Луна Хендрикс впервые в карьере выиграла чемпионат Европы, у Пинзарроне – первая медаль
Луна Хендрикс впервые в карьере выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию.
Это вторая медаль для бельгийской фигуристки на ЧЕ – до этого было серебро в 2023-м. Всего Хендрикс пять раз участвовала на чемпионатах Европы.
Серебро завоевала грузинская фигуристка Анастасия Губанова – для нее это вторая медаль ЧЕ, в прошлом году она выигрывала золото.
Еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне взяла бронзу – это ее первая медаль чемпионата Европы в карьере. Она дебютировала на турнире в прошлом году – тогда она заняла пятое место.
Хендрикс - без комментариев
Пойду пересмотрю настоящее фк
Но видимо не пускают(
Саша Трусова: 5 квадов, 2 падения, проги нет. Компы 66.34
Луна Хендрикс: чистая, эмоциональная пп, компы 66.63.
Помню хорошо этот момент, так как они выступали друг за другом и разница в представлении программ была разительна. Также очень близкие компы за пп на ОИ.
Понимаю, что это сейчас не имеет отношение к текущему ЧЕ, но уж если говорить про честное судейство, то предлагаю вспомнить и те старты, где Луне явно занижали компы по сравнению с нашими девочками.
Вы-то похоже даже на минимальный уровень понимания раскладов в фигурном катании не тянете -)