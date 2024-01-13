Хендрикс о новом костюме к произвольной: «Он помог мне сегодня чувствовать себя комфортнее»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Бельгийка Луна Хендрикс объяснила, почему сменила костюм к произвольной программе.

Сегодня Хендрикс победила на чемпионате Европы, который проходит в Каунасе (Литва). 

«Если честно, я не очень уверенно чувствовала себя в том платье. Может быть, на чемпионате мире я снова буду в платье, я посмотрю потом на видео, как смотрелся комбинезон.

Но пока точно могу сказать, что он помог мне сегодня чувствовать себя комфортнее», – передает слова Хендрикс корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. 

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3 комментария
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Комбез классный,полуголые платья надоели
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Кто бы сомневался в ее победе, раз ее заранее добавили в видео, даже на лёд могла не выходить )
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