Хендрикс о новом костюме к произвольной: «Он помог мне сегодня чувствовать себя комфортнее»

Бельгийка Луна Хендрикс объяснила, почему сменила костюм к произвольной программе.

Сегодня Хендрикс победила на чемпионате Европы, который проходит в Каунасе (Литва).

«Если честно, я не очень уверенно чувствовала себя в том платье. Может быть, на чемпионате мире я снова буду в платье, я посмотрю потом на видео, как смотрелся комбинезон.

Но пока точно могу сказать, что он помог мне сегодня чувствовать себя комфортнее», – передает слова корреспондент .ru Майя Багрянцева.