Девид Нарижный: «Адам Сяо Хим Фа как спортсмен на уровень выше Малинина. Для меня он сильнее и интереснее, чем Ханю»

Теги сборная Франции сборная США мужское катание Юдзуру Ханю Нэтан Чен Девид Нарижный Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Фигурное катание

Девид Нарижный рассказал, что болеет за французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа.

«Я смотрел этап Гран-при во Франции, Господи, как я нервничал, чтобы он Илью (Малинина) обогнал. Адам и скользит круто, он музыкальный, и прыгает.

Да, у Ильи очень крутые прыжки, он делает их с невероятным запасом, идёт максимально стабильно. Он очень крутой, ничего не хочу сказать, но мне близко то, как катается Адам.

Я перекатывал его дорожку прошлогоднюю из короткой программы, чтобы что-то себе забрать, и сейчас хочу новые дорожки его попробовать. Я вижу в нем какое-то чувство внутреннее.

Илья пока катается как юниор, у него нет пластики, у него деревянное тело – смотрится немного по-детски. А когда смотришь на Адама, видишь, что человек головой понимает, что он делает. Он прочувствовал это изнутри и каждое движение делает осмысленно.

Очень приятно за ним смотреть, хотелось, чтобы он выиграл, потому что я понимаю, что этот спортсмен на уровень выше Ильи. Не потому, что он прыгает лучше, а потому, что он понимает, что он делает.

Он не просто делает элементы, он показывает настоящее мужское катание. Каждый жест у него музыкален, осмысленен. Я не помню такого.

Для меня Адам Сяо Хим Фа гораздо сильнее и интереснее, чем тот же Юдзуру Ханю, хотя Юдзуру – бог одиночного катания.

Тот же Нэтан Чен, я его очень люблю, но, на мой взгляд, Адам сейчас лучше. Мне нравится, как человек чувствует себя на льду – это потрясающе!» – сказал фигурист.

Кто лучший фигурист мира прямо сейчас?

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий