Сяо Хим Фа о сальто в программе: «Если бы мы могли выйти за некоторые ограничения, это добавило бы оригинальности и креативности»

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа рассказал, почему исполнил сальто в программе.

– На Shanghai Trophy исполнили сальто назад в соревновательной программе. Почему решились на этот запрещенный элемент?

– Хочу выйти за рамки возможностей и увидеть, что с каждым разом могу больше. А решился, потому что за последние 5 лет наш спорт очень усложнился. У нас есть такой фигурист, как , который исполнил четверной аксель. И риск при его исполнении гораздо более высокий, чем у сальто назад, потому что можно сломать лодыжку. Я получил такую травму давным-давно на акселе.

Но я все равно считаю, что нашему виду спорта нужен человек, который даст ему определенный толчок и добавит свежести. То же сальто назад является базой для многих новых элементов, которые можно было бы привнести в фигурное катание. Если бы мы могли выйти за некоторые ограничения, то это добавило бы оригинальности и креативности.

– Ощущение, что с большой неохотой принимает новые элементы.

– Все должно происходить постепенно. Я вот сальто назад показал, но есть и много других спортсменов, которые привносят что-то новое. Несколько лет назад сделал колесо без рук. Он как бы не имел на это права, но в то же самое время нигде не было прописано, что это запрещено. Илья делает фирменный кульбит в короткой программе, это тоже элемент гимнастики и акробатики. Еще много других элементов можно добавить в фигурное катание, – сказал чемпион Европы 2023 года.

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