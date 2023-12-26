Девид Нарижный: «Адам Сяо Хим Фа как спортсмен на уровень выше Малинина. Для меня он сильнее и интереснее, чем Ханю»

Девид Нарижный рассказал, что болеет за французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа.

«Я смотрел этап Гран-при во Франции, Господи, как я нервничал, чтобы он Илью ( ) обогнал. Адам и скользит круто, он музыкальный, и прыгает.

Да, у Ильи очень крутые прыжки, он делает их с невероятным запасом, идёт максимально стабильно. Он очень крутой, ничего не хочу сказать, но мне близко то, как катается Адам.

Я перекатывал его дорожку прошлогоднюю из короткой программы, чтобы что-то себе забрать, и сейчас хочу новые дорожки его попробовать. Я вижу в нем какое-то чувство внутреннее.

Илья пока катается как юниор, у него нет пластики, у него деревянное тело – смотрится немного по-детски. А когда смотришь на Адама, видишь, что человек головой понимает, что он делает. Он прочувствовал это изнутри и каждое движение делает осмысленно.

Очень приятно за ним смотреть, хотелось, чтобы он выиграл, потому что я понимаю, что этот спортсмен на уровень выше Ильи. Не потому, что он прыгает лучше, а потому, что он понимает, что он делает.

Он не просто делает элементы, он показывает настоящее мужское катание. Каждый жест у него музыкален, осмысленен. Я не помню такого.

Для меня гораздо сильнее и интереснее, чем тот же , хотя Юдзуру – бог одиночного катания.

Тот же , я его очень люблю, но, на мой взгляд, Адам сейчас лучше. Мне нравится, как человек чувствует себя на льду – это потрясающе!» – сказал фигурист.

Кто лучший фигурист мира прямо сейчас?