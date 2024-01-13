Луна Хендрикс впервые в карьере выиграла чемпионат Европы, у Пинзарроне – первая медаль

Луна Хендрикс впервые в карьере выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию.

Это вторая медаль для бельгийской фигуристки на ЧЕ – до этого было серебро в 2023-м. Всего Хендрикс пять раз участвовала на чемпионатах Европы.

Серебро завоевала грузинская фигуристка – для нее это вторая медаль ЧЕ, в прошлом году она выигрывала золото.

Еще одна бельгийская фигуристка взяла бронзу – это ее первая медаль чемпионата Европы в карьере. Она дебютировала на турнире в прошлом году – тогда она заняла пятое место.