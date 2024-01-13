Александр Лакерник: «С российскими фигуристами чемпионат Европы был бы немножко другим. Иностранцы тянулись бы за нами, средний уровень был бы выше»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Лакерник Фигурное катание

Александр Лакерник поделился впечатлениями от чемпионата Европы.

Соревнования проходят в Каунасе.

– Смотрел пары, девочек. Конкуренция большая, уровень ровный, но не самый высокий. Пар на чемпионате Европы довольно много, они близки друг к другу, и хорошо, что их много, но хотелось бы большего.

– Если бы участие принимали россияне, чемпионат Европы был бы другим? Тянулись бы иностранцы к нашим?

– Да, турнир немножко был бы другим. Иностранцы тянулись бы за нами, средний уровень был бы выше. Но ведь мы не везде лидеры, где-то и нам было бы интересно смотреть на других, в том же мужском одиночном катании.

– За кем приятнее всего было наблюдать?

– В короткой программе понравилась пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава, выступавшая за Грузию. А вот в произвольной они не очень выступили, – сказал почетный вице-президент ISU.

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4 комментария
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Старая песня про бабушку
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Вот да, три золота точно было бы у нас. А может и в танцах Ваня с Сашей урвали бы.
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Удивительно , как они обходятся без наших фигуристов и газа....
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Лакерник, без тебя, без твоего "честного" судейства, фигурное катание было бы другим, средний уровень был бы выше
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