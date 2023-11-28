Лакерник о недопуске россиян: «Мы будем искать свои пути развития, это гораздо сложнее без международных соревнований. Но это не значит, что мы погибнем»

Лакерник считает, что фигурное катание в РФ не погибнет без мировых стартов.

«Естественно, если нас никуда не пустят, мы будем развивать все внутри. Мы будем искать свои пути развития, но искать их гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований.

Но это не значит, что мы погибнем. Просто будет сложнее», – сказал почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.