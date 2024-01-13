Губанова проиграла Хендрикс 4,3 балла в компонентах в произвольной программе на чемпионате Европы

Анастасия Губанова стала второй по компонентам за короткую программу на Евро-2024.

Фигуристка сборной Грузии получила от судей 66,83, она уступила бельгийке 4,3 балла (71,13).

В короткой программе судьи также оценили выступление Хендрикс выше: 34,73 балла у Луны против 31,39 у Анастасии.

По итогам турнира победу одержала Хендрикс, завоевала серебро.