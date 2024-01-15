Косторная о прыжковом турнире: «Пропускаем в связи с отсутствием целесообразности участия в нем на данном этапе подготовки»
Алена Косторная объяснила отказ от участия в чемпионате России по прыжкам.
Соревнования по фигурному катанию пройдут с 19 по 22 января в Москве.
«Чемпионат пропускаем в связи с отсутствием целесообразности участия в нем для нас на данном этапе подготовки», – сказала Косторная.
Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. С нынешнего сезона она выступает в паре с Георгием Куницей.
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