Андрей Мозалев: «Третьим местом не удовлетворен, прокат от этого лучше не стал. Есть ощущение, что надо менять что-то в жизни»

Теги сборная России мужское катание Денис Лунин Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Андрей Мозалев заявил, что недоволен своим прокатом, несмотря на призовое место.

Фигурист стал третьим на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Третьим местом не удовлетворен. Мой прокат от этого лучше не стал.

На этот старт я решил поехать без Кирилла Давыденко, со мной другой тренер – Денис Лунин. У меня уже был удачный опыт поездок на соревнования с ним», – сказал Мозалев.

«Почему нет Кирилла Анатольевича? Он меня спрашивал, как мне лучше, с кем. Я ответил, что с Денисом Луниным. Просто... для разнообразия. Я все время с Кириллом Анатольевичем, с Кириллом Анатольевичем...

Некоторые судьи не поняли костюм, были такие. Хотелось им сказать — а что, сразу все понятно должно быть? Интереснее же, когда постепенно с каждым стартом будет раскрываться.

А так – сразу с первого старта все понятно, и дальше то же самое. У меня есть либретто. На балет тоже когда прихожу, я не сразу все понимаю. Но костюм доработали.

Ощущение, что что-то надо менять в жизни, есть. Я осознаю, что прошлый сезон не получился, и это меня раздражает.

Поэтому я работаю над новыми подходами в тренировках, читаю книги. По психологии в том числе, фантастике – Стивена Кинга», – цитирует Мозалева «Спорт-Экспресс». 

Мода на слияние прокатов вернулась в фигурку. Эксперимент Мозалева – в костюме-трансформере, под сирену скорой помощи

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44 комментария

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Lavkaspice
Очень загадочный становится Мозалев, ему это мешает. Программы с либретто кафедры философии и выбор тренера, с которым когда то что то случилось хорошее... Странно, ему бы расслабиться, лицо попроще сделать и работать побольше пусть над менее идейными, но более выкатываемыми программами.
+27
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+25
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Алеся Ткаченко
Ну и самомнение у Мозалева конечно зашкаливает.
+27
-5
+22
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Defender64
Упростить заход на 4Т. Ничего не даёт, кроме риска.
+18
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Aelinn
Можно посоветовать почитать протоколы, свои и других, там написано, над чем работать, чем набирают и на чем теряют. Либретто там отсутствует. Еще можно послушать Цискаридзе - он четко говорит, сначала география, потом история. Пока не тянешь техническую сторону партии, нет смысла заниматься образом. А наш фигурист немного заигрался и зазвездился, имхо. Тройные ронять уже совсем не годится. Раньше прямо болела за него, а сейчас слишком много букв и мало результатов. Так не стать ОЧ.
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Lavkaspice
Ответ Sonyas
Не загадочный, а скорее замороченный. И похоже, не только в спорте, но и в обычной жизни. Взрослеет парень, ищет ответы на многие вопросы, кипящие в голове. Он еще очень молодой и многие ответы придут позже, с опытом. А сейчас надо чуть-чуть разгрузить голову.
Заморочки мешают спорту. Он зацепился за фишку, что типа просветленный, зря его поклонники и тренеры поддерживают в нем эту загадочную замороченность. Мне раньше Андрей нравился, когда был просто спортсменом без претензии на третий глаз, так сказать. И результат был, кстати
+16
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Sonyas
Ответ Lavkaspice
Очень загадочный становится Мозалев, ему это мешает. Программы с либретто кафедры философии и выбор тренера, с которым когда то что то случилось хорошее... Странно, ему бы расслабиться, лицо попроще сделать и работать побольше пусть над менее идейными, но более выкатываемыми программами.
Не загадочный, а скорее замороченный. И похоже, не только в спорте, но и в обычной жизни. Взрослеет парень, ищет ответы на многие вопросы, кипящие в голове. Он еще очень молодой и многие ответы придут позже, с опытом. А сейчас надо чуть-чуть разгрузить голову.
+15
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Сладкий пончик
Ну хорошо хоть сам понимает, что не особо бронзу накатал.
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Revery
Одно радует - Андрей хоть понимает, что бронзу авансом выдали.
Нафига такие заходы, если с прыжками последние три сезона стабильно проблемы и сложности?
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pashkka
Менять тренера на хореографа, когда у самого полная каша в голове и отсутствие характера - ну такое себе!
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Юлия Ягунова
Я люблю Врубеля. И программы Андрея у меня и ассоциируются с его Демонами. Но вот Врубеля не до чего хорошего его демоны не довели. Я против этих программ, я за перезагрузку Андрея и желаю ему легкости!
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imaxim
Зазвездился. Это стало понятно, когда он на ОИ приехал получать удовольствие, а 19 место назвал «не самым удачным прокатом». Все последующие мучения это только подтверждают. Здесь пубертата нет, поэтому кто как работает, тот так и катается
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Revery
Ответ Тайга86
Много копается в себе. На старты нужно выходить с проветренной головой от ненужной фигни. Между строк читается тяга к переменам всего. К лучшему ли это, увидим.
Слишком глубокая рефлексия еще никому из наших мальчиков добра не принесла.
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Revery
А вообще читаю я Андрюшины интервью и как-то его в Алиевские степи понесло. Не к добру это((
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floret
Андрей, уберите кораблик перед квадом во второй половине программы, очень рискованно не сделать квад. Самокритика это хорошо.
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Леличек
Вот это точно, прокат был далеко не лучший. Так что третье место здесь - максимум из возможного.
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pashkka
Какой там Кинг, фантастика будет когда Мозалев две программы чисто откатает! )))

Может Андрею надо хоть иногда проявлять характер и просто тащить программы на зубах, как , например, иногда делает Семененко!
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Александр Шульгин
Последние время прямо разачарован в Мозалев и дело не прокатах и ошибках, а в его странных заявлениях постоянных. Стоит немного успокоится, поменьше болтать и больше работать. Как его понесло с прошлого сезона особенно после шоу прог так прямо успокоится не может.
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Тайга86
Ответ Revery
Слишком глубокая рефлексия еще никому из наших мальчиков добра не принесла.
100% и тому есть примеры, увы..
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Aelinn
Ответ imaxim
Он и не станет. Это не Ягудин и не Плющенко и близко
Так заявляет же он, прямым текстом. Раньше такое только от ГГ шло, но ему по возрасту простительно. По способностям, я считаю, не без шансов. Но тараканы в голове не дают пойти в правильном направлении.
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Fellina
Много нужно менять, особенно заумные программы…
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Александр Шульгин
Поменьше болтать и больше работать
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oldparakhod
Мозалев импонирует как фигурист, но слишком много текста. Очень. И в основном не по делу.
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Тайга86
Много копается в себе. На старты нужно выходить с проветренной головой от ненужной фигни. Между строк читается тяга к переменам всего. К лучшему ли это, увидим.
+3
0
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наталья Головченко
Андрей хоть раз катал чисто ПП?! За года 3, ни одного, вроде бы. Нужно как-то над стабильностью работать, все время косячит!!!
+3
0
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Александр Шульгин
Ответ Мурманчанин37
3. Мозалев - 259. 4. Игнатов - 253. 5. Лутфуллин - 253. Что-то вменяемое сможете написать?
Могу Мозалев не накатал на такие баллы это факт. Лутфилина засунули под Игнатова
+7
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