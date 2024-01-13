Луна Хендрикс: «Я очень много работала для этой медали, большего сделать не могла. Не получилось откататься чисто, но я все равно счастлива»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Бельгийка Луна Хендрикс высказалась о победе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Я знала, что очень много работала для этой медали. Я знаю, что большего я сделать не могла. Поэтому хотела получить удовольствие – и наверное, никогда со мной такого на старте не было, я прямо кайфовала. Да, не получилось откататься чисто, очень жаль. Но я все равно счастлива.

Этим летом у меня был очень тяжелый период. Я была очень мотивирована, столько работала, к каждой тренировке относилась супер ответственно – а результата не было, прыжки пропали.

Я столько плакала, потому что так хотела, чтобы у меня все получалось. Но меня очень поддержал брат, он сказал, что видит прогресс, что нельзя сдаваться. Но я-то его не видела!

И только через нескольких турниров я обрела какую-то уверенность в себе. Мне очень помогла работа с психологом – в прошлом году она помогла мне понять, зачем мне я катаюсь. Я ведь потеряла радость от фигурного катания, была очень растеряна. А она помогла мне ее снова обрести.

Так что работа с психологом очень важна.

Я ужасно спала ночью, просыпалась каждый час, боялась проспать тренировку. Я ненавижу кофе, но сегодня перед прокатом решила его выпить, потому что мне нужен был заряд бодрости», – передает слова Хендрикс корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. 

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32 комментария
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никакой симпатии. К спортсменке, которую так открыто тянули , нет . на ее прыжки и выезды тяжело смотреть .
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Конечно, ты счастлива - дали незаслуженное золото, натянули как сову на глобус(((
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Ответ Lapo Elkann
никакой симпатии. К спортсменке, которую так открыто тянули , нет . на ее прыжки и выезды тяжело смотреть .
"Русские девочки всегда побеждают только за счет допинга. А я победила честно!" (Луна Хендрикс)
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Вот, что русские девочки делают, что даже при отстранении России кому-то приходится обращаться к психологам:)))
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"Спасибо судьям!" - добавила Луна Хендрикс.
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И ведь искренне верит, что золото заслуженное.
Вот где печаль.
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Ответ СТАТИСТИКА 100
Комментарий скрыт
Луна Хендрикс - настоящая "грибница"! Она возвращается домой с полным лукошком "грибов".
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Чисто не получилось откататься, а золото дали. Конечно, счастлива. Настя молодец. серебро завоевала честно.
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Чисто получилось у Пинзаронне. Но почему золото вручили не ей а Луне - мы догадываемся и даже знаем....
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Ответ 777free777
"Русские девочки всегда побеждают только за счет допинга. А я победила честно!" (Луна Хендрикс)
Но при этом Луна Хендрикс на прошлом Евро проиграла... русской девочке Насте! Но здесь судьи уже не допустили такой оплошности!
+9
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+7
Судьи ставили высокие баллы за стаж в ФК, "заслуги", подразумевая Луну "уходящей натурой". Уровень катания явно не чемпионский.
+10
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У Луны были гораздо лучше прокаты. Вот за подобные было бы не жалко золота этого чемпиона. Но тут откровенно натянули. Неприятное послевкусие.
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Ответ 777free777
"Русские девочки всегда побеждают только за счет допинга. А я победила честно!" (Луна Хендрикс)
Губанова тоже допингистка значит.
Наглая девушка, когда у нее не было шансов против них, хвалила.
я не русская и не все русские спортсменки мне нравятся, но даже Слуцкая 20 лет назад была 100 раз лучше Луны.
+6
-2
+4
Ответ Vasily Ivanov
Чисто получилось у Пинзаронне. Но почему золото вручили не ей а Луне - мы догадываемся и даже знаем....
Луне можно было даже на лёд не выходить на этом ЧЕ, а просто сразу забрать золотую медаль и уехать домой!
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"Но я-то его не видела!"
Так eго никто не увидел, кроме судей.
+5
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Не получилось откататься чисто, но всё равно золото в кармане, зачем париться?🤓
+7
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Ответ 777free777
"Русские девочки всегда побеждают только за счет допинга. А я победила честно!" (Луна Хендрикс)
Почему же, у Луны есть свой допинг - это судейские грибы и кондитерские изделия. Для поддержания формы🤓
+2
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+2
Ответ Инна1945
Хорошо что ты выпила кофе, а не Новопассит как некоторые.Я очень рада. Судьи молодцы. Это заслужено. Теперь нам нужно как-то выйграть Мир. Ледовый Бог, у Каори уже есть два. А у Луны нет😁
И выучить, как пишется слово "выиграть"
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Ответ 777free777
"Русские девочки всегда побеждают только за счет допинга. А я победила честно!" (Луна Хендрикс)
Это она так сказала или это вы иронизируете?
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Прыжки периодически пропадали у всех чемпионок за 20 лет. Вернуть и не сойти с дистанции возможно только, когда есть реальная поддержка тренера.
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