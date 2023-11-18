Тутберидзе и Глейхенгауз не приехали на этап Гран-при России в Самаре. Этери была на одном этапе из пяти

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз не приехали на Гран-при России в Самаре.

На этом этапе группу Тутберидзе представляют и . Фигуристок сопровождает .

На предыдущем этапе в Казани, где выступали Садкова, и Даниил Самсонов, тренеры присутствовали.

Этери Тутберидзе в этом сезоне была на одном этапе Гран-при России из пяти. Она ездила на международные старты со своим учеником Никой Эгадзе, который выступает за Грузию.

Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?