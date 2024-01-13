Хендрикс о новом костюме к произвольной: «Он помог мне сегодня чувствовать себя комфортнее»
Бельгийка Луна Хендрикс объяснила, почему сменила костюм к произвольной программе.
Сегодня Хендрикс победила на чемпионате Европы, который проходит в Каунасе (Литва).
«Если честно, я не очень уверенно чувствовала себя в том платье. Может быть, на чемпионате мире я снова буду в платье, я посмотрю потом на видео, как смотрелся комбинезон.
Но пока точно могу сказать, что он помог мне сегодня чувствовать себя комфортнее», – передает слова Хендрикс корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.