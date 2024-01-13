Дизайнер Куклычева о костюмах Косторной: «Деньги нам вернули, все нормально. Помогло то, что обратилась к общественности»
Дизайнер Алена Куклычева получила деньги за костюмы Алены Косторной.
Ранее Куклычева заявляла, что Косторная должна ей 240 тысяч рублей за костюмы к короткой и произвольной программе в этом сезоне.
Фигуристка ответила на это, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.
«Деньги нам вернули, все нормально. Все сделали выводы, мы точно их сделали. Помогло то, что обратилась к общественности.
Всем спасибо, кто поддержал нас, особенно журналистам – за то, что осветили проблему. Конечно, лучше решать любые проблемы, не вовлекая общественность. Но, увы, в этот раз не получилось вести диалог», – сказала Куклычева.
«У нас хэппи-энд, история завершена. Все, что должны были оплатить, они оплатили. То, что должны были вернуть, вернули.
А по поводу заказов за рекламу, которой в итоге не было – сами виноваты, нужно было договариваться письменно.
Эта история будет уроком для меня. Я работаю больше 15 лет, у меня никогда не было скандалов или проблем с невыполнением обязательств одной из сторон», – приводит слова дизайнера «Матч ТВ».
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
При чём тут косторная, если оплатить должны были и оплатили чиновники из ФФК Москвы, как только вышли с каникул
Надеюсь, выводы сделаны и больше никто не будет с этой особой работать. Пусть проживет без бюджетных денег на подножном корме
Костюмы для шоу вернули раньше оговоренного срока.
Но дизайнерке видимо понравилось быть "в центре внимания" и теперь хочется "продолжения банкета".
Но увы, проехали и забыли...
А бесплатно (но за рекламу, которой не было) она шила костюмы к шоу.
Рекламы не было, так что костюмы вернули
Думаю, федерация теперь рекомендовала спортсменам шить платья в других ателье.