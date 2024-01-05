Инна Гончаренко: «Туктамышева – опытный спортсмен, и ее присутствие не только украсит ЧР по прыжкам, но и привнесет туда интригу»

Инна Гончаренко оценила желание Туктамышевой участвовать в ЧР по прыжкам.

«Она опытный спортсмен, и ее присутствие не только украсит турнир, но и привнесет туда интригу.

Мы не видим пока, какая у нее форма, и это будет сюрприз для нас. Потому что мы знаем, что Лиза владеет не только акселем в 3,5 оборота, но может порадовать и четверным прыжком.

Безусловно, хотелось бы увидеть на турнире Камилу Валиеву и четверной тулуп в ее исполнении, я все жду этого и думаю, что он все-таки у нее удастся. Софью Муравьеву с ее тройным акселем, думаю, Аделия Петросян будет бороться со своим ультра-си.

Я жду прекрасный от Камилы четверной тулуп. Чемпионат России показал, что девчонки у нас сильнейшие», – сказала .

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января.