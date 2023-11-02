Базарова об ошибках Бойковой и Козловского в Красноярске: «Возможно, это намеренная тактика – экономить силы на чемпионат страны и вторую половину сезона»

Теги Алексей Тихонов Максим Траньков Тамара Москвина сборная России чемпионат России Вера Базарова пары Этери Тутберидзе Павел Слюсаренко Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Вера Базарова оценила выступление Бойковой и Козловского в Красноярске.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в парном катании на третьем этапе Гран-при России, допустив ошибки в обеих программах.

– В парах от выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского было ощущение недосказанности. Все-таки лидеры сборной по технике уступали молодому дуэту... Это следствие сложностей после перехода к Этери Тутберидзе?

– Возможно, что сказывается и переход. Когда меняешь обстановку, всегда нужно какое-то время на адаптацию. А может, дело в том, что сейчас только старт сезона и ребята не торопятся выходить на пик формы. Вполне возможно, что это намеренная тактика – экономить силы на чемпионат страны и вторую половину сезона.

– Бойкова с Козловским ушли от признанного мэтра парного катания Тамары Москвиной к успешному тренеру, но успех которого в основном связан с женским одиночным. Это было рискованное решение?

– Об этом много говорили еще весной, сразу после перехода. Тут важно понимать, что у Этери Георгиевны есть большой штаб специалистов. С недавних пор с ней сотрудничают и специалисты по парному катанию. Павел Слюсаренко, Максим Траньков, Алексей Тихонов, все они подсказывают ребятам. Тутберидзе в таком случае выполняет скорее роль менеджера и руководит общими процессами в школе. Хотя, конечно, я внутри их штаба не была и всех тонкостей знать не могу, только предполагаю.

По такой схеме работают сейчас многие группы – есть старший тренер, на котором общий курс и специалисты, которые отрабатывают конкретные элементы на льду с фигуристом. Конечно, сам факт перехода был шоком. Но, возможно, свою роль здесь сыграла и конкуренция с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Ребятам стало тесно в одной команде, – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы.

«Простите – загубил очередную пару». Бойкова и Козловский шутят с тренером на расстоянии, падают, но все равно с золотом

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emma Dunn
Ответ Любитель_ФК
Меня иногда просто поражают эти "специалисты", надо же такое сказать, они намеренно по сути падают, чтобы сэкономить силы для чемпионата России , до которого еще аж два месяца. Да для любого фигуриста чистые прокаты, это основа всей философии ФК и особенно падения, самое неприятное, самая я бы сказал позорная ошибка , а еще ситуация , когда особенно партнерша оказывается на льду. Для любого фигуриста и фигуристки, хуже ничего придумать нельзя, даже бабочка без оценки и то выглядит приличнее, чем падение. Так что Базарова говорит полную чушь и как ей такое в голову могло прийти? Специально ошибаются , чтобы ... дальше можно уже не продолжать, дальше бред.
Бабочка без очков выглядит лучше, чем падение." 😂 Это только ваше мнение. Для меня программа закончена только в том случае, если выполнены все элементы. И не только в парном катании. Есть время для улучшения. Лучше делать эти ошибки сейчас, а не на главном старте.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александра Волкова
чаво???)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий