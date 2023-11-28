Лакерник о недопуске россиян: «Мы будем искать свои пути развития, это гораздо сложнее без международных соревнований. Но это не значит, что мы погибнем»

Теги сборная России ISU Александр Лакерник Фигурное катание

Лакерник считает, что фигурное катание в РФ не погибнет без мировых стартов.

«Естественно, если нас никуда не пустят, мы будем развивать все внутри. Мы будем искать свои пути развития, но искать их гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований.

Но это не значит, что мы погибнем. Просто будет сложнее», – сказал почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

18 комментариев

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Марина Юрьевна
Просто будет сложнее,потом очень сложно..а потом мы привыкнем)
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Самая цитируемая и вообще недура
Значит.
Плюс этими своими бесконечными (отмыванием бюджетных средств) грантами и циркошоу низкопробными вы настолько развращаете спортсменов, что им нет никакого резона тренироваться и напрягаться. Взял пару медалей-и в шоу на роль условной водоросли или прынцессы. Прекрасно.
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И это все о нем
Лакерник тут уже так рулит, что смотреть на эти его выкрутасы становится всё противнее и очень жаль ,что ФФКР ему потакает, жаль спортсменов они с детства варятся в этом котле несправедливости, рискуют здоровьем, подчиняют свою жизнь одной цели добится высоких результатов, тем обиднее для них эти манипуляции чинуш.
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Katerina Sunny
Погибнет - это громко сказано, но фигуристов после очередного ЧР вместо ЧЕ, ЧМ, ГП нужно постоянно финансово мотивировать. Вот и придумывают всякие шоу с денежными призами.
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Владимир Харько
Ответ Katerina Sunny
Погибнет - это громко сказано, но фигуристов после очередного ЧР вместо ЧЕ, ЧМ, ГП нужно постоянно финансово мотивировать. Вот и придумывают всякие шоу с денежными призами.
Посылать на международные соревнования наверное ещё дороже. Опять же, деньги на гостиницы и прочее остаются в стране, свои зрители идут на стадионы, империалисты терпят убытки, в общем много плюсов.
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Самая цитируемая и вообще недура
Хотелось бы увидеть, как дела в спорте у Северной Кореи? Ну чтоб понять, к чему придём в итоге.
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Дружба11
да, раз дедушка Лакерник в строю лукошка остается за теми же фигурантами, все по прежнему ужины-стулья, разборки подтрибунные-если че не так со стульями))),что мы и наблюдали-это крайне плохо(((
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Viks
Но это не значит, что мы погибнем. " --- Всё зависит от государственных денег, без них вы загнётесь.
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B.Jones
По своим путям у нас богатая, темная традиция
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B.Jones
Ответ Владимир Харько
Посылать на международные соревнования наверное ещё дороже. Опять же, деньги на гостиницы и прочее остаются в стране, свои зрители идут на стадионы, империалисты терпят убытки, в общем много плюсов.
Угу . Всем хорошо. И нам и им
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AAPolyansky
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хотелось бы увидеть, как дела в спорте у Северной Кореи? Ну чтоб понять, к чему придём в итоге.
а Северная Корея прекрасно допущена до международных стартов, она там выступает
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Светлана Романова
Да не просто сейчас дедушке Лакернику с корзинкой грибов по белу свету мотаться.Возникли определенные трудности.
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Anna Morgan
пока в этом "спорте" сидят "лакерники" не будет добра.
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Док Аксель
Для своего пути развития деньги есть и выделяются, спонсоры назначаются. Можно жить и не тужить.
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олегРР
Будут свои старты с большими призовыми и про международные забудут, международные нужны чтобы быть здесь известными. Делайте свою олимпиаду - опыт есть, полмира приедет
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