и даже этого не заметят!
Когда появится возможность выйти, на ГС выйдет только одна пара, сначала и в ФГП также не будет наших пар так как рейтинга не будет, на бэшках будут дебютировать, поэтому сразу шока точно не случится, сразу не затопчут..
+11
-1
+10
Ответ Александр
Комментарий скрыт
ну и? европейская пара Сафина Берулава 9 место) выше никого из европейцев нет. где тренировались Сафина и Берулава?
следующие 11 место
+9
-2
+7
Ну вы хоть немного глаза приоткройте. Где наши парники по технике и сложности исполняемых элементов и где европейские и все остальные. Вам у нас учиться, учиться и ещё раз учиться.
+10
-3
+7
В Европе четверной подкрут Савченко пробовала, но теряли больше, чем приобретали. Четверной выброс- Дюамель.
+7
0
+7
"На мой взгляд, нельзя сказать, что вот сейчас выйдут российские пары и начнут у всех подряд выигрывать". - говорят спортсмены, чемпионы среди которых не набрали даже 200. Ну ок)))
+8
-2
+6
Ты говори, Никитушка, говори, да не заговаривайся))
+5
-1
+4
Посмешил. Никитос теперь европеец, вот и ищет, чтобы такое хорошее сказать в адрес европейских пар. Вот только забыл упомянуть, что парное это не только презентация или только прыжки; это, прежде всего, класс пары. Со всеми составляющими. Уж Володин это знать должен. В его карьере только раз случился такой прорыв - у его пары появился класс. Это с Атахановой. Все остальное, даже близко не подошло. Так вот. На последнем ЧР наблюдали класс почти у всех, за исключением одной. И это не Куницы.) На последнем ЧЕ класс пары почти никто не продемонстрировал. На будущем ЧМ, кстати, будет не лучше.
+10
-6
+4
Ответ Elenavasilevna
После финала гран-при Володин уже выражал готовность соперничать с нашими сильнейшими парами, и сейчас в принципе убеждает, что они не слабее. Блин, ну уже реально хочется посмотреть их в очном противостоянии с нашими парами.
А то так не видно даже без лупы. Володин по ходу подслеповат.
+7
-4
+3
Ответ Anna Stefan
Вряд ли. Думаю, у него специальные очки для отрабатывания повесточки. Надо же убедить новых хозяев, что достоин второго гражданства.
ну пусть успевает пока, хотя не сильно то на ЧЕ и без наших получилось))
+3
0
+3
льзя сказать
+3
0
+3
Ответ Katerina Sunny
В Европе четверной подкрут Савченко пробовала, но теряли больше, чем приобретали. Четверной выброс- Дюамель.
Дюамель не в Европе
+3
-1
+2
Ответ Elenavasilevna
Может вблизи лучше бы разглядел))
Вряд ли. Думаю, у него специальные очки для отрабатывания повесточки. Надо же убедить новых хозяев, что достоин второго гражданства.
+2
0
+2
Ответ Katerina Sunny
В Европе четверной подкрут Савченко пробовала, но теряли больше, чем приобретали. Четверной выброс- Дюамель.
Четверной выброс делала Ванесса Джеймс с Морганом Сипре.
+3
-1
+2
Ответ j48s9ts2sn
скорее бы наши пары вышли на международку чтоб был виден наглядно уровень пропасти между нашими парами и европейскими
Он и так виден всем, кроме тех, кто старается этого не видеть (как Володин, например, и местные *сами понимаете кто*).
+4
-2
+2
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