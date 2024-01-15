«Галлямов и Козловский – ребята взрослые, с образованием, поэтому они знают, как поддержать команду». Москвина о выборе капитанов на прыжковый турнир

Теги Тамара Москвина сборная России пары Александр Галлямов Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Москвина поддержала выбор Галлямова и Козловского капитанами на прыжковом турнире.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 22 января в Москве. Капитанами команд станут чемпион мира в парном катании Александр Галлямов и чемпион Европы Дмитрий Козловский.

«Позитивно оцениваю такой выбор – парникам не привыкать работать в коллективе. Будет интересно увидеть, как они смогут взаимодействовать со своими командами, вдохновлять их.

Это ребята взрослые, с образованием, поэтому они знают, как поддержать свою команду», – сказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

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7 комментариев
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Как тут не вспомнить: "Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь"? Очень уж разное у них образование)
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Тренеру лучше знать о способностях своих учеников.
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ну какие они взрослые - периодически впадают в пацанство.
Самсонов и даже Федотов выглядят взрослее нынешнего Саши с его увлечением медийностью.
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Это она намекнула чтобы Саша не постил гифки. Напомнила ему, что он взрослый и с образованием.Тамара Николаевна, не получится. Креатив Саши неудержим. Безызбежен. Даже заранее страшно и смешно. Саня будет читать рэп перед выходом каждого участника.
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Ответ Ирина Иванова
Как тут не вспомнить: "Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь"? Очень уж разное у них образование)
А какое образование у Галлямова, просто любопытно стало, а найти не могу?
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Ответ Елена Зубарева
А какое образование у Галлямова, просто любопытно стало, а найти не могу?
Ну он какой-то техникум закончил в 2018 вроде, а в 2019 поступил в Лесгафта с Настей. Она диплом получила точно, а Саша я не знаю
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