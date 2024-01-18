Алена Косторная: «Порой наши турниры интереснее, чем то, что сейчас происходит за границей в мировом фигурном катании»

Алена Косторная сравнила российские турниры с международными.

– Недавно прошел чемпионат Европы, ранее вы брали золотую медаль на этом турнире. Скучаете по тем временам?

– Да, скучаю по тем временам, но мне предоставлена куча возможностей на соревнованиях. Наша федерация делает все, отдается полностью. Порой наши турниры интереснее, чем то, что сейчас происходит за границей в мировом фигурном катании.

– Верите, что еще когда‑то выступите на чемпионате Европы?

– Когда‑то это произойдет. Необязательно, буду я или нет. Когда‑нибудь, – сказала чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании Косторная, которая с нынешнего сезона выступает в паре с Георгием Куницей.

Сейчас российские спортсмены не допускаются к турнирам Международного союза конькобежцев (ISU).