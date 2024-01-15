Александр Коган: «Галлямов и Козловский – два лидера нашей сборной в парном катании. Желаем побед каждому из них»
В ФФКР объяснили выбор выбор Галлямова и Козловского капитанами турнира по прыжкам.
Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января. Александр Галлямов и Дмитрий Козловский будут капитанами в командном турнире.
«Это два лидера нашей сборной в парном катании. Эти пары движут вперед не только российское, но и мировое фигурное катание – своими элементами, своим уровнем, поэтому и было принято такое решение. Желаем побед каждому из них», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.