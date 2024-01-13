Губанова проиграла Хендрикс 4,3 балла в компонентах в произвольной программе на чемпионате Европы
Анастасия Губанова стала второй по компонентам за короткую программу на Евро-2024.
Фигуристка сборной Грузии получила от судей 66,83, она уступила бельгийке Луне Хендрикс 4,3 балла (71,13).
В короткой программе судьи также оценили выступление Хендрикс выше: 34,73 балла у Луны против 31,39 у Анастасии.
По итогам турнира победу одержала Хендрикс, Губанова завоевала серебро.
Если в КП еще можно ставить Губановой компоненты на балл-полтора меньше, то в произвольной вообще разницы быть не должно. Хендрикс еле ехала и выбросила все связки, чтобы не упасть