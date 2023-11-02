Базарова об ошибках Бойковой и Козловского в Красноярске: «Возможно, это намеренная тактика – экономить силы на чемпионат страны и вторую половину сезона»
Вера Базарова оценила выступление Бойковой и Козловского в Красноярске.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в парном катании на третьем этапе Гран-при России, допустив ошибки в обеих программах.
– В парах от выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского было ощущение недосказанности. Все-таки лидеры сборной по технике уступали молодому дуэту... Это следствие сложностей после перехода к Этери Тутберидзе?
– Возможно, что сказывается и переход. Когда меняешь обстановку, всегда нужно какое-то время на адаптацию. А может, дело в том, что сейчас только старт сезона и ребята не торопятся выходить на пик формы. Вполне возможно, что это намеренная тактика – экономить силы на чемпионат страны и вторую половину сезона.
– Бойкова с Козловским ушли от признанного мэтра парного катания Тамары Москвиной к успешному тренеру, но успех которого в основном связан с женским одиночным. Это было рискованное решение?
– Об этом много говорили еще весной, сразу после перехода. Тут важно понимать, что у Этери Георгиевны есть большой штаб специалистов. С недавних пор с ней сотрудничают и специалисты по парному катанию. Павел Слюсаренко, Максим Траньков, Алексей Тихонов, все они подсказывают ребятам. Тутберидзе в таком случае выполняет скорее роль менеджера и руководит общими процессами в школе. Хотя, конечно, я внутри их штаба не была и всех тонкостей знать не могу, только предполагаю.
По такой схеме работают сейчас многие группы – есть старший тренер, на котором общий курс и специалисты, которые отрабатывают конкретные элементы на льду с фигуристом. Конечно, сам факт перехода был шоком. Но, возможно, свою роль здесь сыграла и конкуренция с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Ребятам стало тесно в одной команде, – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы.
«Простите – загубил очередную пару». Бойкова и Козловский шутят с тренером на расстоянии, падают, но все равно с золотом
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