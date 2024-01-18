Алена Косторная: «Порой наши турниры интереснее, чем то, что сейчас происходит за границей в мировом фигурном катании»

Теги сборная России ФФКР пары Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная сравнила российские турниры с международными.

– Недавно прошел чемпионат Европы, ранее вы брали золотую медаль на этом турнире. Скучаете по тем временам?

– Да, скучаю по тем временам, но мне предоставлена куча возможностей на соревнованиях. Наша федерация делает все, отдается полностью. Порой наши турниры интереснее, чем то, что сейчас происходит за границей в мировом фигурном катании.

– Верите, что еще когда‑то выступите на чемпионате Европы?

– Когда‑то это произойдет. Необязательно, буду я или нет. Когда‑нибудь, – сказала чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании Косторная, которая с нынешнего сезона выступает в паре с Георгием Куницей.

Сейчас российские спортсмены не допускаются к турнирам Международного союза конькобежцев (ISU).

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24 комментария
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Да, Алена, одни твои скандалы чего стоят, то с судьями, то с дизайнерами. Намного интереснее.
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Срачи тут точно интереснее)
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Надеюсь, что ещё увижу Алёну на международных соревнованиях. Очень хочется, чтобы они с Гошей прогрессировали. И вообще, я очень рада, что Алёна выступает, хоть и в другом виде. Она талант, каких мало.
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+9
Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий удален модератором
Да, учитесь кататься😎
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Наверное, так и есть, по крайней мере, по сравнению с ЧЕ. Только титулов они, к сожалению, не добавляют. А так хотелось бы, чтобы российские спортсмены были оценены по достоинству!
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+7
Адекватный ответ, скучает - да, конкуренция в России делает внутренние турниры интересными в смысле спорта (а не понтов), когда пустят на международные турниры - хз, и похвалить федерацию)))
+8
-1
+7
Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий удален модератором
Ивлеева, ты что ли? :)
+7
-2
+5
Да уж, когда-нибудь
+5
-1
+4
Естественно, Алена от бана только в выигрыше. С Гошей могут спокойно кататься еще года 4 до выпуска на международку, дожидаясь "слива" основных соперников из-за возраста и травм.
Не будь бана, они бы были стандартными и мало кому интересными спорстменами первой десятки.
+4
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+3
Лично мне интересен тот турнир, где фигуристки постарше. Не хочется смотреть на "пионерию".
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+2
Ну, и сидите на "более интересных турнирах".
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С Аленой везде интересно! А сказала всё как есть.
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Хендрикс и Сакамото в ответ: Ля, ты крыса..
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Комментарий удален модератором
Ответ Viks
Ну, и сидите на "более интересных турнирах".
ну так и вы, однако, отчего-то сидите на них
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Ответ Мирзоанис Якубов
Блин, вот почему русские фигуристы не могут просто сосредоточиться на себе? Почему обязательно надо какашками кидаться в сторону тех, кому вообще плевать на тебя? Вот серьёзно, кроме МОК никто, НИКТО В-О-О-Б-Щ-Е не кипятится о России. Нет и нет. Есть и есть. Задача "выиграть" от этого не меняется. Неужели настолько наш фигурный мир (и сопровождающих их чиновников) съедает зависть? Или это обычный способ отвести глаза от собственных проблем? Не работает, господа. В Интернете все всё видят, там как бы и не пахнет этим вашим загниванием ненавистного запада. А вот плачевное состояние наших спортивных академий, статус профессионала через постель и взятки - это было, есть и процветает.
А что не так сказала Алёна?:) Всё правильно сказала))
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Ответ Amneris
Естественно, Алена от бана только в выигрыше. С Гошей могут спокойно кататься еще года 4 до выпуска на международку, дожидаясь "слива" основных соперников из-за возраста и травм. Не будь бана, они бы были стандартными и мало кому интересными спорстменами первой десятки.
Почему через 4 года не должно остаться основных соперников? В парном долго катаются, сейчас в первой десятке молодёжь.
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Ответ Санитар-волк
Это как та лыжница )) На международном уровне не светило бы сейчас ничего, значит можно языком "очки" набирать ))
Баллы КК позволили бы им забрать золото на прошедшем ЧЕ. И это с недостаточно отработанной короткой.
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