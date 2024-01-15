Мария Бутырская: «Малинин тоже наш, он даже не американец в буквальном смысле – выступает за эту страну только по территориальному признаку»

Мария Бутырская высказалась об американском фигуристе Илье Малинине.

— Можно сказать, что вы против отстранения нас от мира? А то у нас любят говорить, что у нас теперь все свое и оно гораздо лучше. А знакомая вам даже утверждает, что четверной аксель Малинина ей неинтересен, так как он американец, а надо за своих болеть.

— Мы в мире фигурного катания, и он продолжает существовать. Я очень надеюсь, что нам скоро дадут возможность выступать, есть такая надежда. От акселя Малинина тоже не надо отказываться, он есть, и это просто... просто пипец, простите, как он его делает!

Малинин тоже наш же, мы соревновались вместе с Таней Малининой, и сейчас она тоже идет к цели как мама и тренер, нам стоит за нее порадоваться! Она не стала чемпионкой мира, как я или Ира, но она воплощает в жизнь свои знания и чаяния в своем ребенке. Это же круто! Я за Таню очень рада, что у нее родился такой талантливый сын. Так к этому надо относиться.

Он же даже не американец в буквальном смысле, он выступает за эту страну только по территориальному признаку, так как родился там. Его родители оказались в США в тот момент времени — наверное, потому что они не очень были нужны в России. Дай бог мне таких детей. Я тоже стараюсь сделать своих детей такими — чтобы гордиться за них, – рассказала чемпионка мира.

Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью