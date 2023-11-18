Тутберидзе и Глейхенгауз не приехали на этап Гран-при России в Самаре. Этери была на одном этапе из пяти

Теги сборная России Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Майя Хромых Дарья Садкова Серия Гран-при России Фигурное катание

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз не приехали на Гран-при России в Самаре.

На этом этапе группу Тутберидзе представляют Дарья Садкова и Майя Хромых. Фигуристок сопровождает Сергей Дудаков.

На предыдущем этапе в Казани, где выступали Садкова, Камила Валиева и Даниил Самсонов, тренеры присутствовали. 

Этери Тутберидзе в этом сезоне была на одном этапе Гран-при России из пяти. Она ездила на международные старты со своим учеником Никой Эгадзе, который выступает за Грузию.

Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

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27 комментариев

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Olga.t
Главное событие этапа что ли?))
Дудаков опытный тренер, справится.
+26
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garovatat
Не приехали в Самару. Ну и что?? Этери еще 100 лет назад говорила о принципе взаимозаменяемости в их трио. Нет сомнений в том, что Сергей Викторович способен вывести и Дашу и Майю. К тому же в группе воспитывается физико-психологическая устойчивость к разным ситуациям. Помню Аделия вообще одна приехала в Пермь на этап Кубка и жахнула 4Lo. На радость тренерам своим)) 14 лет ей было. Так закаляется сталь
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Kristine Kristine
Не хотят на вопросы про секвенции отвечать?
+22
-9
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Лакс
Этери пока надо выучить правила и заниматься своими обязанностями по подготовке спортсменок и их контента.
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Товарищ Майор.
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Ольга Долгова
Ответ Irina037
Валиеву к Москве готовят?
Скорее всего Нику Эгадзе готовят к турниру Гран-при в Осаке, 24-25 ноября он там выступает.
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Шмуэль Дадист
Косвенный признак первенства ЖЭКа
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N-fox
А у нас глаза есть, мы все видим. Кто из тренеров с кем за бортиком находится. И Соколовской нет, и Плющенко не показался.
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ЮИ
И Соколовская не приехала! Давайте бить в барабаны!
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Irina037
Валиеву к Москве готовят?
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Тайга86
Вообще, учитывая, что девчонки ТШТ и так ущемлены в отсутствии гс, можно было бы их сопровождать на этапы всем составом, подчеркнув тем самым свое участие и поддержку. Понимаю, что там есть дела, свои переживания и, возможно, веские причины...Но всё же...
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Lapo Elkann
Ну нет , так нет . автор соскучилась видимо.
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Татьяна Семёновна
Я думаю, что ЭГТ и Глейх не приехали, потому что готовят Камилу к московскому этапу. Там есть над чем поработать. Удачи Ками и ТШТ на последнем этапе Гран-при!
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Волька-ибн-Алёша
ЖЭК
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or.om
Ответ Ольга Долгова
Скорее всего Нику Эгадзе готовят к турниру Гран-при в Осаке, 24-25 ноября он там выступает.
Ника егадзе походу важнее для них чем все остальные девочки
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garovatat
Ответ Kristine Kristine
Не хотят на вопросы про секвенции отвечать?
да-да, конечно. причина именно в этом и только в этом)) никаких иных оснований быть не может
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Kristine Kristine
Ответ garovatat
да-да, конечно. причина именно в этом и только в этом)) никаких иных оснований быть не может
Вы понятие "сарказм" знаете?
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garovatat
Ответ NTLY
Могли по такому же принципу не приезжать и в Казань.
Серьезно?))
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Mukunku 64
Ответ Olga.t
Главное событие этапа что ли?)) Дудаков опытный тренер, справится.
Майя Хромых завершала короткую программу у женщин. Первый двойной аксель дался ей без проблем. На тройном флипе девушку уже завертело при приземлении, поэтому за каскад заранее стало страшно. Опасения оправдались: вместо тройного лутца с тройным тулупом Майя прыгнула тройной лутц с двойным тулупом. Может, стоило переместить самый сложный элемент временно в начало программы, чтобы на него хватало сил? Очень обидно, что с таким красивым катанием она может оказаться за пределами тройки лидеров.
66,69 балла спасают Майю, и она попадает в текущую тройку лидеров. Тем не менее тревога за неё только растёт, ведь в произвольной приземлить все прыжки будет гораздо сложнее
Дарья Садкова со шлепком приземлила тройной флип. Будто хотела скрутить на один оборотик больше, а потом вспомнила, что в короткой у девушек четверне прыжки запрещены. Двойной аксель сделала по заветам Тарасовой: «как дети в школу». А на каскаде из тройного лутца и тройного тулупа взлетела так высоко, что у зрителей перехватило дыхание. Но больше всего их покорило, конечно, Дашино колесо на льду — очень круто!
72,93 балла набирает Даша за короткую программу. Она уступает Синицыной.
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