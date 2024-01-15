«Галлямов и Козловский – ребята взрослые, с образованием, поэтому они знают, как поддержать команду». Москвина о выборе капитанов на прыжковый турнир

Москвина поддержала выбор Галлямова и Козловского капитанами на прыжковом турнире.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 22 января в Москве. Капитанами команд станут чемпион мира в парном катании Александр Галлямов и чемпион Европы Дмитрий Козловский.

«Позитивно оцениваю такой выбор – парникам не привыкать работать в коллективе. Будет интересно увидеть, как они смогут взаимодействовать со своими командами, вдохновлять их.

Это ребята взрослые, с образованием, поэтому они знают, как поддержать свою команду», – сказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.