Лакерник о недопуске россиян: «Мы будем искать свои пути развития, это гораздо сложнее без международных соревнований. Но это не значит, что мы погибнем»
Лакерник считает, что фигурное катание в РФ не погибнет без мировых стартов.
«Естественно, если нас никуда не пустят, мы будем развивать все внутри. Мы будем искать свои пути развития, но искать их гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований.
Но это не значит, что мы погибнем. Просто будет сложнее», – сказал почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
Плюс этими своими бесконечными (отмыванием бюджетных средств) грантами и циркошоу низкопробными вы настолько развращаете спортсменов, что им нет никакого резона тренироваться и напрягаться. Взял пару медалей-и в шоу на роль условной водоросли или прынцессы. Прекрасно.