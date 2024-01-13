Дизайнер Куклычева о костюмах Косторной: «Деньги нам вернули, все нормально. Помогло то, что обратилась к общественности»

Теги сборная России пары Алена Косторная деньги Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Алена Куклычева получила деньги за костюмы Алены Косторной.

Ранее Куклычева заявляла, что Косторная должна ей 240 тысяч рублей за костюмы к короткой и произвольной программе в этом сезоне.

Фигуристка ответила на это, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.

«Деньги нам вернули, все нормально. Все сделали выводы, мы точно их сделали. Помогло то, что обратилась к общественности.

Всем спасибо, кто поддержал нас, особенно журналистам – за то, что осветили проблему. Конечно, лучше решать любые проблемы, не вовлекая общественность. Но, увы, в этот раз не получилось вести диалог», – сказала Куклычева. 

«У нас хэппи-энд, история завершена. Все, что должны были оплатить, они оплатили. То, что должны были вернуть, вернули.

А по поводу заказов за рекламу, которой в итоге не было – сами виноваты, нужно было договариваться письменно.

Эта история будет уроком для меня. Я работаю больше 15 лет, у меня никогда не было скандалов или проблем с невыполнением обязательств одной из сторон», – приводит слова дизайнера «Матч ТВ».

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

50 комментариев
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У этой женщины странная логика: из тех же журналистких публикаций известно, что договор с ФФК Москвы был оформлен ещё до её "обращения к общественности", но она продолжает нести какую-то чушь. И что значит: "деньги нам вернули"? У неё кто-то брал в долг? Деньги за проделанную работу выплачивают, а не возвращают. Куклычевой уже пора заканчивать разборки и начинать работать дальше, но ей, видимо, так понравилось быть в центре внимания, что тормоза отказали!
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Непроходимая тупица и склочница

При чём тут косторная, если оплатить должны были и оплатили чиновники из ФФК Москвы, как только вышли с каникул

Надеюсь, выводы сделаны и больше никто не будет с этой особой работать. Пусть проживет без бюджетных денег на подножном корме
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+19
Этой ненормальной деньги перечислила Московская федерация, а не Косторная и не "помощь общественности".
Костюмы для шоу вернули раньше оговоренного срока.
Но дизайнерке видимо понравилось быть "в центре внимания" и теперь хочется "продолжения банкета".
Но увы, проехали и забыли...
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+17
Росляков же ей сказал - деньги переведут после праздников, документы поступили еще перед ЧР. При чем тут журналисты ?
+16
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+12
Хочется верить, что это финальный пост от Куклычевой
+13
-4
+9
Ответ Ирина С
У этой женщины странная логика: из тех же журналистких публикаций известно, что договор с ФФК Москвы был оформлен ещё до её "обращения к общественности", но она продолжает нести какую-то чушь. И что значит: "деньги нам вернули"? У неё кто-то брал в долг? Деньги за проделанную работу выплачивают, а не возвращают. Куклычевой уже пора заканчивать разборки и начинать работать дальше, но ей, видимо, так понравилось быть в центре внимания, что тормоза отказали!
Если костюмы были переданы без оплаты, получается в долг.
+11
-3
+8
Ответ Ирина С
У этой женщины странная логика: из тех же журналистких публикаций известно, что договор с ФФК Москвы был оформлен ещё до её "обращения к общественности", но она продолжает нести какую-то чушь. И что значит: "деньги нам вернули"? У неё кто-то брал в долг? Деньги за проделанную работу выплачивают, а не возвращают. Куклычевой уже пора заканчивать разборки и начинать работать дальше, но ей, видимо, так понравилось быть в центре внимания, что тормоза отказали!
У нее теперь клиентов будет тьма. Сшить костюмы за пост в инстаграме - об этом фигуристы даже не мечтали, а оказывается можно и легко!
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Шила бесплатно, но деньги вернули.
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Ответ Sat397
Здорово что всё так хорошо закончилось и справедливость восторжествовала. Куклычева правильно сделала, что вынесла все на общественный суд, она ответственна не только за себя, но и за других дизайнеров, которые работали ночами, и рисковали остаться без ничего. Это были не её личные счеты с Аленой, а спор юридических лиц.
Если договор был, то как она рисковала? Разве были прецеденты, что дизайнерам федерация не платила за костюмы, я не слышала такого.
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Ну, рекламу она и другие дизайнеры точно получили
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Как же меня утомила эта история. Хорошо, что это конец.
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Ответ JenKa
А как же рекламный пост от Косторной? Давайте всей общественностью додавим!
Я так понимаю, все дизайнеры задействованные в этой истории уже в рекламе не нуждаются))) о них уже вся страна знает)
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цирк зажигает огни...изначально адекватность этой дамы была под сомнением (
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Ответ Храбрая виолончелистка
Хвала бухгалтерии!) Вышли после праздников на работу и провели платёж)
Надо все делать в срок и тогда не будет проблем!
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Ответ Лиля88лиля
Комментарий удален модератором
Так швея же неделю вопила что она шила бесплатно? Тогда какие деньги ей вернули?))
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Мне кажется, дама жёстко подбухивает. В трезвом уме невозможно нести весть этот бред.
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Хвала бухгалтерии!) Вышли после праздников на работу и провели платёж)
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Ответ Olya Ru
Как долго еще будет освещаться эта история?
Пока кликбейтинг не упадёт до 0 😂
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Конечно, в праздники никто не работал, сразу в первый рабочий день выплатили. Да и без всякой общественности наверняка выплатили бы. Некрасиво себя ведёт дизайнер Куклычева и почему-то надеется, что это никому из потенциальных заказчиков не видно. Развела шум на ровном месте, но это аукнется ей.
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Ответ Anneta28
Так швея же неделю вопила что она шила бесплатно? Тогда какие деньги ей вернули?))
Так деньги за костюмы к КП и ПП выплачены не были

А бесплатно (но за рекламу, которой не было) она шила костюмы к шоу.
Рекламы не было, так что костюмы вернули
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Ответ Maxximus
Если костюмы были переданы без оплаты, получается в долг.
Сегодня ж она про деньги говорит, про костюмы и не вспонимает даже. А то, что отдавала их "в долг", так кто ж ей виноват?
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Теперь дизайнер обвиняет московскую федерацию? И это при том, что документы были оформлены в конце декабря?

Думаю, федерация теперь рекомендовала спортсменам шить платья в других ателье.
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она разве давала эти деньги в долг, раз ей их вернули? какие-то проблемы у женщины с русским языкам
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Интересно, много ли будет заказов у этого дизайнера. Без сарказма. Правда, интересно - насколько работает такой пиар и в какую сторону?
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Ответ Katt Lady
Хочется верить, что это финальный пост от Куклычевой
Ага, ждите следующую серию
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Ответ Mouse.murs
Как же меня утомила эта история. Хорошо, что это конец.
Всего лишь конец этого сезона, 😏
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Ответ Katt Lady
Хочется верить, что это финальный пост от Куклычевой
Чтобы это случилось, надо встать между этих двух Алён и загадать это желание
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Вот уж раздули муху так раздули! Со Старым Новым всех!
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Деньги есть и мы держимся.
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Ответ Nassta
она разве давала эти деньги в долг, раз ей их вернули? какие-то проблемы у женщины с русским языкам
Там не только с этим проблемы
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