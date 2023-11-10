Александр Лакерник: «Во время Олимпиады-2022 Валиева была образцом нашего спорта, который мы еще долго не увидим»

Александр Лакерник назвал Камилу Валиеву образцом российского спорта.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что решение по допинг-делу фигуристки ожидается к концу января 2024 года.

«Не жду никакого вердикта, потому что не я это решаю, а решает CAS. Как они там решат, не знаю. Но я бы хотел сказать, что Камила являлась выдающимся явлением в фигурном катании. Во время Олимпиады в Пекине она была образцом нашего спорта, который мы еще долго не увидим.

Я бы хотел, чтобы все это понимали, независимо от того, что где и как происходит. То, как она каталась на командном турнире, это образец того, чем должно быть фигурное катание», – сказал почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

В декабре 2021 года российская фигуристка Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там Валиева выиграла командный турнир, но награждение не состоялось из-за начала расследования.