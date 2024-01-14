Александр Жулин: «На месте Сильвестра Сталлоне я подал бы на Гибсона в суд за дискредитацию образа Рокки как боксера»

Александр Жулин оценил итоги чемпионата Европы-2024 в танцах на льду.

Победил итальянский дуэт и , вторыми стали британцы и , третье место заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс.

«Для меня в танцах на льду был достаточно интересный момент – я увидел прекрасное, пожалуй, лучшее скольжение на этом чемпионате у чехов Натали Ташлеровой и Филипа Ташлера, видел вторую французскую пару Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье, где партнер по эмоциям уже на уровне Скотта Моира катается, и безумно рад победе итальянцев Гиньяр и Фаббри. Я с ними работал, поэтому могу сказать, что никто больше них в мире столько не работает, сумасшедший объем проделан.

Но еще я увидел британцев Фир и Гибсон с Рокки Бальбоа в стразах, у которого можно смело просить в подворотне прикурить – даст. На месте Сильвестра Сталлоне я подал бы на Гибсона в суд за дискредитацию образа Рокки как боксера.

Рокки в стразах – это Америка и Англия, диктующие правила, и если мы хотим туда вернуться, мы тоже должны это делать. Или же организовывать свои чемпионаты, но в странах БРИКС фигурного катания практически нет, и как этот вопрос решать, я не знаю. Только путем победы в СВО, и тогда, может быть, мир станет другим. Он уже меняется, и я, как всегда, хочу всех помирить.

Я часто вспоминаю чемпионат мира по футболу 2018 года, когда люди открыли для себя Россию, узнали, как у нас круто и хорошо, и даже уезжать не хотели. А сейчас мы изгои, но совершенно прав – нас пытаются уничтожить, выхода нет. Так что пока будем наблюдать Рокки в стразах, продолжать работать и что-то придумывать», – сказал заслуженный тренер России.

В женском одиночном катании победила бельгийка Луна Хендрикс, серебро завоевала представительница Грузии Анастасия Губанова.

«Сильных убрали, без нас хорошо, они без нас великолепно справляются, прекрасно живут. Пока что-то не изменится, так и будет дальше. Это было хорошо видно по ситуации с Анастасией Губановой, и вывод один – нам, если мы вернемся, будет очень тяжело.

Когда все прилетели на чемпионат Европы, там везде висели постеры с фото Хендрикс с посылом, что она заслужила победу на чемпионате Европы. Губановой эту победу не отдали бы – фамилия не та, так что все было предсказуемо, все было видно так же хорошо, как и недокруты Луны. При нормальном судействе Настя выиграла бы, ее прыжки были очевидно лучше. А Луне сейчас нереально везет, хотя девочка она просто прекрасная», – отметил Жулин.

В мужском одиночном катании золото выиграл Адам Сяо Хим Фа из Франции.

«Я видел его разминку, которая прошла не очень хорошо, нестабильно, но у этого фигуриста сильное мужское начало, он катал интересные программы, реально поборолся. Из всего того, что я видел, он произвел на меня самое больше впечатление. А что касается девочек, то выпусти нашу первую пятерку – всем до свидания», – добавил он.