Александр Коган: «Галлямов и Козловский – два лидера нашей сборной в парном катании. Желаем побед каждому из них»

Теги сборная России ФФКР пары Александр Коган Александр Галлямов Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

В ФФКР объяснили выбор выбор Галлямова и Козловского капитанами турнира по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января. Александр Галлямов и Дмитрий Козловский будут капитанами в командном турнире.

«Это два лидера нашей сборной в парном катании. Эти пары движут вперед не только российское, но и мировое фигурное катание – своими элементами, своим уровнем, поэтому и было принято такое решение. Желаем побед каждому из них», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.

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3 комментария
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Федра решила похайпить что ли?
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Коган ты хоть иногда, смотри Путина !
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Чувствую будет лютый кринж от ребят)
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