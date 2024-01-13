Дизайнер Куклычева о костюмах Косторной: «Деньги нам вернули, все нормально. Помогло то, что обратилась к общественности»

Дизайнер Алена Куклычева получила деньги за костюмы Алены Косторной.

Ранее Куклычева заявляла, что Косторная должна ей 240 тысяч рублей за костюмы к короткой и произвольной программе в этом сезоне.

Фигуристка ответила на это, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы.

«Деньги нам вернули, все нормально. Все сделали выводы, мы точно их сделали. Помогло то, что обратилась к общественности.

Всем спасибо, кто поддержал нас, особенно журналистам – за то, что осветили проблему. Конечно, лучше решать любые проблемы, не вовлекая общественность. Но, увы, в этот раз не получилось вести диалог», – сказала Куклычева.

«У нас хэппи-энд, история завершена. Все, что должны были оплатить, они оплатили. То, что должны были вернуть, вернули.

А по поводу заказов за рекламу, которой в итоге не было – сами виноваты, нужно было договариваться письменно.

Эта история будет уроком для меня. Я работаю больше 15 лет, у меня никогда не было скандалов или проблем с невыполнением обязательств одной из сторон», – приводит слова дизайнера «Матч ТВ».

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