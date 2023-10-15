Андрей Мозалев: «Третьим местом не удовлетворен, прокат от этого лучше не стал. Есть ощущение, что надо менять что-то в жизни»

Андрей Мозалев заявил, что недоволен своим прокатом, несмотря на призовое место.

Фигурист стал третьим на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Третьим местом не удовлетворен. Мой прокат от этого лучше не стал.

На этот старт я решил поехать без , со мной другой тренер – . У меня уже был удачный опыт поездок на соревнования с ним», – сказал .

«Почему нет Кирилла Анатольевича? Он меня спрашивал, как мне лучше, с кем. Я ответил, что с Денисом Луниным. Просто... для разнообразия. Я все время с Кириллом Анатольевичем, с Кириллом Анатольевичем...

Некоторые судьи не поняли костюм, были такие. Хотелось им сказать — а что, сразу все понятно должно быть? Интереснее же, когда постепенно с каждым стартом будет раскрываться.

А так – сразу с первого старта все понятно, и дальше то же самое. У меня есть либретто. На балет тоже когда прихожу, я не сразу все понимаю. Но костюм доработали.

Ощущение, что что-то надо менять в жизни, есть. Я осознаю, что прошлый сезон не получился, и это меня раздражает.

Поэтому я работаю над новыми подходами в тренировках, читаю книги. По психологии в том числе, фантастике – Стивена Кинга», – цитирует Мозалева «Спорт-Экспресс».

Мода на слияние прокатов вернулась в фигурку. Эксперимент Мозалева – в костюме-трансформере, под сирену скорой помощи