Татьяна Тарасова: «Ожидаю ли прорыва от Дэвис и Смолкина? Мне бы от русских пар дождаться прорыва, когда их допустят»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на ЧЕ в Каунасе.

– Я не фанатка их произвольного танца. Технически они выросли, но уже занимали 7‑е место на чемпионате Европы, сейчас 8‑е, по факту то же самое.

– Вы ожидаете прорыва от них?

– Мне бы от русских пар дождаться прорыва, когда их допустят. Дэвис/Смолкин – хорошие ребята, прибавили, катаются чисто, но есть пары, которые катаются лучше, – сказала заслуженный тренер СССР.

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2 комментария
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Зачем спрашивать Тарасову, если она ЧЕ не смотрела, как минимум ПТ вчера?
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