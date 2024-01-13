Луна Хендрикс: «Я очень много работала для этой медали, большего сделать не могла. Не получилось откататься чисто, но я все равно счастлива»

Бельгийка Луна Хендрикс высказалась о победе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Я знала, что очень много работала для этой медали. Я знаю, что большего я сделать не могла. Поэтому хотела получить удовольствие – и наверное, никогда со мной такого на старте не было, я прямо кайфовала. Да, не получилось откататься чисто, очень жаль. Но я все равно счастлива.

Этим летом у меня был очень тяжелый период. Я была очень мотивирована, столько работала, к каждой тренировке относилась супер ответственно – а результата не было, прыжки пропали.

Я столько плакала, потому что так хотела, чтобы у меня все получалось. Но меня очень поддержал брат, он сказал, что видит прогресс, что нельзя сдаваться. Но я-то его не видела!

И только через нескольких турниров я обрела какую-то уверенность в себе. Мне очень помогла работа с психологом – в прошлом году она помогла мне понять, зачем мне я катаюсь. Я ведь потеряла радость от фигурного катания, была очень растеряна. А она помогла мне ее снова обрести.

Так что работа с психологом очень важна.

Я ужасно спала ночью, просыпалась каждый час, боялась проспать тренировку. Я ненавижу кофе, но сегодня перед прокатом решила его выпить, потому что мне нужен был заряд бодрости», – передает слова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.