Губанова проиграла Хендрикс 4,3 балла в компонентах в произвольной программе на чемпионате Европы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Анастасия Губанова стала второй по компонентам за короткую программу на Евро-2024.

Фигуристка сборной Грузии получила от судей 66,83, она уступила бельгийке Луне Хендрикс 4,3 балла (71,13). 

В короткой программе судьи также оценили выступление Хендрикс выше: 34,73 балла у Луны против 31,39 у Анастасии. 

По итогам турнира победу одержала Хендрикс, Губанова завоевала серебро. 

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такого разрыва нет и близко. Да и вообще его нет.
Если в КП еще можно ставить Губановой компоненты на балл-полтора меньше, то в произвольной вообще разницы быть не должно. Хендрикс еле ехала и выбросила все связки, чтобы не упасть
+18
0
+18
Ответ imaxim
Такого разрыва нет и близко. Да и вообще его нет. Если в КП еще можно ставить Губановой компоненты на балл-полтора меньше, то в произвольной вообще разницы быть не должно. Хендрикс еле ехала и выбросила все связки, чтобы не упасть
Да и ксяков у Луны поболее было. Но в КП ей прилично накинули, тянули очень усердно. Но за Настю рада, рада , что не расклеилась. Молодец
+10
-2
+8
ЧМ никогда не быть ей.
+5
0
+5
Ну Хендрикс очень компонентная, чего стоит один только "горшочек" в конце произвольной.
+1
0
+1
Ответ наталья Головченко
Комментарий удален модератором
Если уж додумались называть человека одной из пород собак, пишите хотя бы без ошибок - пЕкинес, от слова Пекин - столица Китая
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Я далеко не фанат Луны, но сегодня она мне понравилась больше, чем Губанова.
+1
-1
0
Ответ наталья Головченко
Комментарий удален модератором
Только вот за что вы оскорбляете фигуристку?
+5
-5
0
Ответ Евгения Костяева
Только вот за что вы оскорбляете фигуристку?
Она нелестно отзывалась о наших фигуристках. Потому так!!!!
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий