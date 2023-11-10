Александр Лакерник: «Во время Олимпиады-2022 Валиева была образцом нашего спорта, который мы еще долго не увидим»

Теги сборная России допинг ISU Олимпийская сборная России Александр Лакерник Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Александр Лакерник назвал Камилу Валиеву образцом российского спорта.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что решение по допинг-делу фигуристки ожидается к концу января 2024 года.

«Не жду никакого вердикта, потому что не я это решаю, а решает CAS. Как они там решат, не знаю. Но я бы хотел сказать, что Камила являлась выдающимся явлением в фигурном катании. Во время Олимпиады в Пекине она была образцом нашего спорта, который мы еще долго не увидим.

Я бы хотел, чтобы все это понимали, независимо от того, что где и как происходит. То, как она каталась на командном турнире, это образец того, чем должно быть фигурное катание», – сказал почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

В декабре 2021 года российская фигуристка Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там Валиева выиграла командный турнир, но награждение не состоялось из-за начала расследования.

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16 комментариев

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kate_ko
Камила действительно уникальная фигуристка, но как же нужно не уважать Аню и Сашу, чтобы такое сказануть. Две наших выдающихся девочки, пробивших потолок тем, что после них все стали изучать 4е, взяли золото и серебро. Для меня они стали образцом. Ками жаль, но зачем принижать настоящих героев, чтобы похвалить её?
+18
-2
+16
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Zooey Glass
Образец спорта с положительной допинговой пробой. Хреновый у нас спорт тогда. Претензия не к Камиле, а к ораторам.
+22
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+15
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Sinson
Камила прелестна, но Аня Олимпийская Чемпмонка, а Саша сделала историю, кто еще в когда-то такое повторит?! Это как надо не уважать олимпийских призеров, что б такое сказать🤦‍♀️
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Мороженко
Образцом должна быть Олимпийская чемпионка, а не девочка с положительной пробой, занявшая 4 место
+6
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+5
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private dancer
Странно, а олимпийской чемпионской стала Щербакова 😊
+6
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Белые Росы
И тут Остапа понесло. Мда...
+5
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ИннаВБ
Ответ kate_ko
Камила действительно уникальная фигуристка, но как же нужно не уважать Аню и Сашу, чтобы такое сказануть. Две наших выдающихся девочки, пробивших потолок тем, что после них все стали изучать 4е, взяли золото и серебро. Для меня они стали образцом. Ками жаль, но зачем принижать настоящих героев, чтобы похвалить её?
Мда, как похвалить одну, унизив остальных, как то стремненько(
+3
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Gala Tsintsadze
В коем-то веке решает не он. Наверное, непривычно
+3
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Lapo Elkann
Как красиво все сказал . а он математик.
Согласна с ним, и всегда об этом знала.
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Lapo Elkann
Ответ kate_ko
Камила действительно уникальная фигуристка, но как же нужно не уважать Аню и Сашу, чтобы такое сказануть. Две наших выдающихся девочки, пробивших потолок тем, что после них все стали изучать 4е, взяли золото и серебро. Для меня они стали образцом. Ками жаль, но зачем принижать настоящих героев, чтобы похвалить её?
Здесь Трусову вообще фигуристкой не считают, но да согласна прыжковый талант , те кому нравится Аня , отмечают ее " продолевательство ", а человек говорит о фигурном катании. Валиева понравится любому зрителю , даже неспортивному болельщику, который вообще не понимает , что такое квады , хотя и квады с трикселем прыгала.
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Мороженко
Ответ Sat397
И с этим не поспоришь. На командном турнире Камила выступила великолепно. Так, как она должна была выступить в личном турнире, а то и лучше, победив в нем. Надеюсь ей сохранят заслуженно ею завоеванное олимпийское золото, как и все остальные медали - это будет по спортивному справедливо.
По спортивному справедливо, когда соревнуются чистые спортсмены
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Sat397
Ответ Мороженко
По спортивному справедливо, когда соревнуются чистые спортсмены
Камила после ЧР два раза проходила допинг тест, один раз на олимпиаде, и она была чиста.
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