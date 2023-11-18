Тутберидзе и Глейхенгауз не приехали на этап Гран-при России в Самаре. Этери была на одном этапе из пяти
Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз не приехали на Гран-при России в Самаре.
На этом этапе группу Тутберидзе представляют Дарья Садкова и Майя Хромых. Фигуристок сопровождает Сергей Дудаков.
На предыдущем этапе в Казани, где выступали Садкова, Камила Валиева и Даниил Самсонов, тренеры присутствовали.
Этери Тутберидзе в этом сезоне была на одном этапе Гран-при России из пяти. Она ездила на международные старты со своим учеником Никой Эгадзе, который выступает за Грузию.
Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?
Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?
Дудаков опытный тренер, справится.
66,69 балла спасают Майю, и она попадает в текущую тройку лидеров. Тем не менее тревога за неё только растёт, ведь в произвольной приземлить все прыжки будет гораздо сложнее
Дарья Садкова со шлепком приземлила тройной флип. Будто хотела скрутить на один оборотик больше, а потом вспомнила, что в короткой у девушек четверне прыжки запрещены. Двойной аксель сделала по заветам Тарасовой: «как дети в школу». А на каскаде из тройного лутца и тройного тулупа взлетела так высоко, что у зрителей перехватило дыхание. Но больше всего их покорило, конечно, Дашино колесо на льду — очень круто!
72,93 балла набирает Даша за короткую программу. Она уступает Синицыной.