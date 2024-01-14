Александр Жулин: «На месте Сильвестра Сталлоне я подал бы на Гибсона в суд за дискредитацию образа Рокки как боксера»

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Александр Жулин оценил итоги чемпионата Европы-2024 в танцах на льду.

Победил итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, вторыми стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, третье место заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс.

«Для меня в танцах на льду был достаточно интересный момент – я увидел прекрасное, пожалуй, лучшее скольжение на этом чемпионате у чехов Натали Ташлеровой и Филипа Ташлера, видел вторую французскую пару Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье, где партнер по эмоциям уже на уровне Скотта Моира катается, и безумно рад победе итальянцев Гиньяр и Фаббри. Я с ними работал, поэтому могу сказать, что никто больше них в мире столько не работает, сумасшедший объем проделан.

Но еще я увидел британцев Фир и Гибсон с Рокки Бальбоа в стразах, у которого можно смело просить в подворотне прикурить – даст. На месте Сильвестра Сталлоне я подал бы на Гибсона в суд за дискредитацию образа Рокки как боксера.

Рокки в стразах – это Америка и Англия, диктующие правила, и если мы хотим туда вернуться, мы тоже должны это делать. Или же организовывать свои чемпионаты, но в странах БРИКС фигурного катания практически нет, и как этот вопрос решать, я не знаю. Только путем победы в СВО, и тогда, может быть, мир станет другим. Он уже меняется, и я, как всегда, хочу всех помирить.

Я часто вспоминаю чемпионат мира по футболу 2018 года, когда люди открыли для себя Россию, узнали, как у нас круто и хорошо, и даже уезжать не хотели. А сейчас мы изгои, но Путин совершенно прав – нас пытаются уничтожить, выхода нет. Так что пока будем наблюдать Рокки в стразах, продолжать работать и что-то придумывать», – сказал заслуженный тренер России.

В женском одиночном катании победила бельгийка Луна Хендрикс, серебро завоевала представительница Грузии Анастасия Губанова.

«Сильных убрали, без нас хорошо, они без нас великолепно справляются, прекрасно живут. Пока что-то не изменится, так и будет дальше. Это было хорошо видно по ситуации с Анастасией Губановой, и вывод один – нам, если мы вернемся, будет очень тяжело.

Когда все прилетели на чемпионат Европы, там везде висели постеры с фото Хендрикс с посылом, что она заслужила победу на чемпионате Европы. Губановой эту победу не отдали бы – фамилия не та, так что все было предсказуемо, все было видно так же хорошо, как и недокруты Луны. При нормальном судействе Настя выиграла бы, ее прыжки были очевидно лучше. А Луне сейчас нереально везет, хотя девочка она просто прекрасная», – отметил Жулин.

В мужском одиночном катании золото выиграл Адам Сяо Хим Фа из Франции.

«Я видел его разминку, которая прошла не очень хорошо, нестабильно, но у этого фигуриста сильное мужское начало, он катал интересные программы, реально поборолся. Из всего того, что я видел, он произвел на меня самое больше впечатление. А что касается девочек, то выпусти нашу первую пятерку – всем до свидания», – добавил он.

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28 комментариев
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если к 60 годам ума не нажил - поздняк метаться. почитаешь таких экспертов и радуешься, что наших там нет, - атмосфера чище.
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Напомню, что Плющенко - доверенное лицо президента. Значит президент ничего не имеет против мужчин в стразах
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Сталлоне и Гибсон немного не те люди, которые будут судится из-за детских игрушек на льду.
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Открывается всё больше! Всё в кучу- кони, люди! И победить в сво хочет, и мира, однако, и чемпионат брикс… Не знаю, выпивает ли Жулин, но похоже та то
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Воскресенье, вновь приёмный день в больничке, и кто-то пробрался в палату Жулина записать его .... 😉
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Жилину надо меньше бухать!
Лучше смотреть прекрасный танец ФГ, чем его «шедевры»!
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сизерон тоже мог бы на тебя в суд подать
или ты на него)
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Ташлеровы и вторая французская пара роскошны!
Лучшее, что я вчера увидела в европейских танцах
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Жулина надо мобилизовать и отправить на СВО . Может там именно его там и не хватает для полной победы. А он прячется трусливо за юбками....
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А с чего Жулин взял, что Гибсон изображал Рокки? Они просто под музыку из фильма изображали бокс как спорт. По моему Льюис изображает тренера, а Лайла его ученицу. И в конце она выигрывает, а он ее поднимает, как победителя.
Но в одном Александр прав. Нас на межнаре не ждут. И большинство рады нашему бану. Кто то в открытую это заявляет, как Васильевс, кто то помалкивает. Но это так.
+11
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+4
Ответ Digger86
Напомню, что Плющенко - доверенное лицо президента. Значит президент ничего не имеет против мужчин в стразах
😁😁
+5
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Старый Новый год отмечает
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поток сознания один и подлизывание пыне - все что есть в этом интервью, больше ничего не понял
+6
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И непременно - Басманный
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Прочитав заголовок, подумал, что Жулин совсем спятил и предложил устроить потасовку между голливудскими звёздами Сильвестром Сталлоне и Мэлом Гибсоном.
+2
0
+2
Ответ сондра
Открывается всё больше! Всё в кучу- кони, люди! И победить в сво хочет, и мира, однако, и чемпионат брикс… Не знаю, выпивает ли Жулин, но похоже та то
лучше не скажешь
+3
-1
+2
Олды активировались, школьники в панике)))))
+2
-1
+1
Доля правда конечно же есть во всем высказывании Жулина ,но про Гибсона не согласна - это же просто танец на льду, они отображали нам как бы игру-спектакль на льду ,и получилось не плохо ..они ведь не на ринге ,и кстати партнёр классно скользит лучше чем партнёрша
+5
-4
+1
А я довно говорила, как вернуться. Создать прогрессивную танцевальную пару из Букина и Кацалапова. Под Аrmy of lovers и I want to break free. Персональное приглашение выпишут. Жулин должен быть первым.
+6
-5
+1
Придворные выучили новое слово «дискредитация»
+5
-4
+1
Везде им мерещится дискредитация, пофиг кого и чего, но дискредитация
+6
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Чем дальше наш спорт страдает от санкции, тем больше таких марзматических высказываний будут происходить.
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Подумал что такое сделал Мел Гибсон)
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никак не пойму , да кто нас пытается уничтожить? И как давно? Опилки в голове, не иначе. По поводу Насти, хотели бы отсудить по фамилии, была бы третьей.
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Во многом Жулин прав: 1 Итальянцы молодцы и труляги 2. Ташлеровы и 2ая французская пара, действительно с очень шикарным скольжением 3. Конечно же любая из 5 наших девочек на ЧР, могли бы выиграть ЧЕ. Что ещё хотелось бы отметить, что Люис он шикарен, а вот Лайлп до него очень не дотягивает, но программа построенная так грамотно, что сглаживает эти недостатки
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Ответ Дарья Виноградова
Ташлеровы и вторая французская пара роскошны! Лучшее, что я вчера увидела в европейских танцах
Абсолютно согласна!
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Ответ сондра
Открывается всё больше! Всё в кучу- кони, люди! И победить в сво хочет, и мира, однако, и чемпионат брикс… Не знаю, выпивает ли Жулин, но похоже та то
Тут сразу наш Вадим Вадимович вспоминается который встал пятой экономикой мира, правда не рассказали какой ценой, что они считают не по реальному курсу рубля ему, а по паритету покупательской способности ( крайне мифический индикатор экономики) где наш рубль не 90 руб/доллар, а 32 руб/доллар, по такому да мы стали пятой экономикой мира, + рост по ВПК с дикой инфляцией
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