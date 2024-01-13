Луна Хендрикс впервые в карьере выиграла чемпионат Европы, у Пинзарроне – первая медаль

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Нина Пинзарроне Фигурное катание

Луна Хендрикс впервые в карьере выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию.

Это вторая медаль для бельгийской фигуристки на ЧЕ – до этого было серебро в 2023-м. Всего Хендрикс пять раз участвовала на чемпионатах Европы.

Серебро завоевала грузинская фигуристка Анастасия Губанова – для нее это вторая медаль ЧЕ, в прошлом году она выигрывала золото.

Еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне взяла бронзу – это ее первая медаль чемпионата Европы в карьере. Она дебютировала на турнире в прошлом году – тогда она заняла пятое место.

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49 комментариев
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Правильно тут пишут - ржавая чемпионка получилась, с детскими каскадами 3-2
+37
-8
+29
Поздравляю только Настю. Она реально выиграла серебро. Нине сочувствую, у нее украли золото.
Хендрикс - без комментариев
+28
-2
+26
ну да, стать ЧЕ с четвёртым результатом по технике в пп это просто феерия
+26
-1
+25
Ужасное судейство, у Луны явный чирк зубцом второй ноги на первом каскаде, и ставят +2, недокрутов штук пять простили за две программы. У Нины 4-х q-шек точно нет, я пересмотрела, может 1, но не 4. Нина должна была первой быть, а Луна третьей.
+22
-4
+18
Впервые в карьере натрясла бельем на золото.
+21
-3
+18
Не впервые в карьере выиграла Луна, а впервые в карьере ей судьи подарили золотую медаль.
+17
-2
+15
Настя и Нина умнички, поздравляю! Луна пусть не забудет судей ужином угостить, подарили ей титул, который она не заслужила.
+10
-2
+8
Ответ Беглый*
Правильно тут пишут - ржавая чемпионка получилась, с детскими каскадами 3-2
Еще и недокрученными
+9
-2
+7
Луна еле прыгала вообще, даже двойные недокручены в каскадах. Судьи наверно сами от стыда сгорали "делая" её чемпионкой. Настя и Нина молодцы, мне кажется они прекрасно понимали, что в этом году первое место было заочно ангажировано.
+7
0
+7
Профонация и деградация фигурного катания без России
+9
-2
+7
Шапито! Все прекрасно знают, что Россия номер 1! Это не настоящий чемпионат.
+12
-5
+7
Такое позорище выиграла, да ещё и с поддержкой судей.
+7
-2
+5
Налетай гопота, бери медали, пока лучших нет . Латвифашистия в хоккее, Бельгистан в фигурке
+17
-13
+4
Тьфу!
Пойду пересмотрю настоящее фк
+4
0
+4
Ответ nina1212
Не понятно почему Аделия Петросян не переходит. Она армянка по крови и по фамилии, даже вопросов бы не было. И собирала сейчас бы все медали Но видимо не пускают(
Потому что Адель нормальный человек и соревнуется с нормальными, как она.
+4
0
+4
Ответ nina1212
Не понятно почему Аделия Петросян не переходит. Она армянка по крови и по фамилии, даже вопросов бы не было. И собирала сейчас бы все медали Но видимо не пускают(
И собирала бы не один сезон. Видимо финансировать не готовы там, к сожалению. Хотя может и сама смогла бы на призовые жить.
+3
0
+3
Поздравления Насте!!
+4
-1
+3
Ответ PolarBear
Налетай гопота, бери медали, пока лучших нет . Латвифашистия в хоккее, Бельгистан в фигурке
Другим спортсменам теперь перестать соревноваться надо, что ли? О чем вы вообще?
+7
-4
+3
Ответ smoky eyes
А Настя чемпионка и вице -чемпионка. И все за последние два года, когда ни у кого из наших нет ничего. Стоит запрещать переходы? Очень жаль всех наших. Ужасно жаль.
Не понятно почему Аделия Петросян не переходит. Она армянка по крови и по фамилии, даже вопросов бы не было. И собирала сейчас бы все медали
Но видимо не пускают(
+6
-3
+3
А Настя чемпионка и вице -чемпионка. И все за последние два года, когда ни у кого из наших нет ничего. Стоит запрещать переходы? Очень жаль всех наших. Ужасно жаль.
+6
-4
+2
Ответ scorp19
Комментарий скрыт
Нет раздвигающая ноги бельгистанка.
+2
0
+2
Ответ scorp19
Комментарий скрыт
Не знаем такой. Вы бредите
+3
-1
+2
Ответ Дженифер
Ужасное судейство, у Луны явный чирк зубцом второй ноги на первом каскаде, и ставят +2, недокрутов штук пять простили за две программы. У Нины 4-х q-шек точно нет, я пересмотрела, может 1, но не 4. Нина должна была первой быть, а Луна третьей.
Возьмём ЧЕ21, пп.
Саша Трусова: 5 квадов, 2 падения, проги нет. Компы 66.34
Луна Хендрикс: чистая, эмоциональная пп, компы 66.63.

Помню хорошо этот момент, так как они выступали друг за другом и разница в представлении программ была разительна. Также очень близкие компы за пп на ОИ.

Понимаю, что это сейчас не имеет отношение к текущему ЧЕ, но уж если говорить про честное судейство, то предлагаю вспомнить и те старты, где Луне явно занижали компы по сравнению с нашими девочками.
+4
-2
+2
Однако каков прогресс: европейки пробили 200😮 В следующем сезоне, если судьи ещё немного постараются, того и гляди дотянутся до наших топов🤣🤣🤣
+2
0
+2
Посредственный уровень,здравствуй 2015 год
+6
-4
+2
Кому-то здесь это интересно?
+4
-3
+1
Ответ NTLY
Возьмём ЧЕ21, пп. Саша Трусова: 5 квадов, 2 падения, проги нет. Компы 66.34 Луна Хендрикс: чистая, эмоциональная пп, компы 66.63. Помню хорошо этот момент, так как они выступали друг за другом и разница в представлении программ была разительна. Также очень близкие компы за пп на ОИ. Понимаю, что это сейчас не имеет отношение к текущему ЧЕ, но уж если говорить про честное судейство, то предлагаю вспомнить и те старты, где Луне явно занижали компы по сравнению с нашими девочками.
ключевое тут: это сейчас не имеет отношение к текущему ЧЕ, причем тут Трусова, когда россиянок на стартах нет вообще?
+2
-1
+1
Ну, заслужила уйти хоть с каким-то титулом, помимо приза зрительских симпатий. Яркая фигуристка.
+6
-5
+1
Ответ Белые Росы
Тебе-то футболелу это откуда известно? Новостными заголовками возбудился? А представь себе, ФК нужно знать не понаслышке.
То, что Россия топ в фигурном катании вообще и абсолютный лидер в женском, знают как профессионалы, так и любители поболеть раз в 4 года на бывшей олимпиаде.

Вы-то похоже даже на минимальный уровень понимания раскладов в фигурном катании не тянете -)
+1
0
+1
Ответ Tania09**
Не впервые в карьере выиграла Луна, а впервые в карьере ей судьи подарили золотую медаль.
Можно какие-то дельные аргументы насчет «подарили»?
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+1
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