Александр Коган: «Галлямов и Козловский – два лидера нашей сборной в парном катании. Желаем побед каждому из них»

В ФФКР объяснили выбор выбор Галлямова и Козловского капитанами турнира по прыжкам.

по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января. и будут капитанами в командном турнире.

«Это два лидера нашей сборной в парном катании. Эти пары движут вперед не только российское, но и мировое фигурное катание – своими элементами, своим уровнем, поэтому и было принято такое решение. Желаем побед каждому из них», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.