Инна Гончаренко: «Туктамышева – опытный спортсмен, и ее присутствие не только украсит ЧР по прыжкам, но и привнесет туда интригу»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко ТАСС Камила Валиева Аделия Петросян Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила желание Туктамышевой участвовать в ЧР по прыжкам.

«Она опытный спортсмен, и ее присутствие не только украсит турнир, но и привнесет туда интригу.

Мы не видим пока, какая у нее форма, и это будет сюрприз для нас. Потому что мы знаем, что Лиза владеет не только акселем в 3,5 оборота, но может порадовать и четверным прыжком.

Безусловно, хотелось бы увидеть на турнире Камилу Валиеву и четверной тулуп в ее исполнении, я все жду этого и думаю, что он все-таки у нее удастся. Софью Муравьеву с ее тройным акселем, думаю, Аделия Петросян будет бороться со своим ультра-си.

Я жду прекрасный от Камилы четверной тулуп. Чемпионат России показал, что девчонки у нас сильнейшие», – сказала Гончаренко

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января. 

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23 комментария
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Ответ 777free777
Главная интрига ЧР по прыжкам: кто же будет комментировать его в прямом эфире? Туктик или Безызбежная? Ставлю на вторую, с ней намного ржачнее будет смотреть))))))))
А особенно слушать.
+7
-3
+4
Главная интрига ЧР по прыжкам: кто же будет комментировать его в прямом эфире? Туктик или Безызбежная? Ставлю на вторую, с ней намного ржачнее будет смотреть))))))))
+9
-5
+4
Ответ Шубина
А мне нравится заход у Лизы - интригующий. Как будто думает: прыгать-не прыгать, через плечо небрежно так оценивает, потом - а, ладно, прыгну! И-таки прыгает же!
А мне больше нравился заход и выезд у Косторной , эффектно . Да , Лизе можно юниоров обучать технике исполнения трикселя.
+6
-2
+4
Ответ Arraches
А как Лиза умудряется сохранить свой аксель ? Мне не очень нравится заход на прыжок , но это детали . Ведь Косторная по комплекции похожа на Лизу , такая же маленькая , а прыжок безвозвратно утерян . Лиза в этом смысле феномен» долголетия « .
А мне нравится заход у Лизы - интригующий. Как будто думает: прыгать-не прыгать, через плечо небрежно так оценивает, потом - а, ладно, прыгну! И-таки прыгает же!
+7
-3
+4
Думаю,что ее цель украсить свой банковский счет
+7
-4
+3
Там, где Лиза, там классно!
+7
-5
+2
А как Лиза умудряется сохранить свой аксель ? Мне не очень нравится заход на прыжок , но это детали . Ведь Косторная по комплекции похожа на Лизу , такая же маленькая , а прыжок безвозвратно утерян . Лиза в этом смысле феномен» долголетия « .
+8
-6
+2
Прыжки это конечно хорошо, но вот кто выиграет их?
+1
0
+1
К сожалению, в этом сезоне в ЖО на ЧР по прыжкам интриги не будет. Не так много " интриганок" осталось с прыжками ультра-си, а тем более квадисток.
+1
0
+1
но и привнесет туда интригу

----

Пока интрига одна - будет или нет участвовать в этом бесполезном соревновании
+2
-1
+1
Ответ Шубина
А мне нравится заход у Лизы - интригующий. Как будто думает: прыгать-не прыгать, через плечо небрежно так оценивает, потом - а, ладно, прыгну! И-таки прыгает же!
Мне тоже нравится, так не принужденно, легко, красиво и грациозно
+3
-2
+1
Ответ КВАД
Марго, с наступившим тебя ! ))
С Новым! А имя?
+2
-1
+1
Ответ Маргарита В Сафронова
С Новым! А имя?
Вадим.
+1
0
+1
Ответ Биатлонная зима
Прыжки это конечно хорошо, но вот кто выиграет их?
А малолетки будут?
Если да,то кто-то из них
+1
0
+1
Интригу Лиза привнесет вряд ли (хватит уже про ее четверной), а болельщиков порадует однозначно.
+4
-4
0
Ответ Маргарита В Сафронова
Там, где Лиза, там классно!
Марго, с наступившим тебя ! ))
+1
-1
0
Ответ Irina037
А малолетки будут? Если да,то кто-то из них
А вот на сайте не выложили
0
0
0
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