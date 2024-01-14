Татьяна Тарасова: «Ожидаю ли прорыва от Дэвис и Смолкина? Мне бы от русских пар дождаться прорыва, когда их допустят»

Татьяна Тарасова оценила выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на ЧЕ в Каунасе.

– Я не фанатка их произвольного танца. Технически они выросли, но уже занимали 7‑е место на чемпионате Европы, сейчас 8‑е, по факту то же самое.

– Вы ожидаете прорыва от них?

– Мне бы от русских пар дождаться прорыва, когда их допустят. Дэвис/ – хорошие ребята, прибавили, катаются чисто, но есть пары, которые катаются лучше, – сказала заслуженный тренер СССР.