Александр Лакерник: «С российскими фигуристами чемпионат Европы был бы немножко другим. Иностранцы тянулись бы за нами, средний уровень был бы выше»

Александр Лакерник поделился впечатлениями от чемпионата Европы.

Соревнования проходят в Каунасе.

– Смотрел пары, девочек. Конкуренция большая, уровень ровный, но не самый высокий. Пар на чемпионате Европы довольно много, они близки друг к другу, и хорошо, что их много, но хотелось бы большего.

– Если бы участие принимали россияне, чемпионат Европы был бы другим? Тянулись бы иностранцы к нашим?

– Да, турнир немножко был бы другим. Иностранцы тянулись бы за нами, средний уровень был бы выше. Но ведь мы не везде лидеры, где-то и нам было бы интересно смотреть на других, в том же мужском одиночном катании.

– За кем приятнее всего было наблюдать?

– В короткой программе понравилась пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава, выступавшая за Грузию. А вот в произвольной они не очень выступили, – сказал почетный вице-президент .