Мария Бутырская: «Малинин тоже наш, он даже не американец в буквальном смысле – выступает за эту страну только по территориальному признаку»

Теги Ирина Слуцкая Мария Бутырская сборная США мужское катание Илья Малинин Татьяна Малинина Фигурное катание

Мария Бутырская высказалась об американском фигуристе Илье Малинине.

— Можно сказать, что вы против отстранения нас от мира? А то у нас любят говорить, что у нас теперь все свое и оно гораздо лучше. А знакомая вам Ирина Слуцкая даже утверждает, что четверной аксель Малинина ей неинтересен, так как он американец, а надо за своих болеть.

— Мы в мире фигурного катания, и он продолжает существовать. Я очень надеюсь, что нам скоро дадут возможность выступать, есть такая надежда. От акселя Малинина тоже не надо отказываться, он есть, и это просто... просто пипец, простите, как он его делает!

Малинин тоже наш же, мы соревновались вместе с Таней Малининой, и сейчас она тоже идет к цели как мама и тренер, нам стоит за нее порадоваться! Она не стала чемпионкой мира, как я или Ира, но она воплощает в жизнь свои знания и чаяния в своем ребенке. Это же круто! Я за Таню очень рада, что у нее родился такой талантливый сын. Так к этому надо относиться.

Он же даже не американец в буквальном смысле, он выступает за эту страну только по территориальному признаку, так как родился там. Его родители оказались в США в тот момент времени — наверное, потому что они не очень были нужны в России. Дай бог мне таких детей. Я тоже стараюсь сделать своих детей такими — чтобы гордиться за них, – рассказала чемпионка мира.

Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью

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49 комментариев
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что у них с головами после спорта..
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+28
Только даже сама Малинина представляла не Россию) а у Ильи от России я думаю только фамилия и осталась
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+25
По какому территориальному признаку? Что за бред? В спорте нет таких критериев и признаков - в спорте выступают за страну по национальному признаку, по паспорту.
+19
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+18
что они несут??? У Жулина Васильев гражданство поменял, хотя у него никогда русского паспорта и не было, у этой Малинин наш. Уймитесь уже, Илья от рождения гражданин Америки и выступает он за США, за свою родную страну.
+20
-2
+18
странно, что не потребовала вернуть аляску...)
+18
-1
+17
Ответ Девушка Безимени
что у них с головами после спорта..
Сказывается отсутствие элементарного среднего образования)
+16
-1
+15
Может Малинин сам будет решать чей он, а не бутырские.
+16
-1
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Бутырская: «Малинин тоже наш --- В каком месте он "ваш"?
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+14
Ответ Девушка Безимени
что у них с головами после спорта..
судя по всему с головами у них мягко скажем не очень хорошо.
+14
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+13
Если он родился и всю жизнь прожил США, то он американец по определению) От России у них только немного русского языка . И те люди, которые сейчас объявлены иноагентами и уехали из России, родят детей за рубежом, которые потом добьются успехов - они тоже уже будут не «наши», потому что «наши» от них отказались.
+13
0
+13
"он даже не американец в буквальном смысле" --- Чушь в квадрате. Малинин как раз американец именно в буквальном, юридическом смысле. А вот Бутырская смысла произносимых слов не понимает.
+15
-3
+12
Хорошая логика. Тогда 3 последних ЧР выиграли украинцы )) - КондратЮК и СемененКО. И не важно, что они на Украине, возможно, ни разу в жизни не были, Украина может гордится, что победила в 3 ЧР подряд.
+12
-1
+11
Мадам чо кнутая?
+14
-3
+11
отстранение очень плохо сказывается на бывших фигуристах. все до одного несут несусветную чушь.
+13
-2
+11
Ответ imaxim
Только даже сама Малинина представляла не Россию) а у Ильи от России я думаю только фамилия и осталась
Вот-вот. Я уже писала, "Малинин, меняй фамилию на Raspberri"! По логике Бутырской, и Чен не американец:)), и Сяо Хим Фа не француз...
+10
0
+10
Как всегда, чем лучше результаты, тем больше "наш" или "наша". Как не примазаться.
+10
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+9
он там родился, всю жизнь живет там... он не американец! Бутырская, ты такая ту-- я?))))
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0
+9
Давайте лучше найдём русские корни у Хендрикс. #Хендрикс наша
+9
0
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Да сколько можно уже! Достижения Ильи как спортсмена принадлежат всему миру, но он ни фига не наш, так же как Чен не китаец, а Адам не вьетнамец. Илья американец. Хватит примазываться.
+8
0
+8
Родители Ильи, по словам Бутырской, оказались не нужны России, а вот самогО Илью припишем к своим, ибо парень талант мирового уровня. И неважно, что родился, учился, воспитывался и тренировался в США.
Цап-царап...
+8
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+8
Вряд ли Малининым понравились ее слова)
+8
0
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Малинин великий спортсмен. Этого достаточно для идентификации. Им могут гордиться и русские, и американцы, и. вообще, все фигуристы и поклонники фк всего мира.
+9
-2
+7
"он даже не американец в буквальном смысле" --- Чушь. Малинин как раз американец именно в буквальном, юридическом смысле.
+7
0
+7
Когда у человека нет успеха, он ненужный и не наш, дитя эмигрантов предателей или сам такой, когда успешен, то наш )
+6
0
+6
Ответ Viks
От России у него ничего, а вот от родителей национальность (которую нельзя изменить) и фамилия (которую можно изменить).
русский и россиянин разные вещи
+7
-1
+6
Малинин абсолютный американец. Всему его научили в Америке. Можно сказать, что Губанова была наша. Но никак не Малинин.
+4
0
+4
Че?
+4
0
+4
Ответ imaxim
Только даже сама Малинина представляла не Россию) а у Ильи от России я думаю только фамилия и осталась
От России у него ничего, а вот от родителей национальность (которую нельзя изменить) и фамилия (которую можно изменить).
+5
-1
+4
Наш, наш. Все и всё наше))
+3
0
+3
Ответ Девушка Безимени
что у них с головами после спорта..
Это не от спорта - это от рождения и от тяжёлых условий детства.
+3
0
+3
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